Gran Hermano: una participante reveló que le pagan un sueldo por estar en el programa

En medio de una charla informal, una participante confirmó el detalle, aunque luego se arrepintió de haberlo mencionado. “No se podía decir eso”, lamentó. La situación generó incomodidad entre los compañeros.

Un participante de Gran Hermano quedó en el medio de una insólita polémica luego de que en plena charla se le escapara un secreto que al parecer solo podían tener entre los concursantes y la producción del reality.

Julieta Poggio reveló que le pagan por estar en el reality show, pero inmediatamente se llevó la mano a la boca y generó risas incómodas en sus compañeros que se encontraban junto a ella.

«¿Ya pasaron cinco horas? Que rápido que pasan las horas. Que al pedo que estamos», expresaban entre Julieta Poggio y Daniela Celis.

Cómo que tienen sueldo. Cada vez más olor a arreglo pic.twitter.com/ZRkf3x7MJC — 0800Cj (@0800Cj) October 20, 2022

Allí se desató el comentario desafortunado. «Y te pagan por estar al pedo. Ay no», dijo Julieta, mientras que Alexis, otro de los participantes, se metió pero a embarrar aún más la situación. «Ah cierto que tenemos sueldo», expresó, mientras que la joven acotó: «No sé si se podía decir eso».

«Alexis, por favor, al confesionario», soltó el cordobés imitando a la voz de la casa tras el comentario deslizado. Aunque se presume que de antemano cobran un sueldo por entrar a Gran Hermano, lo que no se sabe es si podían decirlo al aire.

Las lágrimas de Thiago en Gran Hermano

Thiago Medina, el joven cartonero de 19 años, rompió en llanto en la casa de Gran Hermano tras escuchar a otros participantes hablar a sus espaldas y se mostró súper angustiado con la situación.

En la habitación, acompañado por Martina, Juan Reverdito (42) y Nacho Castañares Puente (19), el joven cartonero de González Catán se largó a llorar luego de escuchar una frase de Tomás Holder (21).

«Escuché ahí cuando estaban hablando que Tomás dijo que son cuatro (en el grupo), siendo que somos cinco, porque yo estoy con ustedes y eso me dio…», alcanzó a explicar Thiago antes de quebrarse al punto de no poder continuar hablando.

“Tiene razón, a mí también me hubiese molestado”, comentó Martina por su parte y Juan Reverdito le consultó: “¿Cuándo dijimos eso? Tomás siente que no estás con el grupo”.

“Entonces demostrale también a Tomás que estás con el grupo”, lo aconsejó luego y el joven cartonero de 19 años sentenció: “Me chup… un hue… que piense lo que piense”.

Thiago y una charla con Romina

Consciente de que el grupo de los 4 fantásticos (Tomás, Juan, Nacho y Martina) lo intentaba manipular, Romina Uhrig (34) tuvo una charla privada con Thiago para advertirlo.

«No te podés pegar a esta gente de mierda. Vos sos buen pibe, no dejés que… Son soretes. Hay formas y formas de jugar y esta no es una forma de jugar, haciendo llorar a las personas, hablando mal de otras. ¡Vos sos bastante vivo, no seas pelotudo!», le dijo, enfática.

«¿Seguís con ese grupo? Sos igual a ellos, boludo», le aseguró. Entonces, Thiago reaccionó: «Yo no soy igual a ellos, yo soy libre», le contestó. «Bueno, si vos sos vos, entonces sentite libre», lo aconsejó Romina.

Lo cierto es que luego de la charla que tuvo con la exdiputada por el Frente de Todos, el oriundo de González Catán fue y le contó todo a sus otros compañeros, traicionándola.

«Fui y me dijo que ella no me está usando, que yo no piense eso. Se puso a llorar y me agarró y me dijo que no sea pelotudo, que no me deje llenar la cabeza, que vote con el corazón«, les narró Thiago a Nacho y Juan.

«Están todos cagados, boludo», opinó Reverdito. «¿Eso sabés que nos muestra? Que estamos más fuertes que nunca. Es por acá, boludo», le sugirió Nacho. «Somos los que jugamos y los vamos a pasar por arriba a todos«, agregó su compañero.