A poco más de un mes de dar inicio al Mundial de Qatar 2022, el capitán de la Selección Argentina sorprendió con un posteo en su cuenta de Instagram, relacionado con la Scaloneta. ¡Todos estamos igual de ansiosos Lio!

Los jugadores, técnicos, dirigentes e hinchas van tachando los días en el almanaque. La cuenta regresiva entró en su fase final. Todo el mundo está expectante. A partir del próximo 20 de noviembre, todas las miradas se encontrarán depositadas en el inicio del Mundial de Qatar 2022. La ilusión es gigante. 32 seleccionados participarán, con un sueño en común: levantar el trofeo el 18 de diciembre. Y Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, no es la excepción. A poco más de un mes para que comience a rodar la pelota, el propio 10 del Seleccionado ya lo palpita en redes sociales.

Por estos días, Messi aún se debe a su club: PSG, líder de la Ligue 1 y con el objetivo inmediato de abrochar su clasificación a los octavos de final de la Champions League. No obstante, la Pulga subió a historias de Instagram una imagen que no pasó inadvertida: en ella se lo ve junto a sus compañeros (y muchos amigos) del Seleccionado en uno de los entrenamientos de la gira realizada por Estados Unidos en septiembre.

Las ganas de volverse a encontrar y prepararse para tamaña cita, con un anhelo gigante: dar la vuelta olímpica en lo que seguramente sea la última participación mundialista del crack rosarino. Tiempo al tiempo, pero Messi, de a poquito, ya calienta motores.

Lo que se le viene al PSG

Al club parisino le quedan seis partidos antes del Mundial: 21/10 vs. Ajaccio por Ligue 1, 25/10 por Champions ante Maccabi, 29/10 vs. Troyes por Ligue 1, 2/11 vs. Juventus por Champions, 6/11 vs. Lorient y 13/11 vs. Auxerre (ambos por Ligue 1).

Los números de Messi en la temporada

Lleva disputados 14 partidos con PSG en lo que va de la temporada 22-23, con ocho goles.

Tal vez te interese leer: ¿Cómo sería el camino de Argentina hasta la final del Mundial de Qatar 2022?

Amistoso previo y los tres primeros partidos de argentina en Qatar

16 de noviembre vs. Emiratos Árabes (amistoso).

22 de noviembre vs. Arabia Saudita a las 7.

26 de noviembre vs. México a las 16.

30 de noviembre vs. Polonia a las 16.