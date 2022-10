Habló el profesor que fue despedido por su orientación sexual: “El motivo era que mi sexualidad no coincidía con el ideal institucional”

En el año 2016, Julián Björklund fue despedido de una institución donde ejercía como profesor de física y química. El suceso transcurrió cuando comunicó a las autoridades educativas que iba a casarse con su pareja.

Ante el comunicado, recibió una respuesta inesperada ya que la institución cuestionó su orientación sexual: “Me dijeron que era un buen profesional pero que iban a despedirme”, expresó. Las causas del despido se le notificó por medio de una nota sin una justificación justa.

“El motivo era que mi sexualidad no coincidía con el ideal institucional”, agregó Björklund, que actualmente es director del Instituto Carlos Linneo, de Oberá. En principio, el matrimonio optó por tener una actitud positiva ante lo ocurrido pero esta situación trajo problemas a la salud de Björklund, quien adelgazó 8 kilogramos en una semana.

Además, de que tuvo que exponer su sexualidad y ahondar en temáticas que lo incomodaban. «No me gusta hablar de eso y no sentía la necesidad de hacerlo», señaló. Luego de comenzar el proceso legal, recibió el apoyo de muchas personas y autoridades de la provincia como el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, que en ese momento ejercía como vicegobernador y también de Carlos Eduardo Rovira: «Me dieron el impulso para seguir la lucha, el Gobierno me dio un espacio para trabajar en esto», comentó.

Por otro lado, las autoridades del Gobierno iniciaron actividades que involucran a personas que atraviesan la misma situación y le dieron el espacio a Björklund en la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía del Ministerio de Gobierno: “Esto nos da herramientas para tratar estas problemáticas con las minorías para que no vuelvan a ocurrir”, sostuvo.

Después de seis años, la Justicia estableció que el despido del profesor fue una acción discriminatoria que debía ser reparada con un monto resarcitorio por daño moral. En este contexto, precisó que el dinero será destinada a una organización que se llama “Somos Diverses” que trabaja por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

“Es una organización que trabaja muy bien el territorio de la diversidad. Hay que apostar a un lugar que contenga estas situaciones, buscan a los chicos que no están en sus casas. Hay mucha contención”, explicó. Además, Björklund, comentó que por parte de sus estudiantes jamás atravesó un hecho discriminatorio. «La discriminación se relaciona con un proceso adaptativo que abarca a todas las generaciones y diferentes situaciones de la vida social», consideró.

En esta misma línea, hizo hincapié en otras causas discriminatorias que ocurre con aquellas mujeres que son despedidas por tener hijos o que se divorcian: “Creemos que está todo superado pero sigue pasando. Hay que hacer una concientización de lo prejuiciosas que son esas acciones porque estamos hablando del daño de la vida de una persona”, indicó.

Por último, remarcó que las instituciones deben interiorizarse, además de que muchas se niegan a hablar de temáticas relacionadas a la ESI, por ejemplo. En este sentido, manifestó que son cuestiones que implican el desarrollo de los estudiantes y se deben aplicar las leyes necesarias para cada situación: «La educación es la misma para todos, sea privado o público. Una de las formas de luchar por los derechos de las personas es dar a conocer las problemáticas a través de los medios informativos», concluyó.

