Preventiva para el sanguinario que le arrancó el corazón a su víctima y excarcelación para su presunto cómplice en Cerro Corá

Por subrogación, el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas firmó la prisión preventiva para José Andrés Quednau, quien asesinó a machetazos a Lorenzo Da Rosa (40) el pasado 7 de septiembre. Por su parte, alias “Paraguay” recuperó la libertad.

Bajo los cargos de “homicidio calificado en concurso real con femicidio en grado de tentativa”, el asesino de Cerro Corá, fue notificado este martes de la prisión preventiva en su contra y alojado en la Unidad Penal VI de Miguel Lanús, luego de su estadía en la Comisaría de Profundidad.

Vecinos del Paraje Las Quemadas se comunicaron con este medio y aseguraron haber visto a Darío M. alias “Paraguay” ser trasladado en móvil policial hasta su domicilio durante la jornada del pasado lunes. “Salió encarcelado porque la calificación a su respecto es distinta”, comentaron fuentes judiciales consultadas.

Las pesquisas del crimen fueron llevadas en principio por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo de Ricardo Balor, pero debido a la licencia del Magistrado, la prisión preventiva y excarcelación fueron firmadas por Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete.

Con respecto a José Andrés Quednau, su expediente podría ser elevado a juicio en poco tiempo debido a que las pruebas en su contra son más que contundentes y podría recibir una pena de prisión perpetua.

En relación a la calificación legal que recae sobre el sanguinario asesino, su imputación corresponde a lo estipulado por el inciso 2 del artículo 80 del Código Penal argentino. Al que matare a otro “Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso”.

Le arrancó el corazón e hizo una cruz con las muletas de la víctima atadas con sus intestinos

Según datos recabados, el homicidio se cometió entre las 15 y las 15:30 horas del pasado miércoles 7 de septiembre sobre una calle terrada en continuación a la ruta provincial 204.

Tal vez te puede interesar leer: “Si no me devuelve lo que me debe, voy a pedir la cabeza de él”: así amenazaron a la víctima antes de su muerte

Teresa del Carmen V. (42) salía de su humilde vivienda ubicada en el Paraje Las Quemadas acompañada de su pareja, Lorenzo Da Rosa, en dirección hacia una propiedad a 800 metros de distancia, aproximados. Llevaban consigo mochilas y bolsas cargadas de mercadería y ropas.

En el camino, fueron interceptados por la expareja de la mujer, Quednau, quien la agredió, en principio, verbalmente. En la discusión interviene Da Rosa, con una aptitud física disminuida ya que tiempo atrás le habían amputado una de las dos piernas, razón por la cual se movilizaba con muletas.

Luego de este forcejeo entre los hombres, el homicida se va del lugar. Minutos después regresa empuñando un machete de grandes dimensiones y ataca a la mujer, provocándole un corte profundo en la zona del cráneo y otro cercano al pulmón. Pero, la peor parte de la llevó Da Rosa, quien recibió incontables machetazos en todo su cuerpo causándole la muerte casi instantánea.

Misiones | “Es una masacre lo que hizo este tipo, arruinaron una familia y nunca volveremos a ser los de antes”, expresaron familiares de las víctimas tras la condena a Krutki https://t.co/GXSm5c2guc — misionesonline.net (@misionesonline) October 19, 2022

El audio amenazando a la víctima había sido enviado por el supuesto cómplice del asesino

“Si no me devuelve lo que me debe, voy a pedir la cabeza de él”, había alertado tiempo atrás Darío M. alias “Paraguay” en un audio enviado a través de la aplicación de mensajería más famosa del mundo.

Tras conocerse el testimonio de Teresa del Carmen Venecio (42), comenzaron a surgir dudas acerca de un posible coautor del cruento asesinato. Tal fue así que el hijo menor de 14 de años de la mujer declaró ante el Juez Ricardo Balor y apuntó hacia el vecino, que luego sería detenido.

Son varios los testimonios que lo colocan a Darío M. como posible cómplice de José Andrés Quednau. Venecio indirectamente lo acusó en la entrevista periodística exclusiva con Misiones Online, pero no reveló la identidad por miedo a represalias, ya que el hombre podría tener vinculación con el narcomenudeo.