Jóvenes misioneros hicieron oír su voz en el Norte Grande

“Podemos sorprenderlos” dijo uno de los 43 estudiantes misioneros que participaron del Encuentro de Centros de Estudiantes del Norte Grande que se realizó en La Rioja este fin de semana.

Volvieron con el claro mensaje de reclamar su lugar en el funcionamiento de la vida escolar, combatir el cyberbullyng, el acoso, las problemáticas de Educación Sexual Integral (ESI) o los consumos problemáticos.

Jóvenes provenientes de 21 centros de estudiantes de Misiones elevaron su voz junto a sus pares de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Chaco. Fue en un encuentro que tuvo las características de democrático, inclusivo, federal donde intercambiaron opiniones en temáticas como inclusión, derechos humanos, educación, comunicación, género, entre otros.

Walter, de la EPET 37, resaltó que “es un orgullo representar a Misiones, no me lo esperaba. Todos los voceros son importantes porque son el nexo entre estudiantes y las autoridades”. Joaquín, del IPESMI, subrayó que la ESI no se trata lo suficiente, y agradeció la gran oportunidad que es ser escuchados. Por su parte Christopher, de la EPET 36, dijo que “los jóvenes tenemos mucho potencial. Si nos dan la oportunidad de ser escuchados, podemos llegar a sorprender”.

Si bien volvieron exhaustos, todos coincidieron en que fue una experiencia “inolvidable y hermosa”, ya que aprendieron sobre federalismo, el rol de los centros de estudiantes, conocieron estudiantes y realidades de otras escuelas y otras provincias, hicieron amigos, y sacaron mucho provecho de la ocasión. “No veo la hora de aplicar mucho de lo que se habló en nuestra escuela, había muy buenas ideas”, compartió Mariana, de la Comercio 19.

La Subsecretaría de Educación, Rosana “Cielo” Linares, destacó que “hace menos de cincuenta años el Estado perseguía y torturaba estudiantes por participar; y hoy proliferan cada vez más en espacios de activación política para estudiantes secundarios, porque sabemos que tienen mucho para decir y queremos escucharlos. Es muy emocionante ver su entusiasmo y saber que ejercen sus derechos plenamente”.

En total, al congreso asistieron más de 500 estudiantes secundarios de la Región del Norte Grande, y alrededor de 1000 estudiantes de La Rioja. El ministro de Educación, Miguel Sedoff, felicitó a los estudiantes por su participación “Las acciones comienzan con la participación, con organizarse, con hacer escuchar sus demandas e inquietudes. Cuando vuelvan háganlo con la convicción de que sus escuelas deben ser lugares de discusión de los problemas que ustedes consideren prioritarios, un lugar ferviente de debate y estudio”.