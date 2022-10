Bullying en Misiones | “Parece que la solución es ‘a lo Mbareté’, donde el psicólogo es la chancleta de mamá” expresó el director de la Epet Nº11

Se viralizó en las redes sociales un video de una escena de bullying protagonizada por dos alumnos de tercer año de un colegio de Montecarlo. Al respecto, Carlos Ferreyra director de la E.P.E.T Nº11 de esa localidad manifestó que “es algo grave lo que sucedió, detrás de eso se ve otro tipo de problemática.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/10/10-21-FMS-Carlos-Ferreyra-Epet-No-11-Alumno-video-patada-voladora-Bulling-7.33.mp3

Carlos Ferreyra – FM Show

“El alumno tiene 16 años, está en tercer año y creemos que no midieron las consecuencias. Hoy en día es muy difícil controlar estas situaciones, desde el hogar tiene que haber un acompañamiento”, añadió acerca del hecho de bullying que sufrió un joven en una institución escolar.

Asimismo, expresó que “es un tema sensible, y parece que la solución es ‘a lo Mbareté’ donde el psicólogo es la chancleta de mamá. Como primera medida se le informó a los padres que el alumno no puede asistir al establecimiento hasta que se tome una decisión. Desde mi punto de vista, lo correcto es la expulsión, pero hoy en día desde el Ministerio de Eeducación me dicen que no es lo correcto”.

“El alumno, en su descargo manifestó que son amigos y siempre juegan de esa manera que es algo normal para ellos”, indicó.

“Me advirtieron que no puedo expulsar al alumno, hoy por la tarde tengo una reunión con autoridades del Mministerio de Educación. Yo soy de la vieja escuela, creo que la psicología y las otras cuestiones en estos casos no ayudan mucho”, consideró Ferreyra.

El director de la EPET 11 separó al alumno agresor

“Ante estas situaciones existen los mecanismos propios del código escolar, y es lo primero a lo que uno apela”, manifestó.

Aseguró que la primera medida fue separar al alumno que hizo daño, comunicando a su familia el hecho de bullying, “se avisa a la familia del agredido y del agresor”. Relató que las imágenes difundidas son “brutales”. Además, mencionó que el video se viralizó rápidamente por lo que los tutores ya tenían conocimiento de lo sucedido.

“En un principio los padres dijeron que los estudiantes son amigos y que ese juego de manos entre ellos siempre existía. Uno de los tutores me dijo que eran compinches y que solían hacer eso. Antes, estos hechos no existían”, se indignó el docente.