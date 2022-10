Mora Jabornisky, la posadeña en Gran Hermano 2022, que ingresó con intenciones de romper esquemas, fue la primera participante de esta edición que ya hizo un desnudo ante las cámaras. “El que quiera mirar, que mire”

Luego de la primera gala del ciclo, que debutó el lunes con 22 puntos de rating, la posadeña en Gran Hermano, que ingresó estando de novia, pero, aseguró tener una relación abierta, se levantó esta mañana, después de acostarse a las 8 y dormir tan sólo dos horas, y lo primero que hizo fue pedir el baño, el único que tiene la casa, para darse una ducha.

Mora Jabornisky, sin dudarlo, rompió el hielo del nudismo en la casa. Es que, a diferencia de sus compañeros que se habían bañado en ropa interior, Mora decidió darse su primer baño en el reality totalmente desnuda y sin importarle la presencia de las cámaras.

«Mora, ¿vos te bañaste en bikini?», le preguntó María Laura Álvarez a su nueva compañera de convivencia.

«Pará, pará, en plena ducha dije… ¿Vos viste la cámara lo que es? Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije ‘se va a la puta’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije ‘ya fue, se van a la puta’. El que quiera mirar, que mire», le contó la participante, en una charla que tuvieron en el patio.

Varios usuarios de Twitter, que estaban siguiendo el programa a través de la plataforma Pluto TV (que muestra la actividad del reality durante las 24 horas), se sorprendieron con las declaraciones de Mora sobre el desnudo y lo comentaron en la red social.

«Mora, la primera participante en bañarse sin ropa: ‘El que quiera mirar que mire'», comentó una usuaria. En tanto, otra, sorprendida escribió: «Le vi el culo a Mora».