Horóscopo | ¿Insensibles?: cuáles son los 3 signos que nunca lloran

Tratan de no manifestar sus emociones y ocultarlas al mundo exterior. Creen que los sentimientos son para personas débiles y por eso se muestran como personas duras, imposibles de conmover.

El horóscopo permite conocer características de las personas y sobre todo entender el por qué actúan de determinadas maneras. Hay algunos que, por ejemplo, consideran una debilidad el mostrar sus sentimientos y por eso es muy difícil verlos llorar.

Cada signo zodiacal posee características muy específicas, pero existen otros factores que tienen que ver con su personalidad. Por eso hay signos que suelen ser muy fríos al momento de pasar momentos complicados en su vida, tomándolo de la mejor manera sin energía en lo negativo y hasta siendo considerados “insensibles” por los demás.

Los 3 horóscopo que nunca lloran

Leo

Posee un gran orgullo, lo cual no le permite mostrarse débil ante los demás, aunque en realidad sus sentimientos están a flor de piel y los está viviendo intensamente; es un ser muy sensible pero que prefiere no mostrarse como tal para que no abusen de él. Están regidos por el sol y su mayor ansia es ser líderes. Si alguna vez llegan a sentir que se vienen las lágrimas, desaparecerán de la vista de los demás.

Cáncer

Son los más sentimentales de todo el horóscopo, pero por fuera tienen un caparazón tan duro que nada puede penetrarlo. Mostrarán una faceta estoica frente a todos, y saben que nunca perderán la calma en los momentos de crisis, aunque por dentro tengan miedo. Prefieren mostrarse como personas muy tranquilas capaces de afrontar hasta el peor problema, aunque en realidad por dentro lloren y tengan una fuerte crisis.

Aries

Suele mostrarse en la mayoría de las ocasiones como una persona muy alegre y capaz de entender cualquier situación; rara vez sienten la suficiente tristeza como para ponerse a pensar y dejar que sus sentimientos salgan a través de las lágrimas.