En una doble jornada a pura fiesta, pescadores de todo el país y la región disfrutaron de la tradicional competencia, realizada luego de dos años de ausencia producto de la pandemia. En esta oportunidad, el binomio compuesto por José y Manuel Ferrari, oriundos de Chascomús, se quedaron con el primer lugar.

Una vez más, el río Paraná volvió a estar repleto de embarcaciones que participaron de las “20 horas de pesca”, el tradicional torneo organizado por el club náutico Pirá Pytá de la capital misionera.

En esta oportunidad, más de 120 embarcaciones participaron del certamen, con presencia de pescadores que llegaron de toda la provincia, como también de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Paraguay.

De entre todos los participantes, una dupla particular fue la que se quedó con el primer lugar, por un mínimo margen. José y Manuel Ferrari, un binomio compuesto por padre e hijo que vinieron desde Chascomús, provincia de Buenos Aires, fueron los grandes ganadores por una diferencia de 4 puntos con el segundo lugar.

Además de los reconocimientos a los ganadores, la jornada del domingo se completó con el sorteo de más de 4 millones de pesos en premios, que fueron desde artículos para la pesca hasta kayaks y motores de lancha, para finalmente culminar con el gran primer premio: una lancha con motor Mercury.

En este sentido, Misiones Online dialogó con Matías Falero, el gran ganador del primer premio, quien se mostró muy contento de quedarse con la embarcación.

“La verdad que no esperaba ganar la lancha. Antes de esto, había ganado un colchón inflable y pensé que era lo máximo que iba a sacar. La verdad es que no me lo esperaba y estoy agradecido”, comentó Falero.

“Es la primera vez que participo de un torneo de pesca. Lastimosamente hoy lo participé con mi hermano, que fue el que me invitó y hoy no pudo venir, así que le voy a estar dando la noticia”, explicó.

“Agradezco a la organización porque la verdad que fue una experiencia hermosa para mí. Es la primera vez que participo y seguro que lo voy a repetir. Recomiendo a cualquiera que venga porque es un torneo hermoso”, completó

Tal vez te interese leer: Posadas | Con una gran concurrencia en las tres sedes, se realizan las actividades en el marco de las Olimpíadas Médicas 2022

Por otro lado, Juan Carlos Gottshalk, presidente del club Pirá Pytá, también dialogó con este medio y se mostró muy conforme con el desempeño del certamen.

“Estamos muy contentos con lo que fue el torneo. Me alegro mucho, ya que se nos fue el premio para Chascomús, que por lo menos dejamos la embarcación acá en Posadas. Me alegro mucho por ellos, por todos los participantes y el año que viene va a estar mejor que esto, porque ya para la 50 edición tiramos la casa por la ventana” manifestó Gottshalk.

Con respecto al premio, el presidente del Pirá Pytá destacó que, el coronar a una dupla de padre e hijo, denotó el espíritu familiar de la competencia.

“Esto es un concurso familiar. Esta gente de Chascomús viene todos los años, se hacen más de mil kilómetros para participar, porque les gusta y les apasiona. Vinieron la semana pasada, empezaron a probar cancha y evidentemente les fue bien, le pegaron justo y les fue bien”, cerró.