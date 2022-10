Misionero de Karting | Está todo listo para un gran finde de definición del torneo en Posadas

El Misionero de Karting en Pista correrá la última fecha del exitoso Campeonato 2022 este fin de semana en el cual ya se confirmaron un centenar de pilotos. Se llevará adelante en Posadas.

Todo listo para la definición del Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD en el Kartódromo ubicado en el autódromo Rosamonte de Posadas con un centenar de protagonistas ya confirmados que recibirá la capital misionera. Nuevamente llegarán protagonistas de distintos puntos de la provincia como también desde Corrientes y Formosa.

Tal como se anunció, se correrá en el circuito número 2, el designado para la definición de la temporada 2022 en el cual se espera un gran espectáculo en cada una de las 8 (ocho) categorías teniendo en cuenta el objetivo de los títulos de campeonatos y que hay 33 puntos en juego durante el fin de semana. Los fanáticos y los distintos equipos y la familia esperan con ansiedad el desarrollo de la actividad.

Se abrirá el “telón” oficial este sábado con entrenamientos, mientras que a las 15 con clasificaciones, el domingo desde las 8,30 con series clasificatorias y a partir de las 11,20 para finalizar cerca de las 15 competencias. La jornada “especial” de este evento coronación culminará en el propio predio del autódromo del ACM con festejos en la Ceremonia de Premiación de Campeones de Karting de la FeMAD 2022.

La organización de la competencia estará a cargo del Automóvil Club Misiones (ACM) y la fiscalización por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

La previa de los candidatos al título 2022

En la categoría 4T Estándar, Mariano Ordoñez (llega con 137 puntos segundo Ayrton Bose (San Ignacio) con 130, tercero Rodrigo Erracaborde (Posadas) y cuarto, Guillermo Ghiberto (Posadas) con 107 ese es el “top 4” de la categoría más popular con más de 50 protagonistas rankeados en la temporada.

El líder del campeonato es el joven Mariano Ordoñez del NF Racing Team quien en su temporada debut llega a la última fecha del 2022 no solo llega con chances sino como líder del campeonato, si bien es escasa la diferencia entiende que la concentración será clave: “tranquilos preparándonos sabiendo que tenemos unos puntitos de margen, pero con el equipo estamos trabajando para llegar bien. La clave será no desesperarse y tener un golpecito de suerte”.

“Llegar en estas condiciones en mi primer año completo es algo hermoso, sé que me faltaron algunas cosas durante el año, aunque llegaré bien para la definición, espero que pueda hacer de la mejor manera y el público lo pueda disfrutar de la definición” contó en la previa el piloto de 18 años.

Ayrton Bose: “estamos con sabor un poco agridulce después de la última fecha sin embargo llegar con chances intactas para la última fecha es algo satisfactorio porque tal vez no lo pensaba que podría con pocos entrenamientos en el año porque no me dan los tiempos (está terminando su carrera universitaria de Ingeniería), pero fuimos constantes con el equipo y las últimas fechas se nos dio resultados. Estamos preparados y dejaremos todo» dijo el piloto de 28 años del DyL Competición.

En Copa Damas, la líder es Fiorella Santamaría (Alem) 144, segunda Loreley Alegre (Posadas) 139 y tercera, Marina Mrakava (Oberá) con 134. Luego, Melisa Barrios (Oberá) con 116. La ajustada definición en puntos hace prever que la calculadora en cada momento estará siempre en cada finalización de la actividad para saber quien se llevará el preciado título.

Santamaría contó: “el fin de semana la espero con muchas expectativas ya que voy a dar todo de mí. Tengo un poco de ansiedad porque en caso que se me dé sería mi primer campeonato, sería un objetivo, la clave será una buena clasificación serie y cerrar una final con la mayor cantidad de puntos ya que junto a mis rivales estamos muy cerquitas. Espero junto a mi familia y equipo podamos disfrutar para alcanzar buenos resultados” cerró “Fiore” de 23 años que busca su primer título de la mano del DRS Competición.

Alegre quien será local: “mis expectativas son positivas, orgullosas de mí misma por llegar con estas posibilidades porque tuve percances al principio y mitad de año, creí que iba a estar lejos, ahora estoy cerca. Si se da la chance del título sería genial, sino de igual manera estoy muy contenta de llegar con chances en la última. La clave será divertirse, quiero agradecer a mi papá, al Team Bogado y mis auspiciantes” dijo la piloto del Team Bogado.

En Categoría Promocional 2T, Nicolás Hettinger (Eldorado) con 186 puntos, segundo, Fabián Carré (Alem) con 174 y tercero, Yoryi Kibysz (Oberá) con 109.

El líder del campeonato, Nicolás Hettinger contó en la previa: “apuntamos a estar adelante y lo mejor del equipo, esperando que se den los resultados para conseguir el objetivo. La clave estará tener la mente en frío y dar lo mejor sin perder la diversión correr esta última fecha” expresó el piloto de 23 años de la ciudad de Eldorado del Al Barranco Team.

El escolta, Carré expresó: “Lo que nos queda es ganar todo el fin de semana para buscar el campeonato, vamos a dar el 100% por 100%. Siempre tratando de mejorar el chasis, el motor para el fin de semana. Por otra parte, agradecer a la familia que está apoyando y al gran equipo, DRS Competición y un excelente trabajo el fin de semana en la asistencia en pista” dijo el piloto de Alem.

En categoría Máster 200cc, todos buscan su primer título en la categoría: el experimentado Robertino Lukoski (Gobernador Roca) con 153 puntos, segundo marcha Diego Bogado (Eldorado) con 148 y tercera, la ganadora en la fecha pasada, Agustina Tajada (Posadas) con 127 puntos. Cuarto, Juan Finten (Posadas) con 100. El crecimiento de la categoría hace prever también una definición ajustada.

Así de las ocho categorías presentes solo cuatro ya confirmaron sus campeones de forma anticipada, Francisco Morgenstern (Escuela), Santino Dolce (110cc), Julio Da Silva (10 HP) y Yonatan Lukoski (Senior). Pero también la lucha se centrará por saber quiénes serán los subcampeones y terceros de los campeonatos para llegar entre los tres mejores y llevarse los premios correspondientes.

Premiación de Campeones en el autódromo

El sábado con el cronograma oficial teniendo en cuenta la administrativa y técnica previa desde las 8. A las 10,30 se realizará la reunión de pilotos con autoridades mientras que la actividad en pista arrancará desde las 11 horas con la primera tanda de entrenamientos y la segunda tanda a las 13. Las clasificaciones serán a partir de las 15 con categoría 110cc, Damas, Escuela, 10HP, Cajeros Promocional, Máster 200cc, 4T Senior y 4T Estándar.

El domingo se tendrá un horario particular teniendo en cuenta la Ceremonia de los Premios Coronación del final de la jornada, por esto, las competencias comenzarán a las 8,30 horas con las series clasificatorias y a las 11,20 las carreras finales, como es habitual el cierre de las categorías lo tendrán la 4T Estándar que será a las 13,40.

Al final de la jornada del domingo -luego de la oficialización de los resultados y puntajes- la FeMAD iniciará la Ceremonia de los Premios Coronación de los Campeonatos de Karting 2022 en un escenario que se montará especialmente detrás de la torre de control con la participación de los campeones, subcampeones y terceros de cada a una de las categorías como también las familias, autoridades para coronar esta exitosa temporada 2022.

Viernes: pruebas extraoficiales organizadas por el ACM

Administrativa FeMAD 16 HS

SÁBADO 8: 00 a 10.30

8:00 a 10.30 Administrativa y pre técnica

9:30 Sorteo de neumáticos cat. Escuela

10:30 Reunión de pilotos con autoridades

1RA Tanda de entrenamientos 10 min

11:00 Categoría 110cc.

11:15 Copa Damas

11:30 Categoría Escuela

11:45 Categoría 10 HP

12:00 Cajeros Promocional

12:15 Máster 200CC

12:30 4T Senior

12:45 4T Stándar

2DA Tanda de Entrenamientos 10 min

13:00 Categoría 110CC

13:15 Copa Damas

13:30 Categoría Escuela

13:45 Categoría 10 HP

14:00 Cajeros Promocional

14:15 Máster 200CC

14:30 4T Senior

14:45 4T Estándar

Clasificaciones (A 5 Min.)

15:00 Categoría 110CC

15:10 Copa Damas

15:20 1ra Tanda de Categoría Escuela

15:30 2DA TANDA Categoría Escue.a

15:40 Categoría 10 HP

15:50 Cajeros Promocional

16:00 Categoría Máster 200CC

16:10 Categoría 4T Senior

16:20 1ra Tanda 4T Standar

16:30 2da Tanda 4T Standar

DOMINGO 23 de octubre

SERIES CLASIFICATORIAS

08:30 Categoría 110CC 6 vueltas

08:45 Copa Damas 6 vueltas

09:00 1RA Serie Escuela 6 vueltas

09:15 2DA Serie Escuela 6 vueltas

09:30 Categoría 10 HP 6 vueltas

09:45 Cajeros Promocional 6 vueltas

10:00 Serie Categoría Máster 200CC 6 vueltas

10:15 Categoría 4T Senior 6 vueltas

10:30 1ra Serie Categoría 4T Stándar 6 vueltas

10:45 2da Serie Categoría 4T Standar 6 vueltas

Carreras Finales

11:20 Categoría 110CC 10 vueltas

11:40 Copa Damas 10 vueltas

12:00 Categoría Escuela 10 vueltas

12:20 Categoría 10 HP 10 vueltas

12:40 Cajeros Promocional 12 vueltas

13:00 Categoría Máster 200CC 12 vueltas

13:20 Categoría 4T Senior 14 vueltas

13:40 Categoría 4T Estandar 14 vueltas

Ceremonia Premiación de Campeonato 2022 (luego de confirmar resultados dep-técnica)

15:00 Devolución de sensores sujeto a multas

La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba. *Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustando.