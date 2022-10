San Javier | Se realizó un foro sobre la prevención del consumo excesivo de alcohol

Este martes, en San Javier se realizó un foro de consumo de alcohol para la prevención y concientización. Al respecto, Samuel López, ministro provincial de Prevención de Adicciones y Control de Drogas contó que se realizará una actividad similar en la ciudad de Santa Ana.

La temática del foro es concientizar sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias como la violencia, los accidentes de tránsito, y en algunas ocasiones la muerte. En esta misma línea, el ministro agregó que una de las causas de la creación de los foros fueron las estadísticas. “El año pasado la mayor cantidad de internaciones que se requirieron como modalidad de tratamiento se relacionan con el alcoholismo”, sostuvo.

Los datos que mencionó López indican que el consumo excesivo de alcohol abarca desde los 20 años de edad hasta los 40. Por este motivo, están desarrollando políticas para encontrar la solución a estos problemas: “A nivel legislativo se presentaron proyectos de ley similares a los que se está trabajando a nivel nacional, que tratan el consumo de alcohol y estupefacientes al volante”, indicó.

López aconsejó que no hay que normalizar el consumo en exceso y tampoco promover que los jóvenes lo hagan porque su organismo no está desarrollado completamente: “Las estadísticas nos marcan la preocupación no solo a nivel provincial sino también a nivel país”, afirmó.

En este sentido, el ministro remarcó una idea del Papa Francisco que resalta la cultura del encuentro y el compartir con amigos y familiares: “No hace falta juntarse y estar necesariamente mediado por el consumo de alguna sustancia como el alcohol”, indicó.

Según López, después de la pandemia se encontraron con un registro que denota que las personas jóvenes cada vez consumen más estupefacientes y alcohol, entre otras sustancias. “Tenemos datos de una persona que consume teniendo 13 años de edad”, aseguró. Debido a esta situación, remarcó la importancia de tener conciencia para analizar nuestros propios comportamientos, y evitar el consumo en situaciones particulares.

Entre otros datos, el ministro destacó que desde Salud Pública pueden visualizar la gravedad de la situación, por eso aconsejó que la prevención y el autocuidado son importantes para una vida saludable: “Debemos tomar conciencia como sociedad y por esto invitamos a la reflexión”, enfatizó.

Por otro lado, detalló que la sociedad en general tiene que aportar desde su lugar realizando estrategias para proteger a las personas. Entre esas estrategias mencionó el control en la compra de las bebidas alcohólicas o la importancia de elegir un conductor designado cuando se sale a reuniones o eventos. También estableció que se debe dejar de naturalizar el consumo.

Con relación al foro que se realizó en la ciudad de San Javier, durante los 5 encuentros participaron los referentes comunitarios de la ciudad, distintas asociaciones civiles de otros municipios, el sector comercial de la provincia y la cuarta jornada fue especialmente para los jóvenes.

Asimismo, comentó que la última jornada contó con una gran participación y con la noticia de que se consiguió el financiamiento para realizar una Casa de Día para los jóvenes. En ese lugar, se realizarán diferentes actividades grupales, recreativas y de concientización para la juventud de una manera sana y responsable.

Para finalizar, López se refirió al alcoholismo como enfermedad donde el individuo no logra salir de la situación y explicó que la naturalización del consumo muchas veces impide que la persona afectada pueda solicitar ayuda.

Entre otros tipos de adicciones nombró al tabaquismo y el consumo de pastillas de uso medicinal, los cuales agravan la adicción cuando se asocia al alcohol. Ante esta referencia, invitó a las personas que están pasando por una situación complicada de adicción a comunicarse al teléfono: 3764172783.

También se puede solicitar ayuda en los grupos de “Alcohólicos Anónimos” o en la página de prevención del Ministerio: prevenciondeadicciones.misiones.gob.ar. “Es bueno saber que en Misiones contamos tanto con profesionales como con espacios de atención y contención”, concluyó López.