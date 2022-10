En la mañana de este domingo, la delegación misionera, compuesta por 900 deportistas, partió rumbo a la Costa Atlántica donde participarán de las competencias nacionales a partir del próximo martes.

Misiones está lista para vivir una nueva experiencia en los Juegos Nacionales Evita 2022, en la modalidad Juveniles y Adaptados para personas con discapacidad, que en este caso será la primera luego de dos años de receso generado por la pandemia de Covid-19.

Con más de 20.000 jóvenes de todo el país, la final nacional será del 24 al 29 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Como es habitual, la delegación que representará a la provincia está conformada por deportistas que lograron la clasificación gracias al programa Juegos Deportivos Misioneros, que durante varios meses del año y a través de varias instancias se desplegó en toda la provincia, con la meta de obtener a los finalistas.

El equipo misionero está compuesto por 900 personas de diferentes disciplinas, entre los que se encuentran entrenadores y padres.

Arribarán el lunes al hotel RCT, ubicado en Chapadmalal, donde quedará alojado dispuesto a participar de la ceremonia de apertura -prevista durante la tarde de ese día- y las competencias que a partir del martes se extenderán durante toda la semana.

En Mar del Plata, más de 50 escenarios deportivos serán sedes de las competencias. Entre ellos, sobresalen la pista de atletismo Justo Román, el natatorio del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), ubicados en el mismo predio, el CEF n° 1 y varios clubes e instituciones deportivas ubicadas en distintas zonas de la ciudad que habitualmente albergan a las disciplinas que forman parte de los Juegos.

En la modalidad Juveniles, Misiones tendrá presencia en Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet 3 vs 3, Básquet 5 vs 5, Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol 11, Fútbol 7, Futsal, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Trampolín, Handball, Handball de playa, Hockey 7, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Olímpica (estilos Libre y Grecorromana), Natación, Optimist, Patín Artístico, Pelota Paleta, Rugby 7, Skate, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Vóleibol, Vóleibol de Playa, Windsurf. Mientras que, en la modalidad de Deportes Adaptados, participará en Atletismo, Natación, Tenis de mesa, Boccia, Goalball, Powerlifting, Básquet 3 vs 3 y Vóleibol sentado.

Tanto los Juegos Deportivos Misioneros como los Juegos Nacionales Evita son más que una competencia, representan una oportunidad para disfrutar de una experiencia de vida que contribuye a la integración, la formación y la participación deportiva. Significan, al mismo tiempo, una plataforma para la educación de valores: trabajo en equipo, esfuerzo, respeto por el rival, solidaridad, capacidad de superación y juego limpio se promueven en estos Juegos, con el fin de que cada participante pueda trasladarlos a la vida cotidiana.