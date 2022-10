Mamá's Gang es un grupo de mujeres que nació a través de un grupo de Whats App, con el objetivo “de acompañarnos en las decisiones” sobre maternar. El objetivo es ser una red de contención para las madres, apostando a una crianza con “perspectiva científica y de género”.

Según explica su creadora, Natalia Gibaja, Mamá’s Gang significa la pandilla de mamá. El grupo nació cuando la joven madre, tal vez desborda por el nuevo mundo que tenía enfrente en la crianza de un niño, decidió compartir su experiencia con otras mujeres que estaban en la misma, “reuní dentro de un grupo de chat a seis mamás que eran apenas conocidas en ese momento, con la idea de ayudarnos”,

Según cuenta, el primer planteo fue, “bueno, chicas yo me encontré con todo esto, se me quemaron los mapas y que había mucha información encontrada, mucha desinformación, un sistema de salud que tiene mucho por mejorar también. Entonces les dije vamos a juntarnos y vamos a empezar a pasarnos información siempre de una perspectiva científica y de género”.

La idea principal de este grupo que nació virtual, y continúa virtual, con algunos encuentros presenciales, para situaciones particulares, es “tener un espacio que sea nuestro, donde poder compartir vivencias, hacer catarsis. Las chicas fueron invitando a otras amigas y el grupo fue creciendo Hoy, después de más de tres años, somos más de 600 personas en la comunidad”.

Mamá´s Gang armó tres grupos de chat que funciona a través de espacios virtuales. La división se da por las edades de los niños, “prenatal a seis meses, 6 a 18 meses y más 18 meses, y ahí pasa de todo. Desde una mamá que le ayuda a la otra conseguir un turno, una que necesita una determinada cosa, y otra tiene, entonces se lo regala. Se forman ferias de mamás, así que es bastante completo el grupo”, contó la creadora.

También se organizan actividades presenciales, principalmente para la semana del Parto Respetado, la Semana de la Lactancia, el Día de las Madres o el día de las infancias, allí se realizan charlas siempre invitando a la reflexión sobre las formas de crianza, o “la deconstrucción de roles y mandatos de género que tradicionalmente ponían todo el peso de la crianza, la lactancia y diferentes cosas sobre la mamá. Hacemos un llamado a ejercer una paternidad corresponsable, y también a que las mujeres podamos vernos a nosotras mismas desde otro lugar”.

Otro de los objetivos de la comunidad “respecto a lo que es la maternidad y desde ese posicionamiento, pedir a nuestro entorno y a la sociedad que se comprometa, porque las crianzas no son algo atinentes solo a la familia, sino que es un compromiso social”, puntualizó Gibaja.

Estos grupos de madres son integrados por madres de distintos rubros, entre ellas también hay profesionales que brindan alguna recomendación o ayudan a evacuar dudas, pero, “hacemos mucho hincapié en que todas las consultas que tengan que ver con cuestiones pediátricas las vuelquen en los profesionales idóneos, no se dan recomendaciones ni de medicamentos, ni de tratamientos”, dijo Gibaja.

Agregó que, “se da mucha información y se rectifica mucha información en lo que tiene que ver con la lactancia, la alimentación y la crianza. Tenemos una coordinación que la conformamos once personas interdisciplinarias, donde vamos por un tema que surge en un grupo y que las coordinadoras de ese grupo no están muy seguras, lo vuelcan y ahí entre todas podemos ir resolviendo. No se da asesoramiento profesional”.

Mama´s Gang “es una red de contención entre mamás, todas hacemos catarsis en distintos momentos. Y si alguna está desbordada, le decimos mirá, va a pasar. A mí me pasó así, lo resolví de tal manera podrías hacer esto y a veces solamente leerla y decirle mira, te abrazo, te acompaño”.

Otra de las características del grupo es que, al estar conformados por profesionales de distintas disciplinas, de acuerdo a los temas que surgen en los chats, las profesionales que lo integran realizan reflexiones, o recomendaciones que luego se vuelven un posteo informativo sobre distintas cuestiones, ya sean psicológica, médicas o legales, entre otras.

Desde este grupo buscan aportar a un verdadero cambio en la responsabilidad de crianzas, “los cambios reales demoran más tiempo, pero, nosotras nos permitimos exigir un trato igualitario e igualdad de oportunidades. Hablamos mucho sobre salud mental materna y sobre todo de la visión que se tiene sobre las mujeres en su rol de madres”, remarcó Gibaja.

Y agregó que, “también hablamos mucho de la decisión de ser madre como de no serlo. Y que siempre se nos cuestiona. Nuestra misión es acompañarnos en las decisiones, apoyarnos y darnos herramientas para lograrlo”.

“Mamá´s Gang es una red exclusiva para personas gestantes y madres de niños/as de las edades que corresponden a cada grupo de chat. No pueden entrar ni abuelas, ni abuelos, ni papás, ni tías, tíos, ni nada. Es solamente para las protagonistas de la maternidad, del embarazo o crianza”, puntualizó Gibaja.