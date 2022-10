Apuestas, alcohol y descontrol en el club Quilmes: la fuerte acusación de un miembro de la Junta Directiva del cervecero

Gustavo Serruto, vocal del Cervecero, publicó un polémico mensaje en las redes sociales contra los jugadores y dirigentes, denunciando publicamente los manejos internos que afectan al club. Otro caso de apuestas en el fútbol argentino.

Luego de la derrota de Quilmes ante Chicago por la penúltima fecha de la Primera Nacional, el vocal Gustavo Serruto contestó a las acusaciones de un jugador y publicó un polémico mensaje en las redes sociales contra el plantel y dirigentes del Cervecero.

«Hay que hacer autocracia, obvio, no hay que venderse en las apuestas como contra Chicago, no hay que llevar minas a la concentración, los dirigentes no tienen que ir y sacar el fernet de la habitación, etc, etc, etc», escribió Serruto en su cuenta de Twitter.

Días atrás, el jugador Rodrigo Moreira había realizado una dura crítica a la dirigencia del club en una entrevista radial con @DeportesenFM: «Decimos ser el club más grande de la B Nacional y no lo estamos acompañando. En lo deportivo fallamos, pero los dirigentes también».

En primer lugar, el vocal hace referencia al encuentro ante Nueva Chicago en el que el Torito se impuso 2-1 y se aseguró la permanencia en la categoría. Es importante mencionar que el equipo de Mataderos llevaba 17 partidos sin ganar en el torneo y estaba extremadamente comprometido con el descenso.

Además, es sabido que las barras bravas de ambos clubes mantienen una buena relación e incluso «Pennywise», el barra de Quilmes con máscara de IT que fue detenido y protagonizó los incidentes en el duelo ante Boca por Copa Argentina, tenía ropa de Chicago.

Por otro lado, Serruto también mencionó en su tuit que «no hay que llevar minas a la concentración, los dirigentes no tienen que ir y sacar el fernet de la habitación, etc, etc, etc». Lo cierto es que no adjuntó pruebas sobre ninguna de las situaciones a las que aludió en el posteo y finalmente decidió borrarlo horas más tarde, además de poner en privado su cuenta de Twitter.

Fuente: TyC Sports