Lorenzetti destacó a Misiones como una provincia líder en el cuidado ambiental y convocó a formar un movimiento para luchar contra “el nuevo enemigo”

El ministro de la Corte Suprema de Justicia participó de la Jornada Internacional de Innovación, Inclusión y Ambiente en Iguazú, donde presentó su libro. “Necesitamos un nuevo movimiento en el mundo, un movimiento que nos una a todos y que entienda que el único enemigo que tenemos, es el enemigo ambiental”, enfatizó.

Desde Puerto Iguazú, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, denunció este último viernes la falta de una política nacional que se ocupe de la protección ambiental y, como contracara, puso a Misiones como el ejemplo de una provincia líder en la protección de los recursos naturales.

“Están en una provincia donde lo ambiental es muy importante y es líder a nivel nacional. Líder porque tiene un ministerio contra el Cambio Climático, líder porque tiene una política ambiental que excede al gobierno de turno, sino que es una política de Estado. Hace muchos años que vengo (a Misiones) y veo que continúa de un gobierno a otro y esto es un modelo”, indicó.

Para el magistrado, el país debe federalizarse en todos los ámbitos y una de las maneras es mostrando que en el interior se llevan adelante acciones que no ocurren en Buenos Aires, como la ley de humedales impulsada por el presidente de la Legislatura misionera, Carlos Rovira.

“Es muy importante que mostremos desde el interior del país hacia los grandes centros de decisión, que se hace actividades muy importantes y a veces la vanguardia no está en Buenos Aires, sino en el interior”, agregó.

Lorenzetti marcó que estamos asistiendo a “un fin de ciclo” de las tendencias que iniciaron con la revolución industrial e identificó a algunas de ellas.

“La primera (tendencia) es que venimos desde un momento inicial de pureza a otro de contaminación. Ahora está contaminado todas las áreas de la naturaleza. La segunda es pasamos de una diversidad generalizada a la homogeneidad. Antes había más especies de animales y vegetales. También hay una homogeneidad en lo cultural, todos hacemos lo mismos. La tercera tendencia es que pasamos de un equilibrio a un desequilibrio natural. Antes en el verano hacía calor y en el invierno frío y eso ahora cambió por la acción humana”, añadió.

El magistrado puso el ejemplo de la pandemia como una de las consecuencias del desequilibrio ambiental. “Hay un desequilibrio en la naturaleza y eso a veces produce shock, que es otro equilibrio. Por eso decimos que la pandemia fue un desequilibrio sistémico, lo que antes era una enfermedad del mundo animal, pasó al humano y eso provocó un virus que cambió la vida de todos. Fue un solo hecho, pero si seguimos así podemos tener muchos episodios iguales”, advirtió.

Luego, expresó que existe un proceso de “aceleración” que acorta los tiempos y paraliza a los estados.

En esa línea, el funcionario judicial criticó al sistema política porque “dejó de ser un proceso y pasó a ser un lugar de ocupación de espacios”. “Los gobiernos hoy no prometen progreso. Hoy es una disputa de espacio y no de procesos que le van a mejorar la vida a la gente. Esto se produce porque en todo el mundo hay una desconexión entre el sistema institucional y la vida real”, declaró.

Para Lorenzetti, el sistema político tiene “una desconexión” porque se lo pensó hace 200 años y quedó desactualizado. “Hoy vivimos de elecciones y nadie gana una elección prometiendo costos. Entonces los problemas reales no se solucionan. Los problemas de la Argentina de hace 30 años son los mismos de ahora, porque se trasladan”, enunció.

Posteriormente, señaló que de continuar con este camino el mundo “va al colapso”. “Cuando discuten y polarizan, están discutiendo sobre un barco que nos está hundiendo a todos. Uno ve con desesperación muchas discusiones sobre el relato del pasado. La polarización es un discurso antiguo”, expuso.

Cambios

El miembro del STJ sostuvo que “hay un gran cambio” que ya se visualiza en la economía, por ejemplo. “La pandemia mostró que el costo de seguir de esta manera es mucho más caro que el beneficio, entonces empezaron a haber cambios económicos y lo deben entender los empresarios”, indicó.

“Si no se adaptan, no van a poder vender al mundo. La Unión Europea tiene un pacto verde, no van a recibir productos que vengan de zonas deforestadas. Estados Unidos ya anunció un proyecto donde todo lo que compran van a exigir pautas de cuidado ambiental. El mundo se está cerrando, el sistema financiero requiere cumplimiento de cláusulas ambientales para brindar préstamos”, específico.

Lorenzetti apuntó también el crecimiento y la consolidación de las energías renovables y del turismo de naturaleza y evaluó que Argentina tiene mucho potencial en esos segmentos.

“Proponemos un movimiento”

Las declaraciones se dieron en el marco de la Jornada Internacional de Innovación, Inclusión y Ambiente en el Hotel Meliá de Iguazú, donde el magistrado presentó su libro “El Nuevo Enemigo: el colapso ambiental”

Durante su oratoria, Lorenzetti convocó a crear un movimiento que luche contra “el enemigo”, es decir el cambio climático. “

“Necesitamos un nuevo movimiento en el mundo, un movimiento que nos una a todos y que entienda que el único enemigo que tenemos, es el enemigo ambiental”, sostuvo.

“La rutina cotidiana se ve alterada por adolescentes enojados que se manifiestan en defensa de la naturaleza, con un idealismo renovado. Comparto tanto el enojo como el idealismo y por esta razón me parece importante reflexionar sobre el tema”, remarcó Lorenzetti.