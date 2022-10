Héroes Misioneros de Malvinas | Desde las 21 horas y por Misiones Online TV, la conmovedora historia del ex combatiente Donato Coronel

El oriundo de Gobernador Roca combatió en primera línea en Malvinas y en un nuevo capitulo de “Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas” mostramos la conmovedora historia del soldado y héroe misionero, Donato Coronel.

En el capitulo número 28 de este ciclo de entrevistas homenaje por los 40 años de la Guerra de Malvinas, compartiremos la entrevista que realizamos junto al ex combatiente Donato Coronel.

Su predisposición, amor por la patria y valor fueron alguno de los atributos que lo llevaron a defender, a corta edad y en un terreno más que hostil, las Islas Malvinas de los ingleses.

El ex soldado Coronel, nació en la localidad misionera de Gobernador Roca y durante el conflicto bélico formó parte de la Compañía «C», que combatió en primera línea en Monte Kent. Como al igual que alguno de los entrevistados que pasaron por este programa, Donato ya estaba de baja y le solicitaron volver, dándole la opción de elegir si ir a pelear o quedarse en en el continente.

“Mis compañeros me cargaban y me dijeron que tenía que volver porque Argentina había tomado las islas. Me volví a Roca de nuevo para despedirme de mi familia”

Si dudar, optó por volver a vestirse con la indumentaria de soldado y partió hacia la provincia de Entre Ríos en primer lugar, luego a Buenos Aires y de ahí a Río Gallegos.

El viaje a Malvinas: “Nos fuimos en un avión de Aerolíneas Argentinas que le habían sacado los asientos, nos sentaron en el piso, e íbamos todos como sardinas», comentó.

Ya en las islas, lo primero que lo sorprendió fue el cambio de clima, paso del caluroso otoño sudamericano al frío del sur helado argentino.

“El primero de mayo fue el primer ataque con aviones de los ingleses, esta

ba clareando y nos atacaron», contó Donato. Seguidamente, explicó que luego de algunas horas de combate tuvieron que replegarse porque se quedaron sin municiones.

“Al irnos lo encontré al soldado “Casco” que estaba herido y tuve que llevarlo sobre mis hombros. Ese día era un infierno, ese combate fue muy duro”. El soldado Casco, era chaqueño, amigo de regimiento de Donato, fue uno de los héroes caídos en batalla de la Guerra de Malvinas.

La historia sigue y Donato contó muchos detalles de la dureza de combatir en Malvinas. Podrás ver la entrevista desde las 21 horas y por el canal de streaming de Misiones Online TV. Recordá también que podés revivir todas las entrevistas de este ciclo en nuestro micrositio Malvinas.