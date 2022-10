Paso de la Patria | La Municipalidad suspendió por “falta de habilitación” la fiesta sexual que desató polémica en redes

La Municipalidad de Paso de la Patria, Corrientes, suspendió un encuentro con temática “swinger” que se iba a desarrollar el fin de semana del 15 y 16 de octubre en un lugar que se ofrecía como “con piscina y solárium, ubicado a 10 cuadras de la playa”.

El intendente, Guillermo Osnagshi, sostuvo que tomó conocimiento del evento a través de los medios de comunicación y expuso que no llegó ninguna nota solicitando la habilitación del mismo.

“Nosotros apostamos al turismo familiar”, resaltó el jefe del Ejecutivo municipal de aquel distrito ante la difusión del evento sexual que trajo polémica en el lugar y cuya entrada se ofrecía a un valor de 20 mil pesos por pareja.

Osnagshi destacó que el municipio privilegia eventos de “tipo familiar” y que apuestan por otro tipo de reuniones o encuentros, tales como “las Olimpíadas de médicos veterinarios con convocatoria a profesionales que llegarán desde Santa Fe, Rosario, Chaco, Misiones, Salta Jujuy, Resistencia, y donde nos visitan muchas familias que es el tipo de turista al que apostamos” y que se realiza este fin de semana.

Además, contó que en el mismo fin de semana también está la Fiesta de la Cerveza Artesanal y un Motoencuentro, “este tipo de actividades hacen al desarrollo de Paso de la Patria y es a lo que nos dedicamos”.

“Un evento privado para 30 o 40 personas no es convocante desde el punto de vista del turismo”, expresó Osnagshi, refiriéndose a la fiesta sexual, que “no está reglamentado, y cuando suceden se debe presentar una nota con las características que solicitan, la cual se envía al Concejo Deliberante para legislarla y habilitarla o no”.

También insistió en que al ser algo privado con pocas personas, podría realizarse en otro lugar y no en Paso de la Patria. Recordó que “hace un tiempo atrás quisieron realizar un Sunset en un restaurante ubicado en la costa del río de aquella localidad, y no se habilitó, pero se sugirió lugares alternativos para tal evento que reúnen las condiciones, y al final no se hizo por las reglas a cumplimentar”.

Sostuvo que “las fiestas privadas con espacios sexuales son atípicos”. Incluso, negó tener conocimiento de este hasta el momento de hacerse público, pero afirmó que, al cobrar entradas, “se efectúa una actividad lucrativa que debe tener una habilitación municipal, y el predio debe reunir las condiciones de seguridad. Deben solicitar la autorización correspondiente”.

“El evento es público, porque en algo privado se envían las invitaciones y no tiene mayor difusión como este”, indicó. En tanto, aseguró que “está prohibido realizar algo obsceno en la vía pública, y este tipo de acontecimientos lo fomenta por más que sea en un lugar cerrado”.

Según Osnagshi, algunas personas repudiaron el evento, mientras que, otras lo apoyaron, “pero el tema está en hacerlo de manera privada realmente, y después difundirlo públicamente. Si lo hacen en un lugar donde también molestan a los vecinos, ahí respecta al municipio controlar”, sostuvo.

Sobre la reglamentación de bebidas alcohólicas, dijo: “La venta de éstas tienen un horario y una normativa, donde un comercio puede vender alcohol hasta las 23, pero si tenés mesas y sillas se le puede vender hasta el momento que deja de estar sentado allí”.

Indicó que desde la Municipalidad distribuyeron los sectores de playas, y de donde se encuentran los boliches en un sector donde no molesta a los vecinos, pero teniendo en cuenta a la gente joven, “queremos que todos los públicos de diversas edades disfruten de Paso de la Patria”.

Sin embargo, volvió hacer hincapié que el evento sexual y expuso que no se puede realizar sin habilitación municipal. “Hablé con una persona organizadora del evento y le expliqué que en dichas condiciones no se puede realizar la fiesta, más porque no presentaron ninguna nota. Pero no hubo ningún trámite administrativo”.

Aseguró que desde el municipio de Paso de la Patria sacó un comunicado que mencionaba que tal acontecimiento no estaba habilitado.

Sobre el evento

El evento se realizó dos veces en Misiones y en Paso de la Patria (Corrientes) se iba a llevar adelante por primera vez con un costo de 20 mil pesos para parejas y 12 mil pesos para solteros.

Según se detalló desde la organización, se trata de “un encuentro para explorar placeres desde un lugar distinto al que nos dijeron o enseñaron”, y aseguraron que será “una experiencia para habilitar el deseo, el morbo, las fantasías, y ejercitar la sexualidad, siempre con respeto y consentimiento”.

Con las premisas de “diversión, discreción y respeto”, se busca “motorizar una sexualidad libre, responsable, saludable y placentera”. La propuesta está destinada a “parejas, tríos y grupos de amigos”. Se garantizó que se hará en una “locación secreta para cuidarnos todos”.

Este encuentro, denominado “Sexo en la Patria”, fue organizado por el sexólogo Augusto Labella, y provocó tal polémica en redes sociales entre un sector de la sociedad y otro. El mismo tomó trascendencia en medios locales y la Municipalidad de Paso de la Patria debió definir su postura ante la situación.