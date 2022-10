Utiliza canales con un buen número de reproducciones dentro de la plataforma para cargar archivos maliciosos que llevan a trucos falsos de videojuegos populares para propagarse más tarde.

Un peligroso virus empieza a colarse entre los usuarios de Youtube y es capaz de robar la información privada de los usuarios sin que se den cuenta, ya que son muy difíciles de detectar.

Por el momento, el virus está dirigido principalmente a usuarios interesados en juegos como FIFA, Final Fantasy XIV, APB Reloaded, Lego Star Wars, CrossFire, DayZ, Spider-Man, Farming Simulator, Farthest Frontier, Forza, Sniper Elite y otros. Pero la práctica podría extenderse rápidamente a cualquier tipo de videos en YouTube.

El problema es que como los vídeos son publicados por los usuarios que han sido infectados, y puede que no se den cuenta de la situación, no habría ninguna razón para sospechar, especialmente si sus seguidores confían en ellos.

Según informó el portal Periodismo.com, el número de usuarios que se han encontrado con este malware relacionado con juegos y software desde principios de julio del año pasado hasta finales de junio de este año alcanzó a unas 385.000 personas, con más de 91.000 archivos que se han distribuido bajo la apariencia de juegos.

Youtube: cómo funciona este virus

Así como este virus se puede propagar por medio de vídeos, como aquellos que van enfocados a hacer trampas en determinados juegos, también podría distribuirse de otras formas para llegar a más personas afectadas, como el email en nombre de sus víctimas ya infectadas o descargas de supuestos juegos, así que hay que tener especial cuidado con este tipo de contenidos.

Los investigadores de Kasperski lo han detectado en un archivo RAR con una colección de malware, que incluía RedLine, e incluso un minero que aprovecharía la tarjeta víctima de algunos usuarios que la tengan. Además, las cookies que roban se utilizan para obtener acceso a la cuenta de YouTube de la víctima y así cargar un vídeo con un enlace al archivo malicioso. Cuando se carga, uno de los ejecutables manda un mensaje a Discord con un enlace a este vídeo.

El virus no se encuentra en el video de YouTube -es decir, no pasa nada con solo ver el video-, sino que está en la descripción: el usuario descarga ese archivo y lo ejecuta en su computadora (ya que quiere las ventajas mencionadas en el video: acceder al juego deseado), y así es como se infecta. Tras la descarga y la infección, RedLine puede robar la información almacenada en el navegador, como las contraseñas de las cuentas, las cookies y las tarjetas de crédito que rellenan automáticamente navegadores como Chrome.

¿Qué puedo hacer para estar seguro?

Como este virus se propaga por medio de la descarga de un archivo puedes evitarlo no descargándolo. Por eso, es importante que extremes las precauciones y no descargues nada desde fuentes que no son de tu total confianza, desde enlaces sospechosos o si no tienes la total seguridad de lo que estás haciendo.

Y ahora que lo sabes también desde vídeos que te prometen falsos trucos y fallos de tus videojuegos favoritos. También sería bueno que instales un buen antivirus.