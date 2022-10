Hallaron muerto al padre de Arturo Vidal en el Club Hípico de Santiago de Chile

El hombre de 61 años falleció de un paro cardiorrespiratorio por shock hipovolémico y fue encontrado por el personal de seguridad del complejo. A pesar de la rápida acción de los médicos, el padre del astro chileno no pudo ser reanimado.

Este martes por la mañana Erasmo Vidal, padre del futbolista chileno Arturo Vidal, murió en el Club Hípico de Santiago. El hombre de 61 años fue encontrado por personal de seguridad y falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio por shock hipovolémico cuando el personal médico intentaba salvarle la vida.

El hecho ocurrió hace algunas horas y Arturo Vidal, quien se encuentra en Brasil junto con el plantel del Flamengo, aún no ha hecho declaraciones al respecto. El referente de la selección de Chile fue titular el sábado en el triunfo 2 a 1 de su equipo sobre el Cuiabá por la fecha 31 del Brasileirao que tiene al conjunto carioca cuarto en la tabla, a 15 puntos del líder, Palmeiras, cuando restan siete jornadas para el cierre. Desde el portal brasileño Globoesporte confirmaron que el futbolista decidió disputar el miércoles la final de la Copa de Brasil ante Corinthians.

Fue el propio Club Hípico el que emitió un comunicado para confirmar la noticia: “Durante las horas de la mañana se encontró a Don Erasmo Vidal al interior del recinto por parte de la empresa de seguridad que presta servicio a nuestra institución. Al percatarse de que la persona no se encontraba en buena condición de salud, se contactaron con paramédicos que trabajaban en el Interior del recinto, quienes acudieron a prestar una primera atención y solicitaron inmediatamente asistencia de urgencia a personal médico”.

“Al llegar al lugar, la ambulancia entregó los primeros auxilios, tratando de reanimarlo, debido a que su condición estaba empeorando determinándose un paro cardiorrespiratorio y un shock hipovolémico. Lamentablemente, posterior a la llegada del SAMU, Don Erasmo falleció”, señala el escrito.

El ex Barcelona y Bayern Múnich posee algunos caballos en el Club Hípico de Santiago, según confirmó un empleado del lugar a la televisión local, quien explicó que su padre solía acercarse al corral 22 para pasar algunas horas con los animales. Además, otro trabajador especificó que su muerte se produjo “en la zona de las carreras” y no en donde suelen descansar los equinos.

A lo largo de estos años Erasmo ha tenido varios roces con la ley. El último más conocido fue en 2015, cuando fue detenido por la Policía por portar cuchillos y pasta de cocaína, aunque al poco tiempo fue liberado.

Él conoció a Jacqueline Rosa Pardo Castillo, la madre de Arturo, en su adolescencia. La joven tenía apenas 14 años y él 17 cuando empezaron una relación amorosa en El Huasco, San Joaquín. Por aquel entonces, Erasmo se destacaba como promesa del club Rodelino Román, en donde años después el propio Arturo jugaría.

Un año de romance dio como fruto el nacimiento de la pequeña Jacqueline, más conocida Chinita. “Él se fue a vivir conmigo a la casa y se empezó a portar medio mal. Mi mamá lo echó, se puso irresponsable, mujeriego, bueno para tomar. A los seis meses se me enfermó mi Chinita, tenía bronconeumonia fulminante por estar de arriba para abajo, por ir a la casa de él, después para acá. Le dio principio de meningitis y ahora tiene un leve retraso”, contó hace unos años en una entrevista a El Mercurio.

Dos años más tarde, después del casamiento de la pareja, nació Arturo Erasmo Vidal Pardo, quien se convertiría en un héroe del deporte nacional. “A Arturo lo tuve sola, porque el papá se había mandado una cagada, le había pegado a alguien y se había escapado a Valparaíso, donde vivían sus hermanos”, recordó en aquella nota.

Jacqueline y Erasmo tuvieron cuatro hijos en total y la mujer, que abandonó los estudios para criarlos (los retomó a los 40 años y se recibió en 2005), tuvo que ganarse la vida limpiando casas de sus vecinos para mantenerlos: “A mis hijos no les faltó comida, era lo que más me importaba. Yo les daba lo básico, nunca nos comimos un asado. Hoy los cabros no pueden ver el bistec de pana. Y siempre tuvieron un techo”.

Al tiempo, él regresó de un viaje y la dejó por otra muchacha. Pese a todo, ella pudo reconstruir su vida y Arturo no perdió la relación con su padre, quien justamente se encargaba de ir a visitar a diario a sus caballos en el Club Hípico en donde falleció este martes.