Misiones | “Es una masacre lo que hizo este tipo, arruinaron una familia y nunca volveremos a ser los de antes”, expresaron familiares de las víctimas tras la condena a Krutki 

Luego de 10 años y 10 meses de espera, el Magistrado Cesar Raúl Jiménez sentenció a Adrián Alberto Krutki (36) a la pena de cinco años de prisión efectiva por el homicidio culposo de Lorena (32) y Cergio Maximiliano Ferreyra (12) en Apóstoles.

El Tribunal unipersonal, compuesto por el Juez Correccional y de Menores, acató los pedidos de la Fiscalía y querella y sentenció a Adrián Alberto Krutki a la pena máxima dispuesta por el artículo 84 del Código Penal argentino.

En su extenso alegato, la fiscal subrogante Amalia Spinnato solicitó la pena de 5 años de prisión para el acusado y el mismo período de tiempo de inhabilitación para conducir. A su vez, la abogada querellante Margarita Beltrametti pidió la máxima pena dispuesta por el citado artículo, pero de cumplimiento efectivo.

El ahora condenado, estuvo presente solamente al momento de la sentencia y al oír el veredicto salió custodiado por sus familiares. Se prevé que una vez que el fallo quedé firme, Adrian Alberto Krutki cumpla su condena dentro de un establecimiento penitenciario.

Desde el día uno, Rosa, Ezequiel y los demás familiares y allegados a las víctimas estuvieron presentes en la sala de debates del Palacio de Justicia. Ellos, luego de la muerte de Lorena y Cergio, se mudaron a la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente al veredicto, Rosa Ferreyra, madre y abuela de las víctimas dialogó con Misiones Online y expuso que “Se ha hecho Justicia y ojala esto sea un precedente para todos aquellos que salgan a conducir en las condiciones de este señor. Que piensen un poquito en el daño que ocasionan. A mí me arruinó la vida, hoy voy a empezar mi duelo porque hace casi 11 años que me propuse llegar a hacer Justicia, que es lo que corresponde. Fue algo muy cruel lo que hizo este tipo, los dejó ahí tirados, Lore estaba con vida”.

La mujer, quien se fue la encargada de abrir la etapa de testigos en el debate, resaltó que “A veces pienso, menos mal que Cergio se murió en el acto, pero siento su dolor, su susto, yo tenía mucha conexión con él. Pobrecito como se habrá asustado, de golpe lo hicieron volar a 55 metros, es una locura, no podía creer la distancia”.

Según los peritajes en la escena de los hechos, el Ford Escort conducido por Adrián Krutki embistió de atrás a la motocicleta Gilera al mando de Lorena, quien iba acompañada de su hijo Cergio. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del vehículo menor salieron despedidos a 27 y 55 metros respectivamente.

“No me cabe en la cabeza el dolor. Cergio estaba todo raspado, pobrecito y Lore perdía materia gris por la nariz. Es una masacre lo que hizo este tipo, no podía no pagar. Por favor que los jóvenes piensen cuando salen a las calles, si voy a tomar que conduzca otro. Puede pasar esto, arruinar una familia, nunca volvimos a ser los de antes”.

Lorena de 32 años era la única hija de Rosa y Cergio, su nieto mayor, su debilidad. Recordó, “Ellos eran el alma de la fiesta. Cergio se disfrazaba, nos reíamos mucho, pero yo perdí hasta las ganas de sonreír, me da culpa de sonreír porque no puedo compartir con ellos mi alegría”.

La abuela se quedó con la tenencia del hijo mayor de Lorena, Ezequiel, hoy de 20 años. “Ezequiel es un joven hermoso, trabaja, estudia, es muy adulto. Es el que me sostiene cuando tendría que ser yo. Lloró y de la nada me abraza. Tiene 20 años pero ha madurado de golpe, 10 añitos tenía en ese momento”.

Adrián Krutki, por medio de su abogado solicitó no estar presente durante las audiencias y en estos casi 11 años no demostró signos de arrepentimiento. “Está gente nos arruinó la vida, no tienen idea de lo que hicieron. Su hermana cuando yo le puse la foto de ellos y les dije `fueron ellos a los que atropellaron´, me respondió `nuestra vida es un infierno´. En Apóstoles nos conocemos todos, si estaban arrepentidos podían venir a golpear la puerta de casa y pedir perdón, pero al contrario. A este muchacho, lo vieron comprando cervezas y subiéndose al auto, tomando del pico, burlandose. Eso no es gratuito, no es gratuito matar a dos personas, en algún momento tenés que hacerte cargo”.

Por último, Rosa manifestó que tras el veredicto final comenzará su duelo. “Espero a partir de hoy empezar otra vida, más aliviada. Cergio murió en el acto y, dos veces tuvimos que cambiar el ataúd de Lore porque se perforaba el blindado. Algo me decía que ella quedó con vida, pero esa información me habían ocultado”.

“A nosotros nos toca vivir de nuevo”

Ezequiel tenía tan sólo 10 años cuando perdió a su madre y a su hermano, este último ocupaba el lugar de padre que nunca tuvo. “Fue un desahogo muy grande, después de 11 años que se me fueron mi mamá y mi hermano de un día para otro. Ahora van a descansar en paz, a nosotros nos toca empezar a vivir de vuelta”, expresó el jovencito de 20 años.

Tras el siniestro fatal del pasado 11 de diciembre de 2011, Ezequiel y Rosa se mudaron a la capital nacional para intentar retomar y rehacer su vida, pero el pedido de Justicia quedaba latente. “Yo viví un año acá y estuve con la psicóloga, ahí ella empezó a hablar con mis familiares de Buenos Aires para que yo pudiera ir a vivir allá porque era muy doloroso tener que recordar todo acá”.

Dos días antes de su muerte, Cergio Maximiliano había terminado la primaria y tenía el objetivo de ingresar en un futuro a alguna fuerza de seguridad. Pero el adolescente de 12 años cumplía la figura paterna para su hermano dos años menor.

“Yo estaba esperando que termine esto porque en Apóstoles no me gusta estar, no quiero. Vengo porque no me quedaba otra y quería estar. Si es por mi yo no vuelvo más. “Mi hermano era mi papá, mi amigo, mi todo. Mi mamá era una persona única, nunca nadie va a poder llegar a ser lo que era ella para mí. Mi hermano era esa figura que no tenía porque nací y no conocí a mi padre”, cerró Ezequiel.

Hoy se dicta la sentencia a Alberto Krutki, acusado de conducir borracho, atropellar y matar a una madre y su hijo. Móvil desde Sala de debate del Palacio de justicia https://t.co/joVymu3J86 — misionesonline.net (@misionesonline) October 17, 2022

“Siempre hay que pedir perdón”

Margarita Beltrametti lideró la querella y representó a la familia de las víctimas en el debate. En su alegato de clausura solicitó al Tribunal la máxima pena dispuesta por el artículo 84 del Código Penal, de cumplimiento efectivo.

“Se hizo Justicia, sostengo lo que dije en el alegato, creo que el primer valor como persona, como seres humanos, es preservar la vida y después la libertad. Entiendo que el señor Krutki no respetó eso, ustedes han visto la actitud que tuvo. Ni siquiera un disculpas por lo que pasó. Todos ponemos tener un accidente, pero siempre digo que hay que pedir perdón cuando uno comete un ilícito de esta naturaleza”.

Se prevé que una vez que quedé firme la sentencia, Adrián Alberto Krutki será detenido y alojado en un establecimiento penitenciario provincial, donde deberá purgar su condena. “Esta sentencia no tiene precedentes en este Tribunal, le dieron el máximo de la pena con el artículo anterior a la reforma penal. Así que estamos muy contentos, yo como profesional del derecho estoy muy conforme con el resultado”, resaltó.

A diferencia del Ministerio Público Fiscal, la querella solicitó la prisión efectiva. “Pedí la prisión efectiva sabiendo que el criterio de este Juzgado es esperar a que la sentencia quede firme, pero no importa porque Krutki va a tener el cumplimiento de la pena, el va a tener prohibición de salir de la provincia, es decir que no puede cruzar los límites de la jurisdicción provincial”, cerró Beltrametti.