Análisis semanal: Massa seduce al establishment, JxC se desangra en internas y Misiones da otra muestra de previsibilidad

Sergio Massa volvió de EEUU con dólares del BID y buenas intenciones el Fondo de París, pero lo recibió un dato desalentador de inflación. En el Coloquio de Idea los popes del empresariado plantearon preocupación por la inestabilidad política, están más asustados por la feroz interna opositora que los ruidos en el Gobierno. Misiones volvió a ser la primera del país en tener Presupuesto aprobado.

El ministro a cargo del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa, está cumpliendo con lo que se esperaba de él, algo que no necesariamente entusiasma a las huestes kirchneristas pero que sirvió para aportar al contexto nacional parte de la previsibilidad necesaria para que la economía no estalle por los aires.

La buena sintonía que el tigrense siempre tuvo con el establishment financiero de Estados Unidos –colectivo siempre despreciado en el discurso oficial de Cristina y sus seguidores- le permitió volver de su gira por el país del norte con 700 millones de dólares frescos del BID y la aprobación del informe técnico necesario para destrabar otros 500 millones de la misma entidad.

Además consiguió un preacuerdo para renegociar en condiciones más favorables para el país el nefasto acuerdo de pago que Axel Kicillof firmó con el Club de París durante su gestión al frente del ministerio de Economía, en el último gobierno de Cristina Kirchner.

Se trata de gestiones que no resuelven ninguno de los problemas de fondo de la economía nacional pero que aportan previsibilidad en el corto plazo en cuanto a reservas. El asunto no es menor, especialmente si se toma en cuenta que después del boom de exportaciones que provocó el dólar soja no se proyecta un ingreso importante de divisas por ventas al exterior en el último trimestre de 2022.

Lo que sí se espera es la tradicional sangría de divisas que se produce todos los años por la salida de turistas durante las vacaciones de verano, efecto que en 2022 estará potenciado por el mundial de fútbol.

Con el objetivo de cerrarle aunque sea un poco el grifo a la salida de dólares para el turismo emisivo, el Gobierno nacional puso en marcha el flamante dólar Qatar, que en su debut cotizó por encima de los 314 pesos y que seguirá aumentando al paso que lo haga el oficial.

El nuevo dólar que regirá para todos los gastos efectuados con tarjetas de crédito y débito en el exterior que superen los 300 dólares por mes, impactó de lleno en el dólar libre que aumentó más de 10 pesos durante la semana y que muy probablemente empareje al dólar Qatar, especialmente cuando se acerquen las temporadas altas de turismo.

En definitiva el nuevo dólar surge de la aplicación de otra retención, que como todas las ya aplicadas podrá ser útil para contener la demanda de divisas pero también para agrandar las brechas entre el oficial y los demás tipos de cambio.

La nota más negativa en el plano económico la volvió a dar la inflación, que en septiembre marcó un 6,2% según el dato oficial del INDEC. Aunque Massa eligió ver el vaso medio lleno y destacó la caída de 0,8 puntos porcentuales respecto al dato de agosto, el vaso medio vacío muestra que ni las políticas de austeridad anunciadas por la exministra Batakis y reforzadas por su sucesor, ni las amenazas contra los formadores de precios fueron suficientes para que la dinámica inflacionaria volviera al parámetro de “5 y pico” que tenía hasta antes de la salida de Martín Guzmán, en julio último.

Con un promedio de 10,6% el rubro indumentaria y calzado volvió a liderar el ranking inflacionario en septiembre, luego de que Massa amenazara con abrir las importaciones si este sector no moderaba sus aumentos. La estadística volvió a dejar evidencia de la ineficacia de la amenaza como método de control de precios.

Con las tasas de interés ubicadas en niveles que obturan el crecimiento de la actividad, el Gobierno desestimó un nuevo incremento de las mismas y el ministro de Economía ahora pone todas sus fichas a una estrategia que combina la ortodoxia que reclama el mercado, con algunas dosis de la heterodoxia que prescribe la biblioteca de la que abreva el kirchnerismo.

El resultado será una combinación de ajuste del gasto público y de la emisión monetaria con nuevos acuerdos de precios e intentos por unificar expectativas de precios y salarios con cámaras empresariales y la conducción sindical.

Llevar adelante esa mesa que ponga en línea a representantes de las empresas y de los trabajadores no será tarea sencilla porque el Gobierno carece de un insumo esencial para el éxito: la confianza de ambas partes.

Por más afinidad que pudieran tener los sindicatos más fuertes del país con el Frente de Todos, cuesta imaginar que alguno de los pesos pesado que se disputan los pedazos de la fracturada CGT se inmole en defensa de un presidente tan desprestigiado como Alberto Fernández.

La posición del Presidente es de tal debilidad que en la semana que pasó le aceptó la renuncia a otros dos de sus ministros y ya ni siquiera fue noticia de tapa. Juanchi Zabaleta dejó Desarrollo Social cansado de las indefiniciones que le impedían dar respuestas a las demandas de las organizaciones sociales y volvió a defender su pago chico, el municipio de Hurlingham, asediado por pretendientes de la Cámpora.

Otro que abandonó su cargo fue Claudio Moroni, que dejó el ministerio de Trabajo en vísperas de un incremento en la presión de los principales sindicatos que compiten entre sí para ver quien consigue la paritaria más alta.

Como si se tratara de un preadolescente necesitado de demostrar que puede resolver por sí mismo sus problemas, Alberto decidió los reemplazos en soledad y se ocupó de que trascendiera a la prensa que esta vez no había pedido permiso al kirchnerismo ni a nadie más para concretar las designaciones.

Lo único que consiguió fue molestar al sindicalismo que esperaba tener participación en la definición del nombre que debería ocupar la cartera de Trabajo.

Respaldo empresarial a Massa

La crema y nata del empresariado vernáculo se reunió esta semana en una nueva edición del Coloquio de Idea. Como siempre, asistieron las principales figuras del oficialismo y de la oposición, incluidos el Presidente y todos los presidenciables en la carrera a 2023.

Contrariamente a lo que podría presumirse, los empresarios líderes no se mostraron muy entusiasmados con esta nueva versión de Juntos por el Cambio, cuyos dirigentes platean posturas mucho más extremas y proponen medidas más rupturistas y en cambio se ocuparon de dejar en claro su conformidad con la conducción de Sergio Massa, a quien consideran el dirigente más afín a sus intereses dentro del armado del FdT.

Los empresarios podrán tener simpatías ideológicas más cercanas al liberalismo de derecha que enarbolan los libertarios y el ala dura de JxC, pero no se les escapa que en el último año y medio sus márgenes de rentabilidad estuvieron muy por encima de los que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri a quien además no perdonan haber sentado en el banquillo de acusados a varios de los empresarios más poderosos del país en las investigaciones por supuesta corrupción durante los gobiernos de Cristina y de Néstor.

Más allá de las turbulencias que muestra la economía argentina de los infinitos tipos de cambio, los referentes principales de sectores como la minería, energía, siderurgia y transporte están muy entusiasmados con las oportunidades que ofrecen Vaca Muerta y la explotación del litio en el noroeste del país.

Entienden que para aprovechar esas oportunidades necesitarán un gobierno nacional que aporte un clima mínimamente amigable para las inversiones, pero que además pueda garantizar un horizonte de previsibilidad no solo en la economía sino también en el aspecto social.

Ven en Massa a un peronista promercado con la cintura política necesaria para administrar las presiones internas, de los sindicatos y de los movimientos sociales, algo así como un Menem modelo 2023. No ven dentro de JxC ni en el movimiento Libertario opciones de gobierno que ofrezcan lo mismo.

La pelea de JxC

La irrupción de Javier Milei en el mainstream de la política nacional provocó un terremoto en la oposición que terminó desorientando incluso a muchos de los grupos que aportaban el sustento natural para JxC.

Con su actitud de rockstar rebelde, su verba encendida y sus propuestas rupturistas, el libertario puso de moda a la extrema derecha. Siempre atentos a lo que marcan los focus group y los sondeos de opinión, un amplio sector del PRO se subió a la ola y provocó una estampida hacia la derecha del dial ideológico.

Macri se sacó el traje de socialdemócrata que le había confeccionado a medida su consultor estrella Jaime Durán Barba y volvió a su versión original de patrón de estancia, mientras que Patricia Bullrich propone resolver la conflictividad social sacando militares a la calle y recupera la agenda económica estrambótica de Milei.

Rodríguez Larreta procura sostener su perfil de hombre moderado pero los sondeos de opinión le aconsejan correrse también a la derecha para evitar ser visto como un tibio. Lo hace y deja libre el centro, lugar que aprovecha el neurocientífico Facundo Manes que emerge como la esperanza de conducción que estaban esperando muchos radicales. Aunque a muchos otros los seduce más la idea de dejar que el PRO asuma la responsabilidad de un eventual gobierno y permanecer en una cómoda segunda línea usufructuando los cargos.

Todos estos movimientos convirtieron a la alianza opositora en una bolsa de gatos en la que unos proponen garrote, otros empatía; unos fantasean con dolarizar y desregular completamente el mercado cambiario, otros se conforman con ordenar lo que hay; unos piden shock y soluciones drásticas inconsultas, otros se reivindican dialoguistas.

Ante semejantes diferencias, surgen indefectiblemente los enfrentamientos internos. Hace poco más de una semana Facundo Manes salió abiertamente a cuestionar la calidad institucional del gobierno de Macri, a quien acusó de manipular a la justicia y de hacer espionaje interno, incluso a sus funcionarios.

Poco después fue Patricia Bullrich la que salió a correr por derecha a sus propios aliados. La presidenta del PRO criticó en las redes sociales el acompañamiento de 39 diputados opositores en la votación de la ley que prorroga por diez años los desalojos en los barrios populares.

“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, escribió la exministra de Seguridad en Twitter, al tiempo que colocó una placa que decía “Suspendieron el desalojo en los barrios populares por 10 años”.

El tuit de Bullrich generó la respuesta del larretismo. “Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de la Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a cinco millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio”, señaló María Migliore, ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Larreta también sufrió la interna en su pago chico.

JxC y especialmente el PRO militan la baja de impuestos cada vez que les toca hablar de economía, pero en el único territorio que efectivamente gobiernan, la Ciudad de Buenos Aires, cobran impuestos hasta por usar tarjetas de crédito.

La oposición al larretismo presentó un proyecto para derogar ese impuesto y en ese plan logró la adhesión de los diputados que responden a Ricardo López Murphy, cuya fuerza se incorporó a JxC en las últimas elecciones. Finalmente la sesión se cayó porque los diputados del PRO no dieron quorum, pero el Jefe de Gobierno porteño estuvo a un diputado de sufrir un duro revés merced a las discrepancias con sus aliados.

Provincia previsible

Por el voto unánime de la Cámara de Diputados, Misiones fue la primera provincia del país en aprobar su presupuesto de gastos y recursos correspondiente a 2023, que prevé una cuantiosa inversión directa en el ciudadano misionero con el objetivo de mejorar su situación económica, su calidad de vida y mantener alta la vara de calidad en materia de servicios públicos de salud, educación y seguridad. Además se aseguró el financiamiento para la continuidad del boleto gratuito para estudiantes, obras de infraestructura en los 77 municipios y el cuidado del medio ambiente.

El debate en comisión del proyecto de presupuesto 2023 demandó 40 reuniones en las que todos los funcionarios responsables de manejar una parte de los recursos provinciales debieron dar cuentas de lo ejecutado durante el año en curso y explicar cómo utilizarán los fondos previstos para el año próximo.

Esta práctica que es habitual en Misiones aporta un grado de transparencia en la administración de la plata del Estado que no puede exhibir ninguna de las demás provincias del país y es una demostración de fortaleza institucional de la provincia y de la Cámara de Representantes.

El presupuesto es reflejo de una Provincia que busca soluciones prácticas a los problemas de la macroeconomía nacional. Lo que permitió, por ejemplo, que Misiones fuera en junio la segunda con más generación de empleo privado, comercio y crecimiento económico que se desparramó a cada rubro y repercutió en toda la actividad económica.

El modelo innova en materia de comercio y les saca ventaja a todos, dejando fuera de foco a algunos planteos opositores que ofrecen al misionero modelos de provincia que han quedado en el siglo pasado, envejecidas y cuyas poblaciones vienen a Misiones a estudiar, trabajar y usar los servicios bancarios, de transporte, de salud, del comercio, entre otros.

A pesar de la unanimidad hubo algunos discursos que demostraron una oposición desorientada, mezquina, buscando empañar las gestiones positivas del gobierno con finalidad de manchar un funcionamiento pleno pensando en las elecciones de 2023.

Por algo cuando vino José Ignacio de Mendiguren, el secretario de Industria, destacó a Misiones como la provincia con mayor crecimiento en la economía del conocimiento, una actividad que converge principalmente a los jóvenes que son la principal apuesta para el futuro.

La sanción del Presupuesto también evoca el trabajo de todo el año de los diputados, con la sanción de más de 110 leyes, posicionando a la provincia al nivel de las principales democracias del mundo, debatiendo y aprobando los temas más importantes que surgen de las demandas de la sociedad. Este accionar se traduce en más ciudadanía.

La Legislatura se erige a fuerza de trabajo como la columna vertebral de este momento de crecimiento y desarrollo de Misiones con leyes de vanguardia que funcionan como pilares del Gobierno, orientando el camino hacia la innovación, la tecnología, el desarrollo, la generación de puestos de trabajo y crecimiento económico.

Un poder al servicio de la gestión y del ciudadano, cosa que no se veía años atrás y tampoco se ve en el plano nacional.