La Justicia pidió la captura del vicepresidente iraní Mohsen Rezai, uno de los acusados por el atentado a la AMIA

El juez Daniel Rafecas firmó anoche un oficio dirigido a la Cancillería reafirmando la vigencia de la orden de captura contra Rezai luego de un pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la Unidad AMIA.

“Se deja expresa constancia que, para el caso de que el requerido sea habido y se proceda a su detención preventiva, esta judicatura se compromete a solicitar formalmente su extradición, ofreciendo reciprocidad en casos análogos”, dice la resolución firmada anoche por el juez que tiene la causa del atentado a la AMIA.

En ese mismo escrito, al que tuvo acceso Infobae, se destaca que Rezai está acusado de haber participado en la reunión en la que se decidió el atentado contra la AMIA. “En lo relativo a su particular injerencia en la consecución del ataque terrorista bajo estudio, su acreditada presencia en la resolución final que se adoptó́ el 14 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad de atentar contra nuestro país, lo colocan invariablemente como otro de los personajes protagónicos del atentado que afectó a la Argentina”, dice la presentación.

Para la Justicia argentina, Rezai está imputado por los delitos de homicidio calificado doblemente agravado, por haber sido cometido por odio racial o religioso y por un medio idóneo para causar un peligro común, en perjuicio de 85 víctimas, en concurso ideal con los delitos de lesiones leves y lesiones graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples, agravados por haber sido cometidos por odio racial o religioso.

Ayer, el fiscal Basso reclamó que se cumpla con las alertas rojas vigentes luego de enterarse por los medios de Qatar que Rezai estaba en ese país.

En respuesta a ese pedido, la Cancillería le sugirió a Basso que pida una orden específica ante Rafecas. “Esta Dirección sugiere que se evalúe la posibilidad de requerir al juzgado interviniente se ordene el libramiento de una solicitud de detención preventiva con fines de posterior extradición a Qatar para ser presentado por la vía diplomática. En ese caso, no existiendo tratado de extradición con Qatar, se requiere se ofrezca reciprocidad para casos análogos”, le contestó la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerios de Relaciones Exteriores.

El oficio del juez Rafecas ya fue enviado a las autoridades qataríes, pudo saber este medio. Al mismo tiempo, el gobierno de Qatar le informó a la Cancillería que va a colaborar con la ejecución de la alerta roja.

Durante 16 años, Rezai fue uno de los jefes de la Guardia Revolucionaria de la teocracia islámica. Ese período de tiempo incluyó tanto el ataque a la mutual israelita de 1994, como a la Embajada de Israel en 1992.

Además colaboró en sentar las bases de la creación de la Fuerza Aérea, Terrestre y Naval del Cuerpo de Guardianes, la fuerza élite que el mismo comandó. Su carrera política incluyó cuatro participaciones electorales como candidato conservador: en 2005, 2009, 2013 y en junio de 2021.

En agosto del año pasado fue nombrado viceministro de Asuntos Económicos. Desde entonces, ya estuvo en varios países pero ninguno ejecutó la orden de captura internacional que está vigente desde 2006. En ese momento, el entonces juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, también ordenó la captura de Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y luego se sumó la de Samuel Salman El Reda.

atentado a la AMIA

FUENTE: Infobae.