Una mujer de Concepción de la Sierra defendió los bailes en el cementerio: “Sirven para vencer los miedos y lo hicieron todas las generaciones”

Seis jóvenes fueron demorados por hacer un baile en el cementerio de Concepción de la Sierra. El hecho causó muchas repercusiones y algunos vecinos apuntaron a que es una “costumbre” que pasó de generación en generación y que sirve para “perder los miedos”.

Seis jóvenes de entre 13 y 18 años fueron detenidos esta mañana por los efectivos de la Comisaría de Concepción de la Sierra, luego de provocar disturbios en el cementerio local.

El hecho fue alertado por los vecinos de la zona, quienes manifestaron que este fin de semana no pudieron dormir debido a la fuerte música que provenía del interior de la necrópolis. Esto sumado a un video que se viralizó por las redes sociales, en el cual se observa a los causantes del desorden.

Ante esto, las autoridades iniciaron las tareas correspondientes y en ese marco identificaron a los implicados. Fue así que, por disposición del Juzgado Provincial de Paz, iniciaron un operativo en el barrio Esperanza, donde demoraron a los adolescentes.

Por orden del Magistrado interviniente, a los menores de edad se les notificó la instrucción de la causa contravencional y fueron entregados a sus tutores. En tanto, un joven de 18 años involucrado en el hecho, quedó detenido en averiguación de sus antecedentes.

Una vez que trascendió la noticia, una mujer de Concepción de la Sierra escribió en sus redes sociales: “Hoy me enteré de un hecho ocurrido aparentemente en Concepción de la Sierra. La «noticia» da cuenta del parte policial respecto de la «demora» de un grupo de adolescentes y jóvenes que habrían estado «bailando» en el cementerio local. Me sorprende la liviandad con que algunos adultos «sugieren» castigos ejemplificadores…. QUE SUERTE NO FUERON ESOS LOS ADULTOS CUANDO NOS TOCÓ A NOSOTROS SER ADOLESCENTES EN CONCEPCIÓN DE LA SIERRA!!!!”

“Aclaro que no vi el video, solo leí la nota en un medio digital donde además se publica la foto de los menores… de espalda si, pero foto en fin… y en comunidades pequeñas nos conocemos todos”, agregó.

Y enfatizó en que “nosotros, mis amigos y amigas de Concepción de la Sierra, también íbamos al cementerio, era una práctica casi común, al menos una vez en la vida, no hacíamos ningún daño, solo vencimos miedos, aquellos que incluso fueron alimentados por las historias que contaban «los adultos».

Y finalizó reflexionando: “Solo espero que hoy, nosotros «los adultos», no perdamos la memoria… le estamos haciendo mucho daño a la juventud que serán «los adultos» cuando seamos «los viejos».