De la mano del Bayern Münich, diez jóvenes misioneros viajaron a Alemania para disputar la Youth Cup

Como parte del programa de colaboración entre el conjunto teutón y Crucero del Norte, los diez misioneros seleecionados ya viajaron a tierras germanas para representar a la provincia en el certamen juvenil. El presidente del club, Dardo Romero, acompañó a la delegación.

Con la valija repleta de sueños. Asi se podría definir a lo que viven los 10 jóvenes misioneros que viajaron hacia Alemania para disputar la Youth Cup en las instalaciones del Bayern Múnich. Producto de la colaboración entre el club bávaro y Crucero del Norte, los jóvenes seleccionados tendrán la oportunidad de demostrar su habilidad futbolera.

Acompañados de una gran delegación, encabezada por el presidente del club misionero, Dardo Romero, 10 chicos de toda la provincia representarán a la Tierra Colorada en el tradicional certamen juvenil.

En la previa de su travesía, los chicos se animaron a dejar sus sensaciones previas, cargadas de nerviosismo e ilusiones.

“Mucha fe al equipo. Somos un grupo muy unido. Siento que podemos llegar a salir campeones o llegar muy lejos. Vamos a dar lo mejor de nosotros”, aseguró el posadeño Santiago Chevalier.

“Es muy lindo ir a representar al país y a la provincia. Nos va a servir para el futuro, para seguir aprendiendo y creciendo como persona y jugadores”, agregó Benjamín Ibarra, también oriundo de Posadas.

Otro de los posadeños, Sebastián Cabrera, señaló que “acá vamos a ser mejores jugadores y mejores personas porque nos están dando psicólogo deportivo, nutricionista y creo que va a ser muy bueno”

“Muy agradecido con el gobierno, con el presidente del club y con el profesor que nos dan esta oportunidad única”, agregó.

Por otro lado, y pensando en lo que les espera en Alemania, Román Blanco expuso que “estamos pasando en cada entrenamiento. Cada uno de nosotros pone su granito de arena para poder salir en donde haya una posibilidad única. Muy agradecido en esta posibilidad”.

De igual manera, Brian Vik, expresó que “ahora mismo, ya digo que acá voy a salir muchísimo mejor que antes. Como yo me siento acá, nunca me sentí. La verdad que estoy muy contento por todo, porque me hicieron cambiar mucho”.

Por último, y como la voz del interior de la provincia, se destacan Axel Espíndola y Exequiel Martínez, de Puerto Esperanza, junto a Juan Daniel Rodríguez, de Puerto Iguazú y Tobías Escalante, de Garupá.

“De chico, era un sueño jugar al fútbol. Ir a juagar en Alemania, en uno de los estadios más importantes del mundo es algo hermoso”, manifestó Espíndola

“Es una oportunidad única que creo que no pasa dos veces. Hay que dar todo, hay que mostrar lo mejor de sí mismo”, expresó Rodríguez.

“Yo creo que es una experiencia única y una oportunidad que hay que aprovechar sí o sí. Hay que ir a demostrar nuestro talento y lo que somos hoy”, completó Escalante.

En los últimos días, los 10 jugadores se mantuvieron inmersos en un programa de entrenamiento en el club, preparándose para la competencia. En las próximas horas, partirán hacia Munich.