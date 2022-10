Garantizan fondos para la continuidad del Ahora Misiones +21

Fue en el marco de la presentación de los lineamientos para el desarrollo productivo de Misiones basado en conocimiento, biodiversidad y valor agregado. Allí el ministro de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren aseguró la continuidad de los programas Ahora Misiones +21 y Ahora Canasta.

En el acto realizado esta mañana en la sede del Ministerio de Cambio Climático el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, habló del nivel de ocupación que hay en Misiones.

En ese sentido destacó lo que se está invirtiendo en ciencia y tecnología con una visión moderna hacia el mundo que viene. A su criterio ponderó la decisión política que atiende también a una geopolítica distinta que surgió a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hoy Misiones está en el centro de una región que para nosotros tiene que integrarse, que es el Mercosur o inclusive Sudamérica. Hoy la integración en nuestra región es de las más bajas del mundo. Un 17% solamente de los países de esta parte del continente intercambiamos entre nosotros. En esa acción en Europa es el 70%, en el sudeste asiático, casi el 80% y por eso decimos que mucho para crecer en la integración de Misiones”, explicó.

Continúan los programas Ahora Misiones + 21 y Ahora Canasta

Respecto a si se garantizan los fondos para los programas Ahora Canasta y Ahora Misiones + 21, respondió que si, hasta fin de año y agregó que si bien hubo un problema de firmas – porque lo que antes era un ministerio – pero que “antes de venir le hice formar a todos. Desde Alberto Fernández hasta Sergio Massa”.

Nuevamente a propósito de la firma del documento que se presentó hoy destacó que el trabajo que realiza la CEPAL es muy importante, debido a que pone arriba de la mesa las fortalezas y debilidades.

“Contar con las universidades en una región como esta, es fundamental para el desarrollo. Yo soy optimista. Los problemas macroeconómicos que Argentina hoy tiene, con el futuro que hay por delante, son de absoluta resolución. Pero lo que es fundamental es que cambiemos la matriz. Hoy el 85% del trigo que Argentina exporta, lo exporta a granel. Ese es el camino y yo creo que Argentina lo va a recorrer”, indicó.

Si bien reconoció que Misiones siempre vive muy afectada por las virtudes o los defectos de los países vecinos, necesita un proyecto claro.

Respecto a qué otros temas abordaron con el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, sostuvo que tienen presente las deudas que tiene la Nación, los planes de capacitación y los programas para las pequeñas y medianas empresas, entre otros.

Respecto al pedido de los madereros de un dólar madera, similar al dólar soja – pedido de los principales forestadores de la tierra colorada- De Mendiguren explicó que es difícil.

En ese sentido dijo “cuando nosotros asumimos hace 60 días había una presión devaluatoria terrible. Nos querían llevar a esa crisis para una devaluación muy fuerte. Nosotros creímos que una devaluación muy fuerte hubiera sido un desastre, primero porque con reservas bajas uno tiene una vulnerabilidad muy grande. Segundo, porque liquidaría salarios y tercero, le tiraría un balde de nafta a la inflación. Por lo tanto, lo que trabajamos mucho fue no tanto para subir el piso, sino bajar el techo”.

Y añadió que no había ninguna lógica de un dólar a 340, o 350. “Trabajamos para estabilizar para que eso baje. Todos estamos achicando la brecha, que es el problema que tenemos hoy en la economía. La vamos a seguir achicando y tenemos la voluntad política de que el tipo de cambio no pierda más competitividad”.

El funcionario sostuvo que hoy el tipo de cambio no es malo ya que si lo fuera no se estaría exportando por 90 mil millones, pero admitió que tuvo un retraso respecto del año pasado porque no siguió la inflación.

“Entonces la preocupación hoy que tenemos es que el tipo de cambio real no se nos siga deteriorando, finalizó.

Este es el documento presentado esta mañana: