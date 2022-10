IFE 5 | En Misiones más de 70 mil personas accederán al bono de $45.000

Este lunes 24 de octubre abren las inscripciones en ANSeS del Refuerzo Alimentario para Adultos de entre 18 y 64 años, sin Ingresos. El beneficio es de 45 mil pesos que se pagará en dos cuotas de $22.500 en los meses de noviembre y diciembre. En esta ocasión el grupo de beneficiarios será más acotados, en Misiones más de 70 mil personas podrán recibirlo.

Al respecto, Mario Esper Perié, titular de la UDAI Posadas, explicó que el refuerzo está destinado solamente para personas que están fuera del sistema, que no tengan beneficio social, bienes registrados, ni obra social.

“Esto nos sirve para armar un patrón y buscar una solución más definitiva, son alrededor de 70.000 personas en Misiones que accederán al refuerzo”, agregó.

Cabe recordar que la inscripción será a partir del lunes, vía web o presencial, se espera una gran concurrencia en las dos modalidades por esta razón el funcionario recomendó no intentar inscribirse solamente el primer día: “La página seguramente esté colapsada, pero hay que ir probando”, anticipó.

Además, remarcó que “no es necesario que vayan corriendo para el ANSeS porque está limitado físicamente el lugar, pero si el sistema les dice que tienen que actualizar los datos ahí recién deben acercarse personalmente”.

Aquellos que están habilitados para anotarse al beneficio para acceder al Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos de $45.000 son: tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación y no contar con obra social. Las inscripciones serán vía online a través de la página web de Anses o de manera presencial a partir del lunes 24 de octubre.

