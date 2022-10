En pleno cambio de autoridades, jóvenes de la UCR Posadas junto a su presidente abandonan el partido y militarán en la Renovación de Misiones

Entre las razones que esgrimen los jóvenes que protagonizan este “éxodo” de la UCR de Posadas, resaltan que el Partido no responde a los intereses de la provincia de Misiones sino más bien a los de Corrientes ya que de hecho es conducido e influenciado por la postura de Gustavo Valdés, gobernador de la provincia vecina.

A través de una publicación de Facebook, Germán Ferber, hasta el momento presidente de la Juventud Radical de Posadas, anunció su separación de la Unión Cívica Radical y confirmó que integrará el proyecto del Frente Renovador. Ferber se suma a José Luis Pastori, hijo del exdiputado radical quien anunció la misma decisión semanas atrás.

Este jueves por la noche, el presidente de la Juventud Radical de Posadas informó la decisión de desvincularse de la UCR. Lo hizo a través de un comunicado donde además confirmó que se sumará a la Renovación. “En el ámbito de la Renovación nos encontramos con un clima de apertura. Pudimos percibir una real valorización de nuestra juventud y nuestras ideas”, expresó.

A continuación, el comunicado de Ferber:

“Por este medio comunicamos a la ciudadanía en general que, con este equipo, tomamos la decisión de desvincularnos totalmente de la UCR. Espacio político en el que militamos por tanto tiempo. Lo hacemos convencidos de que, más allá de la lucha cotidiana, se torna imprescindible dar soluciones a los problemas de la gente. Nosotros rompimos, no nos doblamos, no renunciamos a nuestros principios. Más que nunca tenemos como Norte la causa de los desposeídos. No vamos a cambiar nuestra metodología de trabajo. Pero tenemos bien claro que sumándonos al proyecto de la Renovación vamos a poder estar caminando junto al ciudadano, atendiendo sus necesidades y buscando las soluciones para los que más nos necesitan. En el ámbito de la Renovación nos encontramos con un clima de apertura. Pudimos percibir una real valorización de nuestra juventud y nuestras ideas, observamos que nos dan la posibilidad de ser protagonistas del cambio verdadero de una sociedad. Por nuestra vocación de militancia sin necesidad de ser portadores de apellidos”.

José L. Pastori también se suma a la Renovación

Días atrás José Luis Pastori, exdirigente de la UCR e hijo del exdiputado radical Luis Mario Pastori, decidió sumarse al camino del Frente Renovador de Misiones.

“Me parece que la Renovación es el rumbo correcto que hay que seguir”, sostuvo días atrás Pastori a FM Santa María de las Misiones.

Y explicó, “este cambio se da por lo bueno que está sucediendo en la Renovación, con la gestión que se está llevando adelante, con la dirección estratégica en el rumbo de la Provincia. Veo muchas cosas buenas para los misioneros y me parece que es el rumbo correcto que hay que seguir y con el que yo estoy consustanciado”.

“Cuando veo una provincia que está desendeudada, que cuida a los misioneros y los vecinos de la provincia salen a caminar con seguridad por su pueblo, por su ciudad, con un hospital modelo en la región y con una educación con muchos avances y una mirada innovadora; ¿cómo no estar de acuerdo con eso?”, argumentó.

Ante concejalas renovadoras de toda la provincia, Herrera Ahuad dijo que “las mujeres son el rostro humano de la política”https://t.co/BuY9iopxis — misionesonline.net (@misionesonline) October 6, 2022