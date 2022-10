Explosión en Bernardo de Irigoyen | Un joven resultó con quemaduras en gran parte del cuerpo y fue trasladado a un hospital de Brasil

En la tarde de este martes, un incendio de grandes proporciones se propagó por dos galpones que funcionaban como depósitos no habilitados de garrafas. Aunque la Policía informó en primer momento que no hubo lesionado, lo cierto es que un joven de 21 años sufrió graves quemaduras y se encuentra internado en un nosocomio de Sao Miguel do Oeste.

El hombre lesionado tiene 21 años y se llama Carlos E. Dos Santos. Tiene quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo y se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Aunque se informó que no había lesionados producto de la explosión, un familiar de Dos Santos fue quien le informó a la fuerza de seguridad lo que había ocurrido: una vez herido particulares lo cruzaron a Brasil y lo llevaron hasta San Miguel do Oeste, distante a unos 60 kilómetros de Irigoyen.

Según el informe policial, alrededor de las 18.30 del martes, recibieron un llamado solicitando la presencia de los bomberos porque estaba produciendo un incendio en un depósito de Garrafas de Gas, ubicado en Paraje Juan Manuel de Rosas distante a unos 10 km por RN 101.

Al llegar al lugar, los bomberos iniciaron los trabajos para sofocar las llamas de un depósito de gas propiedad de José C. (25). Las primeras medidas adoptadas fueron las de arrojar líquido vital primeramente en el depósito de menor proporción logrando sofocar el fuego.

El informe detallaba, que al llegar al lugar los bomberos observaron un galpón de madera con techo de chapas de cinc de aproximadamente 6 mt x7 mt, donde se encontraban acondicionados los cilindros de gas de 10 kg, observándose también un vehículo tipo Fiat Fiorino color blanco incinerado en su totalidad, a 5 metros de este depósito se hallaba una estructura tipo galpón de 4 x 6 mt, incinerado en su totalidad.

Mientras que en el depósito donde se encontraban las garrafas, se arrojó agua para enfriar los cilindros, donde una vez extinguido las llamas se procedió a la extracción de estas alejándolos del lugar del incendio.

Desde la comisaría local detallaron que se trabajó en forma conjunta con una dotación de bomberos voluntarios local, y personal de Seguridad vial y Turismo logrando controlar el incendio. 40 minutos fue el tiempo aproximado que se demandó para sofocar las llamas. Los bomberos continuaron trabajando en el lugar en virtud a que la llamas se propagaron por el sector de maleza.