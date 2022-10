Misionero de Pista | Con una ajustada clasificación arrancó la definición del automovilismo en Oberá

El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista 2022 que fiscaliza la FeMAD arrancó con la 7ma fecha este fin de semana en el autódromo Ciudad de Oberá con batió un nuevo récord en la historia del automovilismo misionero en 45 años con la presencia de 114 pilotos, entre ellos los llegados de la provincia de Chaco, Corrientes y Paraguay.

En esta competencia se hizo presente Rubén “Pipa” Anselmo autoridad deportiva de la CDA del Automóvil Club Argentino siendo parte de las autoridades de la FeMAD en el Automóvil Club Oberá.

La actividad arrancó desde las 10 teniendo en cuenta el incremento del parque de autos, luego de la reunión de pilotos junto a autoridades se dieron comienzo a los entrenamientos.

Los mejores clasificados de la jornada fueron: Bruno Madelaire (TCM), Nazareno Da Cruz (TC4000 Misionero), Carlos De Ley (Copa Fiat 1.4), Rafael Morgenstern (Clase 3) y Julio Abente (Clase 1).

Este domingo se cierra la actividad con un espectáculo imperdible, con más de 100 autos, presencia de pilotos de trayectoria nacional y una nueva cama de jóvenes pilotos que son sin dudas competitivos. Todo arrancará a las 8,30 con series clasificatorias, las finales desde las 12,30 para finalizar a las 15.30 aproximadamente.

¡Naza logró la pole en TC4000!

En el TC4000 Misionero, con 17 pilotos presentes Nazareno Da Cruz (Dodge) obtuvo la poleposition con la Dodge. El posadeño que venía de un buen debut hace sentir entre los que luchan por el campeonato redondeó, 1m21.004 siendo el más veloz de la potente categoría. Dejó segundo a Julio César Benitez (Chevrolet) 1.21.170 y tercero, Ariel Seidel 1m21.242., cuarto finalmente Javier Kupski y quinto, Carlos Cabral.

En cuanto a los que pelean por el campeonato, Carlos Cabral sumó 2 puntos y Javier Kupski, líder una unidad también lo hizo Bananita Benitez y Ariel Siedel quienes están en la lucha.

¡De Ley la pole en los fititos!

En la Copa Fiat 1.4 con más de 30 protagonistas los fititos fueron unas de las gratas noticias del fin de semana, así la programación tuvo que dividir en tres grupos clasificatorias en el cual el mejor fue Carlos De Ley con un contundente registro de 1m27.827, segundo quedó Diego Bonda 1m28.326 sumando dos puntos importantes por el campeonato (es 2do en el campeonato) y tercero se ubicó el local Marcelo Smichowski 1m28.650. Cuarto Martín Alvez Correa y quinto, Marcelo Da Cruz. Sexto se ubicó el chaqueño Oscar Cervera y séptimo otro llegado de esa provincia, Flavio Melgrati quien se sumó con un ¡Gordini!. Son 32 fititos nada más y nada menos.

Volvió Rafa a la actividad en una luchada Clase 3

En el Turismo Pista Clase 3, la pole quedó en manos de Rafael Morgenstern, el experimentado piloto que está debutando en el zonal dejó plasmado un gran tiempo a bordo de un Renault Clio con 1m22.365 segundo quedó el líder del campeonato, Juan Pablo Pastori quien cosechó puntos importantísimos para acercarse al festejo y tercero, Tomás Juritsch con 1m22.864. Fue quinto, Valentino Mattive que igual manera sumó puntos importantes en su grupo clasificatorio y quinto se ubicó el piloto de Eldorado, Luciano Viana.

Julio la pole y “Eze ” no le perdió pisada en la Clase 1

En el Turismo Pista Clase 1, Julio Abente logró la pole 1m24.561, segundo se ubicó Ezequiel Mieres 1m24.663, así los dos primeros del campeonatos sumaron puntos. Tercero se ubicó Jorge Litwiñiuk con 1m25.391. Cuarto, Facundo Bustos y quinto, Carlos Mantilla en una categoría que sin dudas promete un gran espectáculo con 36 pilotos inscriptos.

Anselmo de la CDA inspecciona y trabaja a la par de las autoridades FEMAD resaltando el nivel del Misionero de Pista

La presencia de Rubén Pipa Anselmo quien es director de Carrera en esta 7ma fecha del Misionero de Pista en conjunto con los comisarios deportivos de la FeMAD es parte de una labor habitual que realiza la entidad madre, en este caso controlando la labor de la fiscalización y el autódromo teniendo en cuenta el crecimiento de nuestro automovilismo.

Anselmo es palabra autorizada por su experiencia y labor como director de Carrera, autoridad Deportiva en diferentes competencias nacionales e internacionales de la CDA del Automóvil Argentino (ACA).

RESULTADOS CLASIFICACIONES

Competitor Total Time r 1 r 2

1 24 Nazareno Da Cruz 1:21.004 1:21.004 0.000

2 3 Julio Cesar Benitez 1:21.170 1:21.170 0.000

3 99 Ariel Seidel 1:21.242 0.000 1:21.242

4 1 Javier Kupski 1:21.276 1:21.276 0.000

5 5 Carlos Cabral 1:21.423 0.000 1:21.423

6 8 Cristian Grygorszyn 1:21.914 0.000 1:21.914

7 6 Jorge Baez 1:22.049 0.000 1:22.049

8 376 Hector Finke 1:22.095 1:22.095 0.000

9 122 Juan Pedro Garcia 1:22.175 0.000 1:22.175

10 4 Marcelo Kuchaski 1:22.369 0.000 1:22.369

11 9 Lucas Torres 1:22.370 1:22.370 0.000

12 372 Jorge Litwiniuk 1:22.676 1:22.676 0.000

13 25 Adrian Tarnowski 1:24.275 1:24.275 0.000

14 19 Sergio Bengoa 1:25.628 1:25.628 0.000

15 31 Hugo Niveyro 1:25.916 1:25.916 0.000

16 58 Armando Torres 1:28.169 0.000 1:28.169

17 26 Sergio Crevatin 1:39.184 0.000 1:39.184

Fusion Tandas Clasificatorias Copa Fiat 1.4

Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 08 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2 r 3

1 172 Carlos De Ley 1:27.827 1:27.827 0.000 0.000

2 1 Diego Bonda 1:28.326 1:28.326 0.000 0.000

3 87 Marcelo Smichowski 1:28.650 1:28.650 0.000 0.000

4 2 Martin Correa Alvez 1:29.025 1:29.025 0.000 0.000

5 33 Marcelo Da Cruz 1:29.109 1:29.109 0.000 0.000

6 97 Oscar Cervera 1:29.521 1:29.521 0.000 0.000

7 69 Flavio Melgratti 1:29.918 0.000 0.000 1:29.918

8 171 Osvaldo Angermeier 1:30.256 0.000 1:30.256 0.000

9 72 Oscar Alberto Cervera 1:30.674 0.000 1:30.674 0.000

10 74 Julio Kaufmann 1:30.823 1:30.823 0.000 0.000

11 7 Guillermo Guidi 1:31.177 1:31.177 0.000 0.000

12 18 Diego Barchuk 1:31.257 1:31.257 0.000 0.000

13 520 Juan Carlos Bogado 1:31.434 0.000 0.000 1:31.434

14 40 Grun Gustavo 1:31.931 0.000 1:31.931 0.000

15 49 Gaston Tissoco 1:32.022 0.000 0.000 1:32.022

16 111 Pablo Gabriel Gay 1:32.239 0.000 0.000 1:32.239

17 86 Carlos Rojas 1:32.309 0.000 1:32.309 0.000

18 99 Carlos Sauchow 1:32.359 0.000 1:32.359 0.000

19 720 Marcelo Armelini 1:33.431 0.000 0.000 1:33.431

20 177 Richard Ferrari 1:33.597 0.000 1:33.597 0.000

21 93 Luis Alberto Recalde 1:34.387 0.000 0.000 1:34.387

22 22 Joaquin Kaufmann 1:34.592 0.000 0.000 1:34.592

23 34 Erardo Schmidt 1:35.915 0.000 1:35.915 0.000

24 80 Juan Ramon De Olivera 1:36.922 0.000 0.000 1:36.922

25 32 Marcelo Cabral 1:37.857 0.000 1:37.857 0.000

26 68 Lucas Arenhardt 1:38.293 1:38.293 0.000 0.000

27 59 Andres Villalba 1:42.374 0.000 1:42.374 0.000

Fusion Tandas Clasificatorias CLASE 3

Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 08 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2

1 103 Rafael Morgenstern 1:22.365 0.000 1:22.365

2 6 Juan Pablo Pastori 1:22.652 1:22.652 0.000

3 56 Tomas Juritsch 1:22.864 1:22.864 0.000

4 31 Valentino Mattive 1:22.968 0.000 1:22.968

5 101 Lucianoo Viana 1:22.973 1:22.973 0.000

6 35 Raul Huta 1:22.976 0.000 1:22.976

7 21 Cesar Villar 1:23.141 0.000 1:23.141

8 1 Matias Garavano 1:23.439 0.000 1:23.439

9 51 Javier Detienne 1:23.616 1:23.616 0.000

10 37 Santiago Viana 1:23.653 0.000 1:23.653

11 65 Juan Pablo Urrutia 1:23.702 1:23.702 0.000

12 32 Stefano Barbaro 1:23.703 0.000 1:23.703

13 44 Rudy Bundziak 1:23.811 1:23.811 0.000

14 376 Hector Finke 1:24.434 1:24.434 0.000

15 27 Martin Binder 1:24.472 0.000 1:24.472

16 18 Adriano Lukoski 1:24.996 1:24.996 0.000

17 132 Leandro Stupiski 1:26.032 0.000 1:26.032

Fusion Tandas Clasificatorias CLASE 1

Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 08 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2 r 3

1 52 Julio Abente 1:24.561 1:24.561 0.000 0.000

2 2 Ezequiel Mieres 1:24.663 1:24.663 0.000 0.000

3 1 Jorge Litwiniuk 1:25.391 1:25.391 0.000 0.000

4 41 Facundo Bustos 1:25.393 0.000 0.000 1:25.393

5 15 Carlos Mantilla 1:25.582 1:25.582 0.000 0.000

6 28 Alejandro Baez 1:26.085 1:26.085 0.000 0.000

7 73 Facundo Reich 1:26.150 1:26.150 0.000 0.000

8 4 Santiago Mantilla 1:26.192 1:26.192 0.000 0.000

9 46 German Galeanoo 1:26.309 1:26.309 0.000 0.000

10 53 Mairu Herrera 1:26.313 0.000 0.000 1:26.313

11 9 Franco Callonego 1:26.319 0.000 1:26.319 0.000

12 24 Alejandro Tarnowski 1:26.584 1:26.584 0.000 0.000

13 72 Nicolas Fintenn 1:26.779 1:26.779 0.000 0.000

14 17 German Birarelli 1:27.100 0.000 1:27.100 0.000

15 74 Valentin Irschick 1:27.202 0.000 0.000 1:27.202

16 55 German Basaraba 1:27.364 0.000 1:27.364 0.000

17 16 Sebastian Potshcka 1:27.469 0.000 0.000 1:27.469

18 19 Eduardo Culshaw 1:27.668 1:27.668 0.000 0.000

19 282 Leandro Castelli 1:28.112 0.000 1:28.112 0.000

20 199 Dario Bogado 1:28.247 0.000 0.000 1:28.247

21 80 Arnoldo Brandt 1:28.418 0.000 1:28.418 0.000

22 68 Lucas Bogado 1:28.746 0.000 0.000 1:28.746

23 318 Gaston Da Rosa 1:28.791 0.000 1:28.791 0.000

24 14 Julian Bouix 1:28.897 0.000 1:28.897 0.000

25 70 Raulito Finten 1:29.564 0.000 0.000 1:29.564

26 97 Matias Wieliki 1:29.585 0.000 0.000 1:29.585

27 119 Fernando Culshaw 1:29.698 0.000 0.000 1:29.698

28 10 Leticia Ponce de Leon 1:29.816 1:29.816 0.000 0.000

29 56 Ariel Galarza 1:30.071 0.000 1:30.071 0.000

30 99 Herman Barbonallia 1:31.762 0.000 1:31.762 0.000

31 91 Julio Benitez 1:33.080 0.000 0.000 1:33.080

32 319 Alejandra Drozinsky 1:34.154 0.000 0.000 1:34.154

33 100 Alejandro Da Cruz 0.000 0.000 0.000 0.000

34 111 Santiago Vogel 0.000 0.000 0.000 0.000

35 27 Lucas Sena 0.000 0.000 0.000 0.000

36 71 Juan Finten 0.000 0.000 0.000 0.000

CLasificacion TCM a 10 min

Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 08 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km3 (01:32.713)97.074 km/hBruno Madelaire

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 18 Bruno Madelaire 0.000 3 1:32.713 3 97.074 km/h

2 777 Victor Cantero 2.353 5 1:35.066 4 94.671 km/h

3 5 Ruben Ratoski 4.132 3 1:36.845 3 92.932 km/h

4 40 Jose Maria Warnes 8.434 5 1:41.147 5 88.979 km/h

5 51 Eduardo Wegner 16.531 2 1:49.244 2 82.384 km/h

HORARIOS DOMINGO 9 de octubre #MisioneroDePista

7.30 a 8.00 hs foto institucional: todas las categorìas en la recta principal

SERIES CLASIFICATORIAS (máx 15 minutos)

8.30 TCM 6 vueltas

8.50 1ra Serie TC4000 Misionero 6 vueltas

9.10 2da Serie TC4000 Misionero 6 vueltas

9.20 1ra Serie Copa Fiat 1.4 6 vueltas

9.30 2da serie Copa Fiat 1.4 6 vueltas

9.50 3ra Serie Copa Fiat 1.4 6 vueltas

10.10 1ra Serie TP Clase 3 6 vueltas

10.30 2da Serie TP Clase 3 6 vueltas

11.10 1ra Serie TP Clase 1 6 vueltas

11.20 2da serie TP Clase 1 6 vueltas

11.50 3ra Serie TP Clase 1 6 vueltas

CARRERAS FINALES (máx 25 minutos)

12.20 Homenaje y reconocimientos en recta principal

12.30 TCM 10 vueltas

13.00 TC4000 Misionero 12 vueltas

13.30 Copa Fiat 1.4 12 vueltas

14.00 TP Clase 3 14 vueltas

14.30 Turismo Pista 1 14 vueltas

15.00 devolución obligatoria de sensores