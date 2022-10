La organización del gran evento está a cargo de la Red CIDIR, que nuclea a más de 30 universidades de Argentina, Brasil y Paraguay, y se desarrollará durante los días 13, 14 y 15 de octubre del 2022 en la sede de la UGD de la capital de Misiones. Conocé en esta nota el cronograma completo.

“Nuestra región es el mejor lugar del mundo para emprender”, fue el gran concepto que envolvió a la presentación oficial de la II Jornada de Innovación y Emprendedurismo desarrollada en las instalaciones de la Universidad Gastón Dachary (UGD) durante la mañana de este jueves.

Participaron en la misma el Dr. Pedro Luis Büttenbender, de la Universidad Regional del Noroeste (UNIJUI) – Brasil; el Vicerrector de la UGD, Dr. Alfredo Poenitz, y el Delegado Rectoral del Centro Académico Oberá de la UGD y Secretario Ejecutivo de la Red CIDIR, Cr. Benigno Romero.

“Para nosotros como universidad miembro de la Red CIDIR, el evento que estamos presentando hoy reviste una gran importancia no sólo para las instituciones académicas, sino para toda la región, ya que aporta a seguir pensando y promoviendo el desarrollo, y a fortalecer aún más los lazos creados entre países que tienen tanto en común”, destacó el Vicerrector de la UGD, Alfredo Poenitz.

A su vez, Pedro Büttenbender expresó que los objetivos de la II Jornada de Innovación y Emprendedurismo sintonizan con aquellos que dieron origen a una red interuniversitaria con más de 15 años de ininterrumpida labor:

“Hoy somos casi treinta universidades en la Red CIDIR, de este espacio trinacional y aliadas a otras que se encuentran fuera de la región, pero todas unidas en propósitos de integración, tanto de cuestiones científicas y académicas, como culturales y de otras tantas expresiones que forman parte de nuestra fortaleza patrimonial”, observó.

El representante de la Universidad Regional del Noroeste (UNIJUI) habló sobre la importancia de los espacios que se van creando dentro de la Red CIDIR, como “redes hijas”, y en este sentido destacó a “la Red Internacional de Ambientes de Apoyo a la Innovación y Emprendedurismo, que está organizando este evento para compartir experiencias y seguir estimulando al emprendedurismo. Yo soy un convencido de que el mejor lugar del mundo para emprender es aquí, en esta región donde estamos”.

En este nuevo encuentro de la red los participantes podrán acceder al desarrollo de paneles temáticos, presentación de entornos de innovación y emprendedurismo, intercambios, rondas de negocio y recorridos por espacios de importantes instituciones de la industria, la tecnología y la robótica.

La programación, establecida a partir de un trabajo conjunto entre las universidades miembro de CIDIR y coordinada por la Red Internacional de Ambientes de Apoyo a la Innovación y Emprendedurismo (IES) que funciona dentro de la Red, comprende una modalidad híbrida, donde es posible encontrar actividades tanto presenciales como virtuales.

“En el encuentro también se van a presentar oportunidades de financiamiento, tanto a nivel local, como regional e internacional, para todo lo que tenga que ver con el emprendedurismo”, señaló el Contador Benigno Romero.

II Jornada de Innovación y Emprendedurismo en la UGD: cronograma de actividades

Día 1

La apertura del evento tendrá lugar el jueves 13 de octubre a las 13.15 horas en el Salón de Usos Múltiples del Instituto de Nivel Secundario IPESMI, donde autoridades de la Red CIDIR, junto a representantes de la Cámara de Diputados de Misiones, brindarán palabras de bienvenida y dejarán formalmente inaugurada la segunda edición.

Para las 14.30 está prevista la realización del primer panel, cuyo tópico será “Desarrollo, Innovación y Emprendedurismo”. Las disertaciones estarán a cargo de Geaninia Moraga López (Costa Rica), tutora del Programa Interamericano en Gestión de Ambientes de Innovación PIFGAI de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y asesora de proyectos de investigación e innovación Universidad Nacional, Costa Rica, quien tendrá una participación virtual.

Luego expondrá de manera presencial, el argentino Alex Contreras, CEO y fundador del Grupo Founders, una firma de capital de riesgo que apoya a emprendedores a crear compañías y estimula a pequeñas empresas a desarrollar proyectos de innovación.

Posteriormente, disertará la Subsecretaria de SILICON Misiones y vicepresidenta del Parque Industrial Posadas, Siomara Vitto.

En tercer lugar, brindará una exposición Everaldo Luis Daronco (Brasil), actual director del Departamento de Entornos de Innovación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de RS (Brasil), director del Programa Inova RS, miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología de RS y del Consejo Estatal de Cooperativismo.

Finalmente cerrará la ronda de exposiciones, el ingeniero Bernabé Eduardo Felippo, Ministro Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay.

Cada disertante contará con 15 minutos para disertar, y habrá 10 minutos destinados a las

consultas de la audiencia. La moderación correrá por cuenta del vicerrector de la Universidad Gastón Dachary (UGD), anfitriona de este evento, el Dr. Alfredo Poenitz.

Este primer panel será transmitido a través de la plataforma Zoom, por YouTube y por la cuenta de Facebook de la UGD.

A las 17 está prevista una rueda de presentaciones de los entornos de innovación y emprendedurismo vinculados a las instituciones que integran la Red CIDIR, con la moderación del Magister Claudio Aguilar. Se aguarda la exposición de un total de veinte instituciones provenientes en su mayoría, de incubadoras y ambientes de innovación de Brasil, Argentina y Paraguay. A ello se sumarán experiencias estatales y de otros sectores.

Esta actividad también será transmitida en vivo por las plataformas antes mencionadas.

Promediando las 19 horas y con modalidad híbrida, en el Aula Magna de la UGD se desarrollará el panel temático “Incubadoras solidarias e impacto social”. Integrarán este panel los siguientes espacios:

Incubadora Tecnosocial de Cooperativas y Empresas Económicas Solidarias -ITCEES- de la Universidade Federal da Fronteira Sul -UFFS-, Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa, Secretaría de Desarrollo Económico Municipalidad de Posadas, Fondo de Crédito Misiones, Agencia Misionera de Innovación, Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones, Incubadora de Emprendimientos de Base Social INCUBAS de la Universidad Nacional de Misiones UNaM, el Club de Emprendedores de Oberá, entre otros.

El segundo panel temático se titula “Incubadoras de Base Tecnológica” y contará con la participación de representantes de HAE Horizonte Ambiente Empreendedor de la Facultad de Horizontina FAHOR, CRIATEC Incubadora de Empresa de Inovação Tecnológico de la Universidad Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul UNIJUÍ, URISTART de la Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI – São Luiz Gonzaga.

Parque Tecnológico Misiones PTMi, Incubadora Base Tecnológica SETREM – Sociedade Educacional Três de Maio, Incubadora Acadêmica de Tecnologia e Inovação – Fundação Educacional Machado de Assis – FEMA, Agência de Empreendedorismo e Inovação de la Universidad de Cruz Alta -UNICRUZ, además de los referentes de Silicon Misiones, Polo Tic Misiones, Proyectate incubadora de emprendedores y e-proyectate aceleradora de ecommerce del Parque Industrial y de la Innovación Posaas – PIIP, entre otros.

La actividad continuará en la sala de videoconferencias de la UGD, con el panel “Economía del conocimiento” a cargo de los proyectos sistema de información IDE Posadas, Inteligencia Artificial en Agricultura SensorSAT (Brasil), Faniot (Argentina) y Todo Code (Argentina).

Día 2

El viernes 14, las delegaciones participantes llevarán adelante una serie de visitas a entornos productivos e innovación de la ciudad de Posadas, entre éstos el Parque Industrial y de la Innovación Posadas, Silicon Misiones, el Polo TIC y el Parque Tecnológico Misiones, entre otros.

A las 16 dará comienzo el Panel de Negocios Internacionales, nuevamente en la sala de videoconferencias de la UGD, con la moderación del director de la carrera de Marketing de la UGD y Master en Administración de Empresas, Silvio Leguía. Contará con la participación de Rolando Muzzin (Magister en marketing político y comunicación), Carlos Palotti (Presidente de Lupa Corporation SA) y Guillermo D'Angelo, (Licenciado en Relaciones Internacionales y docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Rosario).

En paralelo, el aula magna recibirá a la Ronda de Negocios Internacionales y Relacionamiento entre start ups, spin-offs y gestores de entornos de innovación y emprendedurismo vinculados a las instituciones que integran la Red CIDIR, que será coordinada por el Magister Claudio Aguilar, docente de la UGD.

Hacia las 18 horas tendrá lugar el panel “Casos de éxito”, con modalidad híbrida, desde el SUM del IPESMI. Serán expositores Nicolas Jedlika (cofundador e Ingeniero de Software en Advertima), Matias Sebely (fundador de Comida por un Dólar y De la Finca), Jesildo Lima (Innovación en el Agronegocio en Brasil, Augusto Mustafa (Elepants), y Victor Masloff (BIOMAS Paraguay).

Coordina el Magister Juan Carlos Ferreyra, docente de UGD. A partir de las 19 horas se presentará una mesa con la temática “Experiencias académicas para estimular la innovación y el emprendedurismo”, de la cual tomarán parte docentes y estudiantes de las instituciones integrantes de la Red CIDIR.

Día 3 y cierre

Y el sábado 15, la última jornada del encuentro arranca a las 8 hs con el panel “Oportunidades de apoyo a aceleradoras, grupos inversores y empresas de apoyo a incubadoras”, charla que contará con Juliana Modenutti (Fondo de Crédito Misiones), Aislan

Menk (Brasil, fundador de Stars Accelerator), José Bellassai (PROINNOVA, Paraguay) y representantes de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones.

A las 9 habrá una ronda de presentaciones de trabajos de investigación – ya hay más de 40

proyectos confirmados – y al mediodía, se dará cierre a la segunda edición, con unas palabras a modo de conclusión que estarán a cargo del coordinador de la red de Ambientes de Apoyo a la Innovación de la Red CIDIR, Prof. Marcelo Blume.