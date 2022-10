Derechos de niños, niñas y adolescentes | La línea 102 cuenta con estrategias y herramientas de contención, acompañamiento y protección

Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en conmemoración a la Ley Nº 23.849 que hace 17 años se promulgó a favor de los derechos de los menores.

La titular de la Línea 102 en Misiones, Paula Schapovaloff, dio a conocer estrategias que tienen en la provincia con una mirada de contención, acompañamiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

A raíz de diferentes situaciones que conocieron, en donde los derechos de los niños habían sido vulnerados o sufrían algún tipo de abuso o maltrato, crearon una serie de estrategias o guía, para que la población tenga en cuenta al estar frente a una de estas situaciones.

La guía contiene una serie de pasos que detalla cómo denunciar, ante qué autoridades, cuáles son los organismos involucrados y de qué se trata la Línea 102.

Actualmente, dicha línea funciona dentro de la provincia de 7 a 19, pero pretenden que funcione las 24 horas. Cabe destacar que la línea ya no es solamente de escucha y contención, sino que existe un equipo territorial que visita el domicilio o institución donde está alojado ese niño, niña o adolescente, y a partir de ahí, realizan un seguimiento.

Según Schapovaloff, luego de la visita, realizan informes y lo derivan a la Subsecretaría de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia o a la Defensoría del Niño, Niña de Adolescente, y ellos se encargan de judicializar el caso.

A partir de eso sigue el procedimiento para determinar y ver cómo está este niño. Si tuvo resolución, si se encuentra bien, si tuvo acompañamiento y le brindan un acompañamiento psicológico al niño y a la familia.

La Línea 102 funciona a lo largo de Misiones y en todos los municipios tienen la misma metodología de trabajo en donde se articulan con casi todas las instituciones relacionadas a la niñez.

Si bien cuesta mucho que la sociedad en general denuncie cualquier sospecha o maltrato, se avanzó mucho en concientización y próximamente brindarán charlas en escuelas para que los docentes sepan cómo actuar ante situaciones y que los menores también conozcan sus derechos.

Otro aspecto que mencionó Schapovaloff, es la importancia de prestar atención a los mínimos detalles de los niños y adolescentes y a no confundir corrección con maltrato. Si un niño no tiene alimentación adecuada, no tiene las vacunas completas o una atención de salud, también es violencia y ante cualquier sospecha es imprescindible denunciar.

Existe muchos tipos de violencia más allá de la física y ante eso no solo los adultos pueden dar aviso, sino también los niños; ya que es una línea destinada para ellos.

En tanto a la problemática mencionada, docentes, familiares o vecinos deben estar alertas, y en las instituciones no se puede omitir cualquier conducta agresiva, retraída que tiene un niño. Si un niño perdió peso, sufre bullying o algo similar, como educadores o agentes sociales está la obligación de dar el aviso para darle un mejor presente y futuro al menor.

También hay situaciones violentas que se viven fuera de la casa o la escuela y de ahí surge la importancia de prestar mucha atención y escuchar a los niños, fijarse en qué lugares frecuentan, con quiénes se juntan y, sobre todo, qué están viendo en internet.

Los casos de grooming aumentaron considerablemente, y el adulto necesita tener un control sobre los dispositivos móviles de los niños, niñas y adolescentes, agregó Schapovaloff.