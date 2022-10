Ante concejalas renovadoras de toda la provincia, Herrera Ahuad dijo que “las mujeres son el rostro humano de la política”

El gobernador participó de la apertura del tercer encuentro de ediles mujeres en Oberá y valoró que “el Frente Renovador pueda tener discusiones sin ataduras en temas muy sensibles”. Abuso sexual infantil y maltratos psicológicos, principales disparadores del foro. Hugo Passalacqua aseguró que el empoderamiento de la mujer, “es justo y necesario”.

La Casa del Bicentenario de Oberá, fue el escenario elegido para que, concejalas del Frente Renovador de toda la provincia, discutan, cuestionen, aporten y se involucren en las políticas públicas.

Del acto de apertura del foro que tienen como principal referente a María Eva Jiménez, concejala de Posadas; participó el gobernador Oscar Herrera Ahuad; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hugo Passalacqua; el intendente anfitrión, Pablo Hassan y representantes de la justicia y las fuerzas de seguridad.

Además del proceso formativo en temas sensibles para la sociedad, el cónclave (el tercer que se organiza de este tipo) fue propicio para discusiones de política partidaria. En ese marco, Herrera Ahuad aseguró que “la política le debe una cuestión importante a la sociedad que es la humanización de la política”.

“Los políticos deben bajar al terreno, ser terrenal, trabajar a lado de la gente, sentir lo que siente la gente para poder recoger y dar las mejores respuestas”, agregó.

Volvió al ejemplo de los cooperativistas, “porque Misiones es la provincia con mayor cantidad de cooperativas de la Argentina. Y los cooperativistas son el rostro humano de la economía”.

En esa línea, resaltó que “las mujeres son el rostro humano de la política y eso es una enorme fortaleza que tiene nuestro espacio político como Frente Renovador, dando una discusión sin ataduras, sin pelos en la lengua de temas muy sensibles”.

Señaló el mandatario a “la trata de personas, la vulneración de los derechos de las mujeres y todos los temas que muchas veces se hablan cuando ocurren los hechos”.

“Estos foros son muy federales por parte de las concejalas renovadoras, que se llevan adelante en toda la provincia y que van dejando esa huella y van sumando voluntades para que tomemos las mejores decisiones”, subrayó.

“Esto también es política partidaria, porque se discuten temas muy fuertes que hacen a la construcción y a las estructuras de las plataformas de trabajo”, sintetizó Herrera Ahuad.

Hugo Passalacqua en tanto, distinguió el rol de los docentes concejales, “porque son los primeros detectores fuera del hogar, de situaciones de abusos, violencia y de excesos sobre niños y niñas”.

“Me parece muy importante que las concejalas tomen un tema áspero, incómodo de hablar, de preguntar, de responder, de plantearlo, pero que existe, está, y en la medida que no se visibilice, la solución es imposible”, acotó.

“Sería hermoso no tener que hablar de esos temas, pero me encantan que lo pongan arriba de la mesa. Muchas de estas concejalas tienen el doble rol de docente y concejalas. Los ediles están en la entretela de la sociedad, la primera trinchera y en este caso particular son docentes y esa doble función le da mucha más masa crítica”, subrayó el legislador.

Sobre la participación de las mujeres en política, Passalacqua aseguró que “existe un empoderamiento que es justo y necesario. Son 50 mil años de espera por parte de una situación de género patriarcal, equivocada y abusiva por parte de los hombres”.

“Las mujeres se están empoderando y hay que acompañar, ayudar, impulsar, no frenar y aprender con toda humildad”, enfatizó.

El 30% de las concejalas renovadoras son docentes

Una de las referentes de la red de concejalas renovadoras, María Eva Jiménez, explicó a Misiones Online que el encuentro de este miércoles en Oberá, “nos convoca para hablar del abuso sexual infantil y ayudar a las docentes a identificar aquellos indicadores que no están mostrando que alumnos y alumnas, pueden estar padeciendo algún tipo de maltrato físico, psicológico y abuso”.

Recordó que los tópicos, “surgieron como una demanda de las concejalas, porque el 30% de nuestra red está conformada por docentes”.

Jiménez reconoció que “en las escuelas, los niños y niñas suelen encontrar la primera escucha para este tipo de flagelos, que suceden en las casas”.

“Este foro es una instancia más de formación para las concejalas, a quien queremos dotar de herramientas para acompañar a los que estén sufriendo maltrato o abuso y ayudar a realizar las denuncias”, resaltó.

Por último, Jiménez, coincidió con el concepto de Herrera Ahuad sobre las mujeres en la política. “El rostro humano de la política es verdad, porque las mujeres que conforman la red de concejalas renovadoras, son las que tienen el contacto directo con los vecinos”.

“Conocen la problemática de primera mano y en función de eso se construyen las políticas públicas reales”, cerró la concejala posadeña.