De la modelo que “vivió desnuda en la selva con leones” al “chico virgen” que fue candidato a concejal: la historia de otros participantes misioneros en Gran Hermano

La casa más famosa del país volverá a tener una jugadora de la tierra colorada. Se trata de Mora Jabornisky de 21 años quien buscará quedarse con los 15 millones de peso que se entrega al gobernador de la provincia. ¿Cómo les fue a los otros misioneros que estuvieron en GH?

Fue la cuarta participante en entrar y en su primera intervención dejó en claro que quiere ser la última en salir por la puerta. Nuevamente, la casa más famosa del país se tiñó de tierra colorada de la mano de la posadeña de 21 años Mora Jabornisky, quien buscará alzarse con el millonario premio que entrega Gran Hermano, el reality que ayer fue lo más visto de la tv argentina.

Sin embargo, no es la primera vez que Misiones tiene un jugador en el programa. En el tiempo más reciente, Noelia Ríos y Matías Schrank, quienes a su modo han protagonizado el juego. Este último supo ser el subcampeón en su edición. Conocé la histora de ambos

Gran Hermano: Noelia Ríos, la modelo que “vivió entre leones”

El ingreso de Noelia Ríos a Gran Hermano

Alejada de los cámaras y viviendo un “descanso mediático”, Noelía Ríos participó de la edición 2012 de Gran Hermano gracias a su particular historia: aseguraba que vivió desnuda en la selva misionera a merced de los leones.

Oriunda de San Vicente, la misionera llegó a la casa afirmando que era virgen y que le habían ofrecido hasta 50 mil pesos y una casa para tener sexo por primera vez, pero lo había rechazado.

“Nací el 28 de marzo de 1991 en plena selva misionera y allí viví hasta hace tres años. Mi familia era una tribu que estaba formada por mis abuelos, mis padres, mis cuatro hermanos varones, mis tres hermanas mujeres y yo, que soy la más chica de las mujeres. Vivíamos en plena selva, en el medio de la nada, totalmente alejados del mundo y de la gente, la casa más cercana quedaba a más de 70 kilómetros. Fueron años muy duros pero los recuerdo con mucho cariño y amor porque me marcaron para el resto de mi vida”, declaró en una entrevista con Telefe en 2011.

Luego, agregó: “Me crié entre monos, yacarés, víboras y toda clase de árboles y vegetación. Aunque éramos muy pobres, tuve una infancia muy linda, me la pasaba todo el día desnuda, jugando en la selva con mis hermanos y con los animales. Lo que más me gustaba era treparme por los árboles como Tarzán”.

El momento de la despedida de Noelia Ríos de la casa

“Una vez me subí a un árbol a comer frutas y cuando anochece salen los leoncitos. Cuando miré, había un león abajo, era como un leoncito rojo, y me tuve que quedar a dormir en el árbol. No me vio sino me comía”, contó.

Desde salir en tapa de todas las revistas chimenteras hasta trabajar para la cadena de Playboy, la modelo misionera aprovechó el envión que le dio a su carrera la artística la casa más famosa de la argentina.

Sin embargo, al haber tenido un perfil tan alto durante varios años, Noelia Ríos prefirió alejarse de los medios y en el medio de esa incertidumbre encontró su vocación. “Estudié en varios lugares preparación física deportiva y también para personal trainer. Sin querer me terminé dedicando de lleno a ésto que hoy es mi trabajo”, le explicó la modelo a La 100 en 2020.

El joven virgen que fue candidato a concejal y más tarde terminó detenido

Hablar de Gran Hermano y Misiones es remitirse al recuerdo más fresco en la memoria. Matías Schrank ingresó a la casa en 2015 y se hizo popular por decir que era virgen. Haciendo uso de su estrategia logró ganarse el cariño de la gente y llegó a la final donde cayó ante Francisco Delgado.

Los mejores momentos de Matías Schrank en la casa

Tras atravesar su pico de fama, el joven posadeño buscó incursionar en la política y en 2019 se presentó como candidato a concejal en Posadas en una de las listas de Juntos por el Cambio, aunque no logró acceder a la banca.

En 2020, en plena cuarentena, fue detenido en la capital provincia en la casa en la que vive con sus padres luego de que la policía en trabajo conjunto con la división de cibercrimen constatase que estaría “infundiendo temor público” a través de su cuenta de Twitter.

Actualmente es técnico electrónico y fábrica muebles, según reveló en una entrevista con Infobae. “Quiero que sepan que trabajo y lo hago de forma independiente como técnico electrónico. También hice cursos de fotografía y fui candidato a concejal. En la pandemia me metí en el rubro metalúrgico, fabricando muebles industriales y techos con materiales de hierro y madera. Ahora emprendo y tengo mi marca”, declaró.

La salida de Matías Schrank de la casa

Schrank mandó su audición para esta última edición de GH y aunque se mostró muy entusiasmado con volver a participar, no fue convocado. No obstante, se mostró muy activo durante la noche opinando de los participantes y uno de sus tuits que más se viralizó fue: “Igual el mejor jugador de Gran Hermano soy yo #GranHermano”.

La conmovedora historia de Mora Jabornisky

Mora Jabornisky con sólo 21 años es dueña de una historia única y conmovedora.

Siendo apenas una niña, perdió a su mamá biológica por una dura enfermedad. Mora y su hermana mayor Clara, se quedaron solas con su padre Jorge. Un tiempo después Cristina entró en sus vidas, como la nueva pareja de su papá, y entre los cuatro forman una gran familia, “llena de amor”, contó Cristina en diálogo con Misiones Online.

Pocos años después, cuando aún no se recuperaba de la enorme perdida, Jorge falleció de un infarto. Y, Mora junto a su hermana, se quedan bajo la tutela de Cristina, quien las adoptó y con mucho amor y cariño eligió darles todas las herramientas necesarias para que estas dos jovencitas sean las mujeres “felices y únicas que son hoy”, señaló.

La vida continuó para Mora, y tras terminar la secundaria optó por estudiar Ingeniería civil en Buenos Aires, per siempre supo que le gustaría participar de un reality como Gran Hermano, tanto que a los 9 años le aseguró a su mamá que quería “entrar a la casa más famosa de país», recordó Cristina.

Y hoy este sueño se cumplió, Mora fue la segunda mujer en ingresar al programa este lunes por la noche. “Hace sólo diez días me dijo, mamá tenés que estar preparada, puede que entre a Gran Hermano”, contó Cristina.

“Yo nunca fui de este reality, nunca me gustó mucho, pero siempre fui de confiar en ella y en sus decisiones. Yo la veo cómoda, me da la impresión de que, por como es, puede andar muy bien, pero veremos como va todo”, manifestó.

Cristina hoy reconoce que va a extrañar mucho a su hija, dado que desde que ingreso perdió toda comunicación con ella, tal y como son las reglas del programa, pero aseguró que la acompaña en cada paso, aunque eso implique hoy mirarla del otro lado de la pantalla.

“Mora es extremadamente social, solidaria, es una chica con quien la gente se siente cómoda enseguida y es muy segura de si misma. También es líder, fue la directora de banda en el colegio Humanista, elegida por sus compañeros. Es líder sin dudas”, reveló Cristina a Misiones Online.

Por último, la madre de la misionera que ingresó al programa, aseguró que a pocos minutos de que se la vio en la televisión, su celular no paró de sonar, y es que Mora tiene muchos familiares, amigos y conocidos de la tierra colorada que la apoyan.