Histórico | La Selección Argentina de Amputados venció a Inglaterra y está en octavos del Mundial

Los Rengos derrotaron por 3-2 a los ingleses con un gol agónico y pasaron a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Ahora, deberá enfrentarse a Marruecos para avanzar hacia los cuartos de final.

Este lunes 3 de octubre, la Selección Argentina de Amputados hizo historia al vencer 3 a 2 a Inglaterra y clasificar de manera invicta a los octavos de final de la Copa del Mundo disputada en Turquía. ¿Los goles albiceletes? Leo Di Scala -en dos ocasiones- y Andrés López.

Luego de unos Sudamericanos complicados, Los Rengos llegaron a este Mundial y arrasaron con su grupo de principio a fin. Primero, golearon a Indonesia por 3 a 0 (López x2 y Kike Carbajal). Luego, derrotaron a Estados Unidos por 3-1 (Facundo Bernal x2 y López). Y, por último, consiguieron una victoria agónica ante un conjunto inglés realmente complicado.

De hecho, el encuentro muestra claramente la dificultad del rival al que batió Argentina. Si bien el conjunto dirigido por Marcelo Hereñú había comenzado ganando por 2-0, lo cierto es que el bajón futbolístico de los hombres albicelestes y la fortaleza mental de los británicos provocaron el empate del encuentro. No obstante, a falta de pocos segundos para el pitido final, apareció el goleador del equipo, Andrés López, y convirtió el tanto crucial para acceder a octavos como líderes de grupo.

Ahora, Los Rengos deberán enfrentarse a Marruecos en los octavos de final, un seleccionado africano que clasificó a la siguiente fase como uno de los mejores terceros, cosechando una victoria, un empate y una derrota.

Las reglas del juego

El fútbol para amputados consta de 7 contra 7 en dos tiempos de 25 minutos. A los arqueros les falta el miembro superior y a los jugadores de campo el miembro inferior. Se juega con bastones canadienses, los arqueros no pueden salir del área y los laterales se hacen con el pie.

La odisea argentina en el Sudamericano

Pese a salir terceros y clasificar al Mundial, Los Rengos la lucharon previamente en Colombia (sede de los Juegos Sudamericanos). Previa problemática, ya que no tenían pasajes de avión para viajar a la nación cafetera.​

«Estábamos concentrados en el Cenard y por un tema burocrático se nos caía el viaje a Colombia. Si no íbamos, nos suspendían. Fuimos hasta Ezeiza para que una empresa nos haga un paquete porque teníamos que ir para no sufrir una suspensión. De golpe y porrazo apareció un ministro en Ezeiza que estaba por tomar un avión y en la desesperación me mandé de callado hacia él. Nos paró la seguridad y todo, pero hablamos con él», relató el DT de la Selección.​

«‘Esperame que hago el check-in y te atiendo’, me dijo. Al rato habló con (Matías) Lammens y me dijo que si no lo podía solucionar, iba a hablar con (Claudio) Tapia. Efectivamente lo llamó después al Chiqui y a las dos horas me dijo: ‘Ahí te va a sacar los pasajes Tapia’. Ese fue Santiago Cafiero (Ministro de Relaciones Exteriores), que se la re jugó junto con Tapia. Nos dieron 20 pasajes a Barranquilla»‘, contó Hereñú en diálogo con Télam.​

«Estamos muy contentos, por cómo se logró. Se desplegó un buen fútbol, estuvimos sólidos en el Sudamericano y se logró el objetivo de clasificar», concluyó, refiriéndose al desempeño dado.