“Nosotros somos de la Brigada, donde está el millón de pesos y la droga”, el relato del comerciante que sufrió un violento atraco en Garupá

El violento asalto fue perpetrado durante el diluvio del pasado miércoles sobre calle Las Rosas y Los Pinos del barrio La Ripiera de Garupá. Los delincuentes se alzaron con un botín de $200.000 en efectivo. Se cree que la misma banda atracó al comerciante en marzo pasado.

Las intensas lluvias azotaban a la localidad de Garupá y a la provincia de Misiones en general, en ese contexto, una banda de al menos cuatro delincuentes irrumpieron la tranquilidad de un comerciante y, a punta de pistola, lograron llevarse $200.000 en efectivo.

En diálogo con Misiones Online, Ricardo Machoriski de 54 años relató la escena del terror de la cual fue víctima cuando cerraba su local comercial el pasado miércoles en horas de la noche y bajo la lluvia torrencial. “Tipo 21.30 aparecen cuatro individuos y uno le apunta con el revólver a mi compañero y el otro a mí. Me agarré con una persona que tenía un puñal en sus manos”.

Imposibilitado por la situación, no logró en un principio distinguir la cantidad de hombres encapuchados que habían irrumpido en su domicilio, lindante a la despensa de su propiedad. “Nunca me daba cuenta que estaba peleando con dos. Cuando a mi empleado le llevaron con punta de pistola para el otro lado, el vio que eran dos. Cuando bajó uno de ellos, le grita `tranquilo nomas Lucas´, para que no me mate. Cómo me tenía agarrada la garganta en un momento me desmayé. Tranquilamente me podían haber matado porque estaba tirado sin poder hacer nada”, recordó.

Al menos cuatro hombres de entre 25 y 35 años, encapuchados y armados hasta los dientes, encañonaron al comerciante y su empleado, los ataron de manos y pies, exigiéndole en todo momento el dinero que el hombre tenía bajo resguardo. Claro está, realizaron un trabajo de logística previo. “Me golpearon en la cara, la boca, en el pecho, aparentemente tengo rota la mandíbula porque no puedo tragar nada, apenas tomo mate”.

El dinero que le fue sustraído alcanzaría los $200.000, el mismo que habría sido utilizado para pagar a los proveedores de todos los días. Comentó que “El 13 de marzo de este año me entraron a robar después de que vendí un camión, me llevaron la caja fuerte, los títulos de la propiedad, 77.000 dólares y 6 millones de pesos”.

El hombre se vio agradecido por el compromiso de la Policía de Misiones, quienes arribaron a los pocos minutos de ser comisionados por el 911. Aún así, no se sabe nada de los integrantes de la banda, solamente que uno fue identificado como “Lucas”.

Meses atrás, la empresa “Cachape SRL” sufrió un violento robo bajo la misma modalidad, cuya fábrica está ubicada a cuatro metros de la Despensa de Machoriski. “El barrio está bravísimo. No era peligroso antes, pero ahora se ven cosas diferentes. Es una lástima”, lamentó.

A pesar de la violencia desplegada por los delincuentes y de la abultada suma de dinero que lograron llevarse, la víctima resultó agradecida por no haber lamentado víctimas fatales. “Gracias a Dios no tuvimos que lamentar víctimas fatales, en esta oportunidad no fue mucho dinero pero estábamos los dos solos, por suerte no estaba otra gente. A mí no me mataron porque entre ellos se decidieron a no hacerlo”.

Tal vez te puede interesar leer: Otro violento asalto en San Pedro: robaron a una mujer en su chacra, a quien golpearon y le dispararon

Se refirió a que “Con el último robo me dejaron sin plata, quedé seco, tengo muchas cuentas que pagar y todos los meses tengo cuentas que saldar, por eso se me ve imposibilitado invertir en cámaras de seguridad”.

Ricardo fundó su negocio en el barrio La Ripiera en 2007, tres años después, se mudó donde actualmente funciona. “Primero alquilaba y después compre este local y lo fui armando. Yo era mayorista verdulero, traía de por mayor de la zona de producción y fui juntando el dinero. El negocio es mantener lo que ya tengo”.

Según la reconstrucción de los hechos, los delincuentes ingresaron por la puerta del frente que une a su vivienda con la despensa, en principio se manejaron a pie pero no hay dudas que tenían a otro hombre de campana dentro de un automóvil.

Leticia Zapata y Matías Poberezny, la pareja que fingió un cáncer y estafó por 400 mil pesos a los misioneros quedó libre y con condena en suspensohttps://t.co/7LmHo2fZdM pic.twitter.com/Xgdj92KLmB — misionesonline.net (@misionesonline) October 20, 2022

“Entraron por la puerta del frente, más atrás me hice el guapo y me revolqué con ellos tratando de defenderme, cuando me tumbaron me decían `dame el millón de pesos y la droga que tenés´, si hay algo que a mí no me gusta y de lo que estoy en contra es de la droga”, comentó.

Por último, manifestó que los atracadores irrumpieron en lugar identificándose como integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Misiones. “Me decían que le dé el millón de pesos porque eran de la Brigada, les decía tranquilo nomas muchachos ahí está el dinero en mi riñonera. No podían ser de la policía porque ellos no actúan de esa forma”.