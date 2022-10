El presidente encabezó una reunión de Gabinete con eje en el apoyo a la población más vulnerable y la creación de empleo

Fue el primer encuentro en el que estuvieron presentes las ministras Raquel “Kelly” Olmos, Victoria Tolosa Paz y Ayelén Mazzina. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó el crecimiento económico por segundo año consecutivo y la baja de la desocupación.

Habló de los condicionamientos que genera la deuda con el FMI y explicó: “Estamos tratando de arreglar una situación que no generamos nosotros”.

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana en Casa Rosada la reunión del Gabinete Nacional. En el encuentro, donde los ministros avanzaron en la agenda en común para apuntalar las políticas públicas que impulsa el Gobierno en cada región del país, se hizo la presentación de las tres nuevas integrantes del Gabinete: Raquel “Kelly” Olmos, de Trabajo; Victoria Tolosa Paz, de Desarrollo Social, y Ayelén Mazzina, de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó que durante el encuentro “el foco estuvo centrado en la gestión”, y afirmó que las nuevas ministras “siempre estuvieron con nosotros, formando parte de nuestro equipo de trabajo”.

Manzur remarcó resultados concretos como el crecimiento de la la economía por segundo año consecutivo y la sostenida recuperación en la creación de empleo, aunque habló también de los condicionamientos que genera la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Yo quiero recordar que esta es una situación que nosotros no buscamos, porque no hemos sido nosotros los que fuimos a buscar al FMI sino la gestión anterior. En nuestro gobierno logramos el mejor acuerdo que se podía obtener, y ahora estamos viendo cómo resolvemos una situación que no generamos, y al mismo tiempo cómo logramos estabilizar la macroeconomía”, explicó. Y aseguró que *“el camino ahora es privilegiar el trabajo y la producción, y cuidar a los sectores más vulnerables”.

Por su parte, la ministra Tolosa Paz afirmó en esa misma línea que para avanzar en el apoyo a los sectores que se encuentran bajo la línea de pobreza “el programa Puente al Empleo es fundamental, y es algo que se empuja con un trabajo articulado entre las carteras de Desarrollo Social, Trabajo y Mujeres”. Y agregó que “para la población económicamente activa, la mejor protección es crear trabajo registrado para tener un país donde el trabajo y el salario sean pilares del crecimiento”.

Kelly Olmos, titular de Trabajo, dijo a su vez que “la condición necesaria para mejorar los ingresos de los argentinos es bajar la inflación sin detener el crecimiento de la economía”.

Mazzina explicó por su parte que “la independencia económica de las mujeres es un eje central sobre el que vamos a trabajar en conjunto con los otros ministerios para dar respuestas institucionales a varias problemáticas”.

En la reunión de gabinete participaron, además de los funcionarios mencionados, los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández; de Justicia, Martín Soria; de Defensa, Jorge Taiana; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Transporte, Alexis Guerrera; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y de Cultura, Tristán Bauer.

También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont; el jefe de Asesores de Presidencia de la Nación, Julián Leunda, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.