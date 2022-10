Reflexión del Pastor David Decena: «Una cultura celestial»

En su mensaje semanal el Pastor David Decena explicó que "una cultura celestial es una cultura en donde establecemos la voluntad de un Dios al que podemos oír y ver. Un Dios que sigue vivo, habitando en nosotros. Veamos qué más nos dice la Palabra de Dios".

(1° Samuel 3:1 al 14 NVI) Es más sencillo reconocer a Dios en una cultura en la que muchos ven y escuchan a Dios. Sin embargo, Samuel no se crió en una cultura así, pero tuvo una vida que dio a luz una cultura en Israel en la que era fácil oír y ver a Dios.

Una cultura celestial es una cultura en donde establecemos la voluntad de un Dios al que podemos oír y ver. Un Dios que sigue vivo, habitando en nosotros. No me muevo por mis circunstancias negativas; no me muevo por mis bendiciones materiales. Veo, oigo y obedezco.

La realidad del cielo tiene una centralidad en la vida del cristiano, porque es lo que está llamado a vivir en la tierra, y más allá de ésta. En el Padrenuestro (Mateo 6:10) Jesús nos enseñó a pedir al Padre por Su voluntad y relaciona Su voluntad con el ámbito en el que habita. Desear la voluntad del Padre es desear el cielo en nuestras vidas.

El Pastor David Decena expresó que hay tres pasajes claves sobre el cielo son, estos son: Salmos 73:25 y 16, Colosenses 3:2, y Mateo 6:19 al 21.

Los tres muestran que lo más importante que tenemos está en ese plano espiritual. Nos resulta más sencillo apreciar lo que vemos con nuestros ojos, que aquello que sólo podemos ver con nuestro espíritu. Entonces, vivimos atados a nuestra realidad material.

Pero Dios quiere revelarnos el mundo espiritual, para que sepamos movernos en el mundo material. Cuando en nosotros hay ignorancia espiritual, nos vemos limitados para experimentar todo lo que el cielo tiene.

Que nadie te convenza de que la Palabra de Dios no está a tu acceso. ¡Dios sigue hablando! El Señor insistió 3 veces con Samuel, como una muestra de que hay insistencia en Dios para que escuchemos Su Palabra.

Por eso, nuestra respuesta es crucial para acceder a la normalidad de la Palabra de Dios, y para saber cómo responder, veamos tres principios que permitieron que Samuel acceda a una cultura celestial:

1- Samuel servía al Señor

Samuel fue mucho más que un niño dejado en el templo para servir. Él conscientemente sirvió al Señor. Servir a Dios es una práctica que nos mantiene despiertos espiritualmente.

Estamos haciendo algo que no es para beneficio primario de nosotros, u otras personas, sino del Rey de Gloria.

Este mismo es el motivo por el cual el enemigo viene a distorsionar en nosotros el hecho de servir a Dios. Hay muchos que lo hacen por beneficio personal. Es obvio que servir trae recompensa, como lo dice la Palabra. Pero también tendremos pruebas por servir a Dios que nos harán sentir que en vano estamos haciendo tanto esfuerzo.

Todo lo que es usado será probado. Pero si somos probados, y somos hallados fieles, seremos capaces de sostener desafíos mayores, junto a recompensas superiores.

Otros sirven por la gente, pero no por Dios. Cuando alguien les falla, o sus expectativas no son alcanzadas, comienzan a usar frases tales como “me usaron”, o “todas las iglesias son iguales”. Pero si somos conscientes de que servimos a Dios con nuestro tiempo, nuestras acciones, bienes materiales, y cada paso que damos, es más sencillo que veamos y oigamos al Señor.

Servirle nos llevará a enriquecernos en el espíritu, y enriquecer a otros con tesoros eternos. Pero nuestro foco siempre debe estar puesto en que lo hacemos para Él, y esa debe ser nuestra motivación para jamás dejar de hacerlo. Vivimos para servirle.

2- Samuel estaba bajo la autoridad espiritual de un hombre

Estar bajo el cuidado de una persona es algo inevitable para todo ser humano. Desde que nacemos nos vemos condicionados a nuestros padres para alimentarnos, vestirnos, y sostenernos.

De la misma manera, en el mundo espiritual necesitamos padres sobre nuestra vida. Si no tenemos a alguien que nos forme desde la más tierna infancia espiritual, estamos condenados a la inmadurez. En el caso de Samuel, desde muy pequeño, luego de ser destetado, sus padres lo dejaron en Siló, bajo el cuidado de Eli, a causa del pacto que Ana había hecho con Dios.

De esta manera, y a pesar de los errores de Eli, Samuel creció en obediencia. La verdad que se esconde detrás de una cultura celestial es la OBEDIENCIA.

Muchos toman decisiones “espirituales” bajo rebeldía, asumiendo que Dios les habló directamente, y desconociendo lo que dice la persona que el Padre puso con autoridad en su vida. Pero jamás podremos obedecer al Dios que no vemos, si primero no obedecemos a la gente que vemos.

En el cielo, todo está sometido a la voluntad del Padre. Ahí la obediencia no es un problema, porque todos los seres no pueden resistirse a su voluntad.

Esa misma obediencia es la que Dios espera de nosotros. Esa misma obediencia es la que Jesús vino a restaurar, poniendo a su propia vida como ejemplo.

Para Eli tener a Samuel a su cuidado fue una revancha en su paternidad, ya que había sido un desastre. En Samuel pudo volcar todo lo que le quedaba. Aún así, estamos hablando de una persona imperfecta. Tan imperfecta, que sus acciones provocaron maldición sobre su vida y su familia.

Jamás encontraremos un líder perfecto. Si nos toca liderar, ¡tampoco lo seremos nosotros! Pero la clave de estar bajo autoridad no está en la perfección de un ser humano, sino en la actitud del que sabe imitar el ejemplo de Cristo. En todo lugar en donde hijo de Dios viva bajo obediencia a las personas que el Señor le puso en su camino, se estará forjando una cultura celestial.

3- Samuel habitaba en la presencia de Dios

La última clave que muestra esta historia de Samuel es que es fundamental hacer de la presencia de Dios nuestra habitación.

Desde muy pequeño, el futuro profeta dormía en el santuario, donde estaba el arca del Señor. En el Antiguo Pacto, esta arca era la presencia de Dios. Pero, no fue el único que visitó el lugar donde estaba la presencia de Dios, porque Siló era un lugar de culto a Dios. Pero una cosa es visitar, y otra es habitar. Hacer nuestra habitación en Él nos lleva a vivir pendientes de sus palabras y su realidad, para forjar una cultura celestial.

Desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él habita en nosotros. Pero nuestra experiencia con su persona sucede solo a causa de nuestra búsqueda personal. Esa misma búsqueda es la que nos lleva a lugares donde su presencia es invocada.

Un lugar en el que se reúne la iglesia de Cristo, ¡no es menor! En esos lugares en donde la presencia de Dios es invocada, la manifestación sobrenatural de Dios está.

Cuando nuestra actitud es de desinterés a la casa de Dios, o a la familia de la fe, estamos alejándonos de una cultura celestial.

Pero cuando decimos “mejor es un día en la casa de Dios, que mil lejos de Él” (Salmo 84:10), estamos abrazando una cultura celestial. Cuando nos congregamos, y priorízanos nuestro tiempo de oración, nuestra meditación en la Palabra, y aún el enfoque en la presencia de Dios en nuestro corazón, estamos evidenciando que habitamos en la presencia de Dios. Todo esto nos lleva a perder interés en cosas que antes nos apasionaron. De pronto, nos apasiona el cielo y su cultura. Cristo, y el mundo sobrenatural al que vino a introducirnos.

El versículo 3 de 1 Samuel 3 dice: “La lámpara del Señor todavía estaba encendida”. Que la LÁMPARA DEL SEÑOR siga encendida significa que aunque hoy otros no lo experimenten, la Palabra del Señor sigue ahí para nosotros, esperando que escuchemos y veamos lo que tiene preparado.

Confío que esa cultura será la normalidad de nuestra vida, familia e iglesia local.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor David Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado