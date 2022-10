Lo que no va más | ¿De dónde viene el uso de la palabra “señorita” para referirse a las maestras?

Esta denominación tiene un profundo contenido machista. Las primeras maestras estaban obligadas a firmar un contrato con prohibiciones discriminatorias para ejercer la docencia, un signo de los mandatos sociales que regían la vida de las mujeres.

Históricamente la denominación «señorita» vino de Estados Unidos, por que en un contrato que firmaban las profesoras antes de incorporarse al trabajo de 1923, en el primer párrafo del articulado decía: “Esto es un acuerdo entre la señorita….. maestra, y el Consejo de Educación y de la Escuela ….., por el cual la señorita…..acuerda impartir clases durante el período de ocho meses, a partir del primero de septiembre de 1923”.

La sociedad norteamericana del período de entreguerras era particularmente conservadora, machista y retrógrada, siguiendo la lectura del contrato se repetía como la palabra “Señorita” donde la primera cita decía: “No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa”. El segundo afirmaba: “No andar en compañía de hombres”. El tercero: “Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar”.

¿Cómo éste modelo sobre las «señoritas» se replicó en Argentina?

Este modelo de contrato, también estaba implementado en Argentina. En ese entonces, se estipulaba que las maestras no podían maquillarse; debían usar vestidos que no mostraran los tobillos y no podían casarse o tener una relación, además de otras prohibiciones.

Esto nació durante un proceso en el que Domingo Sarmiento buscó cambiar rotundamente la educación argentina, que arrojaba una brecha muy honda entre las personas con acceso a la educación. El prócer argentino viajó a Europa y allí se encontró con el mismo problema. Pero, en un viaje a Estados Unidos, vio fascinado cómo el sistema educativo sí podía estar al acceso de todos.

En su viaje de vuelta a Argentina, Sarmiento conoció a Horace Mann, quien es considerado el padre de la educación en Estados Unidos. Le enseñó todo sobre la educación y le propuso traer a maestras norteamericanas. Mann le ofreció llevar 300 maestras estadounidenses al territorio argentino.