Misiones | Bebé se salvó de milagro al encontrase con un posible jaguar negro

“El bebé lo tocaba y tenía su cabeza prácticamente dentro del carrito” comentó Romina Martínez, madre del menor de 7 meses que tuvo contacto con el supuesto jaguar negro en Colonia 9 de julio.

Ocurrió en Colonia 9 de julio y el animal se retiró luego de escuchar los gritos desesperados de la madre del niño de tan solo 7 meses.

«El bebé lo tocaba y tenía su cabeza prácticamente dentro del carrito» comentó Romina Martínez, madre del menor que salvó su vida de milagro luego del encuentro con lo que describieron como un gato negro mucho más grande que un perro.

En el lugar, a unos 15 km del casco céntrico de Leandro N. Alem, no hay señal de telefonía, por lo que la familia no pudo alertar inmediatamente lo que había ocurrido. «Yo estaba cerca, estaba sacando unas ramas y lo tenía a la vista, pero cuando me di cuenta salí corriendo a los gritos y ahí se da vuelta y se va por el otro lado», relató Romina a Alem.News.

Antecedentes de ataques y avistamientos

El 12 de septiembre pasado, una familia denunció que un yaguareté con las mismas características mató a más de cinco perros, devoró ovejas y chanchos en una chacra de Guaraní, a 18 kilómetros de lo ocurrido en Colonia 9 de Julio.

Norma, propietaria del lugar logró salvar solamente a uno de sus perros del feroz ataque, y ahuyentar al animal que dejó sus huellas en la chacra.

En julio, un vecino de Almafuerte denunció ante las autoridades divisar a un gato negro, “prácticamente como el cuerpo de dos perros de los más grandes”, había comentado en ese momento a nuestro medio.

El primer avistamiento de este animal, se dio durante el 2020 en el Parque Nacional Iguazú, donde se pudo ver a un jaguar negro caminando por las rutas internas del predio y quedó registrado en video.

El ejemplar fue filmado por un empleado hotelero, que se encontraba de camino a su casa cuando se encontró con el felino. Como se puede ver en las imágenes, el jaguar se encontraba paseando tranquilamente al costado de la ruta, hasta que se percata de la presencia del vehículo y se refugia entre la vegetación de la Selva.

Misiones | Seis perros y una oveja fueron salvajemente atacados por un puma cerca de Oberá

Este lunes, pasado el mediodía, una ciudadana de la localidad Guaraní llamó a oficiales de la policía luego de hallar 6 perros y una oveja muertos en su chacra, en cercanías del Cementerio Km 5, Ruta Nacional 14.

Efectivos acudieron al lugar y se encontraron con 7 animales salvajemente atacados. Rápidamente realizaron una inspección en la zona y descubrieron huellas en el lugar. De acuerdo al tamaño y a la forma se trataría de un puma.

Tras el hallazgo informaron a Personal de Ecológica de la localidad e iniciaron un rastrillaje con resultados negativos, dado que no encontraron al animal que habría atacado a los demás.

Por último, efectivos de la policía recordaron que años atrás vecinos del lugar ya habían avistado al mismo felino en la zona, tratándose de Lotes Rurales.