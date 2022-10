Alberto Fernández: “Debo ser re débil, pero soy el único que afrontó la deuda con el FMI y la pandemia”

El Presidente cerró el encuentro empresario de Mar del Plata. Respondió a quienes critican su forma de ejercer el liderazgo y aseguró que la inflación “viene paulatinamente descendiendo”

El presidente Alberto Fernández cerró el Coloquio de IDEA y, en línea con el lema del encuentro (“ceder para crecer”), llamó a dejar de lado la intolerancia política y mirar “el vaso medio lleno” de la situación económica.

Durante su exposición, el mandatario mostró gráficos con algunas variables macroeconómicas como el crecimiento de la actividad, la creación de empleo industrial y la tasa de inversión, para pedir a los empresarios “mirar el medio vaso lleno”.

“Todas las curvas van para arriba, ¿por qué pensar que el vaso está medio vacío?”, se preguntó.

Sin embargo, Alberto Fernández reconoció que la inflación es un problema que “tenemos que resolver” pero “viene paulatinamente descendiendo”.

“La inflación no es un problema que se generó con nosotros, yo asumí en 2019 con 54%”, insistió. Asimismo, aclaró que solo controlando la suba de los precios se podrá garantizar “una mejor distribución del ingreso”.

“Controlando la inflación vamos a poder garantizar que los salarios no se diluyan, una sociedad con mejor ingresos para los que trabajan”, dijo.

Sobre el final de su discurso, Alberto Fernández pareció aludir a sus críticos, tanto de la oposición como de sectores oficialistas. “Muchas veces me dicen: ‘Vos sos un débil’”, planteó.

Y sentenció: “Pero no quiero ni la prepotencia de los soberbios ni el coraje de los mercenarios”.

En esa línea, continuó: “Debo ser re débil, pero el que afrontó la deuda con el FMI se llama Alberto Fernández, el que afrontó la pandemia se llama Alberto Fernández y el que fue a buscar las vacunas se llama Alberto Fernández”.

Tal vez le interese leer: Alberto Fernández en tono campaña en el cierre del Coloquio de IDEA: defendió su gestión y pidió apoyo al empresariado para el 2023

En otro tramo de su discurso, el Presidente también criticó -sin nombrarlo- al gobierno de Mauricio Macri, al tiempo que cuestionó que los empresarios no valoran la calidad institucional de su gobierno.

“En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? En este gobierno que entregó 65.000 viviendas, ¿alguien les pidió algo para poder llevar adelante esas obras? En este gobierno, ¿alguien los mandó a espiar? En este gobierno, ¿alguien usó a la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Los desafío porque la respuesta es no”, enfatizó el mandatario nacional.

Al respecto, preguntó: “¿Por qué no tienen en cuenta todo esto? Que no hay más espías, no hay más operadores judiciales, no más presiones”.

Fernández fue el encargado de clausurar el evento empresario más grande del país, y llegó a Mar del Plata acompañado por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

Fuente: Infobae