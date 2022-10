Nuevas empresas en bolsa en las que merece la pena invertir antes de que finalice 2022

Con el comienzo de curso muchas son las personas que, no solo estrenan agenda, sino que comienzan con nuevos propósitos, esto ocurre también en la inversión. Firmas de análisis, gestoras de fondo, startups, empresas del sector Fintech y muchas más son algunas de las categorías que resuenan con más nombre en este comienzo.

La inflación, la crisis, la política de los bancos centrales y otras variables hacen que no sea fácil pronosticar si las nuevas empresas en bolsa serán rentables o no lo serán tanto. Al igual que no es nada fácil saber en cuáles de ellas, merece la pena invertir en lo que queda de año. No obstante, hoy presentamos algunas de las opciones.

Algunas de las empresas en bolsa que no hay que perder de vista

Lockheed Martin

Esta empresa empezó a hacerse conocida este año. Se dedica al sector armamentístico y con el conflicto entre Ucrania y Rusia ha visto cómo sus beneficios se disparaban.

Se trata de una empresa creada en Estados Unidos que lleva operando desde 2014, aunque su valor ha crecido hasta cuatro veces más en los últimos años. Es una empresa con gran potencial a largo plazo, viendo los últimos acontecimientos, tiene pocos rivales y aún sigue siendo poco conocida.

Nvidia

Se habla de que esta compañía norteamericana podría estar metida en el metaverso, estos rumores han hecho que Nvidia se haga tremendamente famosa entre los inversores que ya ven posibilidades en esta empresa, líder en el nicho de los procesadores.

Roku

En el campo del streaming está consiguiendo grandes resultados. Además del marketing publicitario, el software multimedia. Desde el 2020 sus números siempre son positivos y los analistas hablan de ella como la gran sorpresa de los próximos años.

AMD

Es una empresa clave en el mundo de los microprocesadores. Sus acciones son de las más cotizadas últimamente y es que esta empresa, con sede en California, ha sido capaz de triplicar el valor de las mismas en menos de medio año.

Enphase Energy

Es una empresa con un excelente potencial de crecimiento cortoplacista. No está al nivel de grandes empresas energéticas, pero sus previsiones son muy buenas. Se dedica fundamentalmente al software de la energía del hogar. Lo hace con exclusivos sistemas que utilizan la energía del sol. Cuenta con programas que optimizan su gestión.

NIO

Esta empresa es conocida como la Tesla de Asia. Produce automóviles y repuestos para automóviles eléctricos. Se habla de NIO como la sorpresa china de los últimos 10 años, por supuesto que todavía hay mucho por mejorar, pero el impacto de los autos eléctricos en la economía es real a pesar de las afirmaciones de algunos empresarios de que las ventas de neumáticos cayeron.

¿Cómo empezar a invertir en nuevas empresas?

Las personas que decidan invertir en nuevas empresas deben hacer un análisis exhaustivo del camino que han recorrido cada una de ellas. También es importante ver cuánto dinero deseamos invertir, se recomienda empezar por una cantidad pequeña y luego ir aumentándola poco a poco.

Por otro lado, monitorizar las inversiones también es algo muy positivo que ayuda que el nuevo inversor tenga sus finanzas más vigiladas. Se deben vigilar y monitorizar todos los días.

No es fácil elegir empresas que sean productivas y rentables, pero es fundamental examinar varias de ellas antes de elegir una. Elegir un buen bróker ayuda a elegir las mejores empresas, principalmente porque no todas las empresas son buenas para todos. Cada inversor tiene unas características específicas (los hay más lanzados y más cautelosos) por lo que es clave esperar a ver qué decide el bróker.

Todavía quedan algunos meses antes de que acabe el año, es un buen momento para analizar, según los últimos acontecimientos, cuáles son esas empresas que pueden despuntar en breve o que ya están empezando a hacerlo.