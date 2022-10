Balance del fin de semana XXL en Misiones | “Pasamos de la recuperación al crecimiento y esto atrae inversores”, sostuvo José María Arrúa

En el marco del fin de semana largo, Misiones se sigue consolidando como destino turístico. Al respecto, el ministro de Turismo, José María Arrúa, afirmó que los números demuestran no sólo una recuperación de la provincia en materia de turismo, sino también un crecimiento a lo que refiere la pre pandemia, lo que aseguró, atrae la atención de los inversores.

En ese sentido, el funcionario comentó que hace tiempo hay una gran tendencia de crecimiento en la actividad: “Números que están por encima del 2019 en 10, 12 puntos, nosotros siempre tomamos como referencia esos números porque pre pandémicos”, aseveró. «Esto hace que los inversores estén interesados», añadió.

También detalló el impacto económico. “Estamos hablando de un promedio de arriba de los $552 millones de pesos, un promedio de gasto turístico de $5600 aproximadamente, y en nivel de pernocte, que tiene que ver con la permanencia de la gente en el destino es un promedio de 3 o 4 noches”, profundizó.

En esta línea, señaló que Misiones es elegida como un destino para quedarse por los visitantes: “Este número nos está representando hoy un promedio aproximadamente 120 mil pernoctes”, precisó. Con relación a esto, explicó que dichos porcentajes son consecuencia de una promoción y consolidación de la tierra colorada como destino turístico y también de una amplitud de la oferta.

En este aspecto, Arrúa hizo hincapié en el trabajo realizado en la zona del Uruguay: “A pesar de la situación que se pudo generar por la lluvia y el cierre del puente Yaboty que no permitió el ingreso a los saltos, estamos en la zona de El Soberbio con arriba del 80% de ocupación. Antes no sucedía esto, nosotros no llegábamos ni al 50% en ocupación”, sostuvo.

El desarrollo turístico en toda la zona permitió que los visitantes puedan disfrutar de otras actividades propuestas como el senderismo o simplemente disfrutar de la estadía en el Lodge: “Esto impacta de manera muy positiva porque sino estaríamos ya en una baja importante que se puede dar en un fin de semana así con lluvia”, remarcó. Sin embargo, agregó que que se continúa trabajando para acondicionar la obra del puente Yaboty.

Tal vez te interese leer: Fin de semana XXL a pleno en Misiones: más de $552 millones de impacto económico

Por otro lado, se refirió a las importantes inversiones que recibe la provincia para el crecimiento turístico. En este contexto, contó que hace muy poco, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), hubo una reunión importante con inversores para la zona de la selva Iryapú en Iguazú, para el cual ya se consolidó un proyecto, conocido como Lodge La Cantera.

Arrúa añadió que ya concluyó la primera etapa y continúa con la segunda: “Se está proyectando una inversión arriba de los 10 millones dólares para esta etapa”, ratificó. Además, contó que por gestión del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, se pudo realizar el permiso de ocupación necesario y se estima finalizar la obra a mediados de 2023 aproximadamente.

Sobre la temporada de verano que se proyecta a partir de noviembre, consideró que “va a tener un impacto muy positivo en Misiones”. Por otra planteó que se está notando una tendencia de estacionalidad: “En el 2017 teníamos una estacionalidad de 3 meses, en el 2019 con una estacionalidad de menos de 30 días, estamos volviendo nuevamente ese fuerte”, garantizó. Este factor se considera clave, porque significa que Misiones es turismo todo el año: “Es importante y fundamentalmente proyecta a que este tipo de inversiones se sigan consolidando no solamente en Iguazú sino en todo Misiones”, agregó.

Acerca de otras cuestiones, se refirió a las largas filas para ingresar a la provincia. Ante esta situación, el ministro expuso que se trató de dar agilidad y duplicar las guardias para que tengan las ocho casillas habilitadas, pero no se pudo lograr. Sin embargo, aclaró que eso no depende de la provincia, las decisiones corresponden a la Nación.

“Hay que esperar la buena voluntad del ministro del Interior, de Migraciones y de aduana, que tenemos diálogo, pero muchas veces también no son decisiones que las toman desde acá, tiene que venir desde Buenos Aires la orden o los recursos para que esto se pueda lograr”, acentuó.

Finalmente, reiteró que se encuentran en diálogo para agilizar el paso, especialmente para la temporada de verano que según lo proyectado, “será pero muy buena”.