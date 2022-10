Foresto industria: “Misiones supera ampliamente el volumen que puede consumir el mercado interno y por ello debe exportar”

Ante la dificultad de poder exportar por los impuestos y gastos logísticos que impone el Gobierno Nacional, el referente del rubro foresto-industrial, Carlos Berninger, manifestó que los últimos meses las exportaciones fueron positivas. Sin embargo, lamentó que actualmente debido al stock que tiene su principal comprador "las ventas se paralizaron".

Berninger señaló a Estados Unidos como un comprador importante de madera para la construcción: «Tienen mucho stock, por lo que no solamente no hay pedidos, sino que también los precios comenzaron a descender». También, recordó que en pandemia hubo precios históricos y que pudieron mantenerse en el mercado por dos años seguidos.

En este marco, explicó: «Al no ser competitivos, no a nivel empresa, sino por las trabas que existen desde lo gubernamental, quedamos fuera del mercado de exportaciones con empresas como Brasil, Chile y otros internacionales».

Berninger detalló que el problema comenzó en el 2011: «Argentina cuenta con un dólar ficticio para la exportación, no con un dólar del mercado como otros países; hay impuestos, lo que no ocurre en otro lugar del mundo; y existe una logística tres veces superior a los países con los cuales competimos». Sobre esto último, manifestó que en Chile y Brasil los gastos logísticos son de mil dólares, mientras que en Argentina sale tres mil.

Señaló que exportando contenedores valuados en quince mil o veinte mil dólares, los mencionados tres mil de gastos logísticos equivalen a una pérdida para las empresas. Incluso, sostuvo que la retención a la madera se encuentra en 3,5 a 5 % al valor de la exportación.

Tal vez te interese leer: APICOFOM promueve acciones para consolidar el potencial de la Foresto industria

Por otro lado, el referente del sector expresó que desde el 2011 luchan contra este impuesto, «se presentó datos y estadísticas tras una labor conjunta con las Cámaras de las provincias y la Federación, pero nunca fue escuchado por el actual Gobierno Nacional, ni por los anteriores».

Sostuvo que ninguna economía regional debe pagar impuesto a las exportaciones, ya que esta acción los deja fuera de los mercados internacionales, perjudicando a los diversos sectores productivos.

Berninger, por otra parte, destacó que el mercado interno está bien, pero indicó que la foresto industria de Misiones excede los volúmenes que puede consumir Argentina: «Por eso necesitamos exportar», afirmó.

Relató que sin exportación se trabaja a media máquina, involucra pérdida de puestos de trabajo y falta de energía para deforestar.

Afirmó que se trata de una cadena. «Cuando la exportación está bien se habla de empleo, precios de rollos, entre otras cosas que hacen a la producción». Por el contrario, lamentó que cuando esta cae, las empresas se dificultan por todo el movimiento que se genera al principio cuando la exportación sí existe.

Contó que actualmente las compañías se ven afectadas, y piensan en adelantar vacaciones a sus empleados como medida principal hasta la recuperación del mercado. También, mencionó que dependen de los precios: «Somos tomadores de precios, no los fijamos, los pone el mercado y muchas veces quedamos afuera por no poder bancar los costos de logística y demás, ante Chile y Brasil que son nuestras principales competencias».

En este sentido, insistió en las medidas que debe aplicar el Gobierno Nacional para contribuir con el sector, y resaltó que las empresas hacen una buena labor que se ve afectada por los impuestos y normativas nacionales.

Sobre las exportaciones a Estados Unidos, dijo: «Allí se está moviendo el mercado, el consumidor está comprando y el stock baja, por lo que consideró en unos meses podría reactivarse la exportación. Sin embargo, esto va a depender de los costos que va imponer este de aquel momento y que podamos competir con ellos».

Para cerrar, aseguró que estos últimos dos años se mantuvieron de excelente manera como competidores, pero que no es productivo entrar y salir del mercado constantemente porque los hace perder clientes, «que ahora no estemos exportando no es bueno y es un problema de la Argentina, luchamos contra él desde hace tiempo».