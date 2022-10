Precios Cuidados | Comerciantes aseguran que el programa “no es redituable” y “no llega a Misiones”

Debido al contexto inflacionario, el Estado Nacional continúa incorporando políticas públicas para intentar aliviar a los consumidores. Sin embargo, desde el sector comercial afirman que es muy complicado mantener los niveles de precios por más de dos meses debido a la inflación.

En este marco, Carlos María Beigbeder, comerciante posadeño, expuso que “los precios cuidados son otra gran mentira que inventó o intentó replicar los gobiernos anteriores”. De esta manera, señaló que “los precios están terriblemente altos, vienen con un rango de inflación cerca del 8% mensual”. Así, la consecuencia genera un gran impacto en la población, a la cual se le dificulta que alcance el sueldo.

En esta misma línea, profundizó en que dicho programa no es eficaz, ya que, “es muy difícil sostener un esquema de precios por más de dos meses”. Con los números inflacionarios será muy complicado poder resistir el embate de inflación con relación al congelamiento de estos precios.

También apuntó que los aumentos provienen por parte del Estado, porque los comerciantes reciben una determinada lista con el aumento de precios a partir del cual desde el sector deben aplicar el suyo. “Si subió el combustible en lo que va del año más del 80%, ¿Cómo podemos marcar nosotros el aumento si viene de otro lado? El mismo Estado genera y convalida ese incremento de precios con reajustes salariales, suba de combustibles, suba de energía, lo único que hacemos es recibir el aumento y trasladarlo”, detalló.

Según Beigbeder, la ciudadanía es perjudicada a través de la pérdida de compra, de ahorro y de llegar a fin de mes: “Evidentemente las cosas no están bien, en muchísimos casos no se genera desde el sector comercial o empresarial, lo genera el mismo estado con sus políticas cerradas”, remarcó.

Con relación a los Precios Cuidados, comentó que se utilizan para “tener una gentileza con el cliente”, ya que no se beneficia ni genera ganancias a la fábrica ni el supermercado, solamente a una parte de la ciudadanía. Sin embargo, “tampoco alcanza”, consideró.

Por otra parte, planteó que generalmente los precios no llegan a Misiones, por lo cual la gente no encuentra los productos en las góndolas. “Acá no hay precios cuidados”, señaló. En este aspecto, la situación se debe a que no existe un acuerdo de precios en la provincia a excepción de las cadenas nacionales.

Además, el comerciante manifestó que tampoco traía beneficios al sector porque la gente se enojaba cuando iba a buscar los productos: “La mayoría de los supermercados y servicios de Misiones no están en el programa y no van a encontrar esos precios en la góndola”, indicó.

Considerando un panorama de soluciones, enfatizó en que las propuestas actuales funcionan como “parches”, no siendo efectivas a largo plazo, como consecuencia de las emisión masiva de billetes: “Tenemos una economía que emite billetes a mansalva y el resultado después se ve en todos lados”, subrayó.

Acerca de los meses restantes del 2022, aseguró que se continuará con altos niveles inflacionarios, sin embargo, si se piensa la opción de la dolarización de la economía como una posible solución, contó que hay casos de varios países a los que la decisión les fue efectiva.

“Lógicamente el sacudón no va a ser fácil y hay mucha gente que vive gracias a la emisión, también va a tener que ponerse a trabajar y cambiar los hábitos”, mencionó. Al respecto, amplió que Argentina es un país que “gasta más de lo que recauda”, por lo cual, la situación actual es el resultado y comparó la economía de una casa con la del país: “La matemática parece muy difícil, pero a veces es muy sencilla”, aseveró.

También, se refirió al proyecto del Puerto de Posadas como una gran oportunidad de mejorar la situación en la provincia: “Poder abrirnos con nuestra logística mucho más económica de lo que hoy está sería realmente importante y daría a nuestra provincia un empujón que nos pondría en los primeros lugares”, manifestó.

Finalmente, Beigbeder enfatizó en la importancia de insistir en la Zona Aduanera especial para Misiones y así “no solamente para exportar nuestros productos, sino también hacer una logística más económica. Será a la larga o mediano plazo un beneficio real para todos los misioneros”.

