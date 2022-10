Triunfazo Celeste e ilusión intacta en la Liga Sudamericana: OTC venció a Baurú Basket de San Pablo

Oberá Tenis Club (OTC) jugó un partido sin fisuras para lograr una victoria muy valiosa ante Baurú Basket de San Pablo, Brasil, por 63 a 55, en el cierre de la segunda jornada del Grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

Con ese resultado, consiguió el segundo triunfo consecutivo y dio un paso fundamental hacia el objetivo de clasificarse a la siguiente instancia, una meta que buscará asegurarse este domingo en el último partido.

El local, que además es anfitrión del grupo, fundamentó la victoria en la concentración, la intensidad defensiva y en la buena tarea en el ataque, donde tuvo paciencia, falló poco y encontró gol a través de varias vías. El triunfo tuvo un sabor especial porque fue ante el rival más fuerte y el gran candidato de la zona, por los jugadores de experiencia que tiene en el plantel y por el rodaje acumulado con el que llegó al torneo.

La defensa Celeste prácticamente no dejó jugar a las piezas claves del equipo brasileño, como Alex García (6 puntos, 2/7 en tiros de campo) o Danilo Fuzaro (10 puntos, 3/3 en triples), quienes constantemente tuvieron a sus defensores encima, jugaron incómodos y se fruztaron.

En ese punto, la tarea defensiva de Xavier Carreras sobre García fue fundamental. También fue clave el rebote defensivo, para negarle segundas chances de tiro, ya que Baurú tuvo una baja efectividad en los lanzamientos (18/58 en tiros de campo).

Con la defensa firme, el ataque también funcionó. Mitchel luchó y lastimó en momentos precisos (16 puntos + 6 rebotes); Maldonado hizo jugar al equipo (5 asistencias) y también sumó en el aro (12); y Jonatan Torresi fue otro jugador destacado, con 10 y 4 rebotes. Aunque más allá de los números, lo que más sobresalió fue la concentración y a actitud que mostró el equipo durante todo el partido.

Santiago González, otro ejemplo, aportó 7 rebotes en la lucha en medio de la zona pintada. El equipo fue regular, casi no tuvo baches.

El partido tuvo mucha intensidad y si bien en la mayor parte OTC tuvo el control, lo que se impuso fue la paridad, porque Baurú siempre estuvo cerca, amenazante, y cuando el local le dio un mínimo resquicio, aprovechó para ponerse a tiro, como en el cierre el primer tiempo.

En un alto porcentaje fue por mérito de la defensa local, pero también por errores propios, Baurú no tuvo la mejor noche. Falló muchos tiros, en triples por ejemplo, solo convirtió 6 de 30. Jonathan Machuca fue el goleador visitante con 13 puntos, más 5 rebotes.

Regatas reaccionó a tiempo y se recuperó ante Pichincha

Luego de correr desde atrás durante 37 minutos, Regatas Corrientes reaccionó a tiempo para conseguir la primera victoria en el Grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto, que se está disputando en Oberá.

El “Remero” mostró el juego más firme en el último cuarto, donde ganó 25-16 y sobre el final concretó el triunfo 87 a 84 sobre Pichincha, de Bolivia. Un resultado que además le devolvió posibilidades de lograr la clasificación, a falta de una jornada para cerrar el grupo.

El equipo dirigido por el “Tulo” Rivero no había jugado mal previamente a ese momento de quiebre, pero no estuvo lo suficientemente sólido en defensa, sufrió por las pérdidas y no contó con toda la precisión que hubiera querido.

El juego empezó a definirse falta de tres minutos. Regatas pasó al frente con un triple muy oportuno de Charles Hinkle (75-76). Enseguida, Marcos Giordano respaldó esa anotación con otro tiro certero desde el perímetro (75-79). De todas maneras, Pichincha contrarrestó y emparejó. Así fue hasta el final, gol a gol. El equipo correntino jugó mejor el cierre y se aseguró la victoria, muy festejada por el plantel y el grupo de seguidores que llegó hasta Oberá para alentar.

Giordano terminó siendo el goleador de Regatas, con 18 puntos (13 en el ST) y 7 rebotes. Aunque en la reacción, también contribuyó el aporte que realizaron Espinoza (16 y 10 rebotes), Jaime (13), Pais (12) e Hinkle (11), no solamente con puntos.

A Pichincha, en cambio, se le escapó la victoria, porque había hecho mérito para ganarlo. En el primer tiempo, controló el juego. Tuvo un buen comienzo (8-3) y se mantuvo al frente, gracias a un juego más ordenado que en el debut, comandado por el “Tucu” Eduardo Gamboa (goleador del juego con 26 puntos, junto a Ángel Matías). La máxima diferencia de ese segmento que pudo establecer fue de 13 puntos (40-27), a partir de una ráfaga precisa desde el perímetro.

Regatas, en cambio, no tuvo regularidad. Por momento movió bien la bola y llegó a tiros cómodos, incluso corriendo la cancha. Pero también falló varios tiros y en otros casos se encontró con la defensa firme del rival. De todas maneras, luego de acertó varios lanzamientos perimetrales y así pude descontar. El ingreso de Pablo Espinoza también le dio variantes en ofensiva para llegar al gol.

Ambos equipos cerrarán este domingo la participación en el Grupo B. Pichincha enfrentará a Baurú (Brasil) desde las 19; mientras que Regatas será el rival de OTC, a partir de las 22. Al final de la jornada, el 1º y el 2º del grupo, avanzarán a la próxima fase.