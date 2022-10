La emoción de Gonzalo Higuaín luego de su último partido como profesional: “Se acabó lo que más amé”

El delantero dijo adiós después de la derrota del Inter de Miami ante New York City FC en los playoffs de la MLS. Sus sentidas reflexiones en su despedida y un pequeño repaso por su exitosísima carrera profesional.

Este lunes Gonzalo Higuaín jugó su último partido como profesional y no pudo contener la emoción en el final del encuentro. Las imágenes cuando se quiebra dieron la vuelta al mundo.

Su equipo, el Inter de Miami, perdió 3-0 ante New York City FC por los playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) y quedó eliminado de la lucha por el campeonato. Al Pipita se lo vio muy emocionado en el día que puso punto final a una carrera de 17 años, con más de 300 goles y 100 asistencias en 700 partidos disputados.

El ex delantero de la selección argentina había anunciado su retiro a principios de mes cuando informó que se venían sus últimos encuentros mientras dure su participación en la competencia del Inter de Miami en la presente temporada de la MLS.

El Pipita tuvo una buena labor en su despedida con un gol que fue anulado en el primer tiempo por posición adelantada. Luego hizo una buena jugada en el complemento, en la que enganchó y remató de derecha a colocar.

En un encuentro difícil bajo una constante lluvia y la cancha pesada, el Inter no pudo con el elenco de New York que golearon y avanzaron a la siguiente ronda. Terminado el duelo, Higuaín fue el centro de la escena y todos fueron a saludarlo, entre ellos su compatriota Maximiliano Moralez. Con lágrimas, el Pipita se arrodilló dos veces y terminó muy conmovido por su despedida como jugador profesional.

“Quiero que me recuerden como persona, porque a la larga es lo que más importa. Saber que lo mental es lo más importante. Estar alineado mentalmente es lo que te lleva más cerca a tener éxito”, reflexionó Huguaín en conferencia de prensa.

“Jugar solo por amor a la pelota, esto me lo devolvió esta liga y este club. Pasé un año maravilloso más allá de este final. Me voy orgulloso de todo lo conseguido, y de los compañeros con los que me tocó jugar, del entrenador, de los fans”, destacó. Por último, resumió: “Se acaba lo que más amé”.

En el Inter de Miami, Higuaín jugó 69 partidos, marcó 29 tantos y 11 asistencias. En el club norteamericano se reencontró con su hermano mayor Federico, quien se retiró el año pasado. Juntos compartieron la ofensiva en 25 ocasiones, pero antes de recalar en USA, el Pipita fue determinante en la Juventus donde obtuvo el título de la Serie A en sus tres temporadas seguidas. Además, consiguió la Copa Italia dos veces y llegó a la final de la Champions League en 2017 con el combinado de Turín.

En su campaña se sumaron sus etapas en el Milan y el Chelsea. Con el Rossonero, jugó 22 encuentros (8 goles y 3 asistencias), mientras que con club inglés sumó 18 compromisos (5 goles que contribuyeron en la conquista de la Europa League).

El Pipita también dejó su huella en el Napoli, con el que obtuvo la Copa Italia y la Supercopa Italiana. En el equipo del sur tuvo 146 apariciones, en las que anotó 91 tantos que le permitieron alcanzar la octava ubicación cómo máximo goleador en la historia del club. Su recuerdo también está presente en el Real Madrid, donde sumó tres títulos de La Liga, una Copa del Rey y dos trofeos de la Supercopa de España. En el Merengue, registró 264 presencias (121 goles y 56 asistencias).

Naturalmente, sus inicios en Núñez fijaron los cimientos de una notable carrera. Los 15 gritos que festejó con la camiseta de La Banda le abrieron las puertas de Europa y la selección argentina. Sin dudas, el fútbol extrañará a una leyenda.