Boca va por la punta de la Liga Profesional ante Aldosivi: horario, tv y formaciones

Boca intentará subirse de nuevo a la cima del torneo esta tarde, cuando reciba al último de la tabla de posiciones, Aldosivi de Mar del Plata. El encuentro se juega desde las 18 horas.

El partido correspondiente a la fecha 24 se jugará desde las 18 en la Bombonera; Boca pelea por el título y el Tiburón, evitar perder la categoría.

ras haber jugado entre semana apenas nueve minutos contra Gimnasia de La Plata porque el partido se suspendió a raíz de serios incidentes en las adyacencias del estadio con una víctima fatal, Boca Juniors se vuelve a presentar en la Liga Profesional 2022 este domingo en la Bombonera y su rival de turno por la fecha 24 es Aldosivi de Mar del Plata. Un duelo de opuestos, entre un equipo que pelea por el título y otro por no descender.

El encuentro está programado para las 18, lo arbitrará Silvio Trucco y se podrá ver en vivo por TNT Sports.

El elenco dirigido por Hugo Ibarra no pudo recuperar la cima de la tabla de posiciones porque su cotejo ante el Lobo no terminó. De ganarlo, hubiese llegado a 45 unidades, una más que Atlético Tucumán, actual líder. Por eso, ahora está segundo en la clasificación aunque con un partido menos que los rivales con los que pelea el título, entre ellos el Lobo, Racing y Huracán. Para enfrentar al elenco marplatense el entrenador todavía no confirmó la formación titular.

El visitante casi no tiene margen para evitar descender a la Primera Nacional. Actualmente está penúltimo en la tabla de promedios con 109 puntos, a siete de Arsenal con 12 en juego. Una derrota puede condenarlo al abismo. El triunfo en la fecha anterior ante Barracas Central solo le alcanzó para superar a Patronato, último con 101 unidades.

Será el segundo encuentro entre ambos conjuntos en esta temporada. En febrero se vieron las caras en el estadio José María Minella de Mar del Plata por la Copa de la Liga Profesional y se impuso Boca Juniors 2 a 1. Fuente: La Nación.

La probable formación de Boca vs. Aldosivi, por la Liga Profesional

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano o Nicolás Figal, Gabriel Aranda o Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero, Óscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto.