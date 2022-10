Tiro con Arco en Posadas | Más de 50 arqueros participaron de la 2da fecha del torneo provincial en el CEPARD

Este domingo 2 de octubre se realiza la segunda fecha del Torneo Provincial de Tiro con Arco. El evento deportivo se realiza en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD) de Posadas.

La segunda fecha del Tiro con Arco en Posadas es organizada por el Club CAPRI y contará con la presencia de más de 50 arqueros que buscarán lo mejor para sus clubes, y también la presencia de jueces de diferentes puntos del NEA.

La competencia contó con la presencia de Milena Holot, joven arquera del CAPRI, una de las representantes misioneras que tendrán los Juegos Nacionales EVITA 2022. Por otro lado, se esperaba la presencia de Mateo Hartwig, del CCGA (AMiTA), el otro arquero que está clasificado al torneo nacional, pero finalmente no estuvo presente.

La competencia comenzó a partir de las 9 am en las instalaciones del CEPARD y al aire libre por lo que se suma el condimento especial del viento que obliga a mejorar a los arqueros.

En dialogo con Misiones Online, la capitana del Club CAPRI, Florencia Kurtz confirmó que participaron «57 arqueros de toda la provincia y tenemos jueces de Chaco».

En tanto, se explayó sobre los entrenamientos y el trabajo que realiza el club posadeño en la disciplina. «Entrenamos tres veces por semana, tres horas, con nuestro instructor. Además los chicos de las categorías mas altas entrenan con otros instructores auxiliares».

Por otro lado invitó a todos los interesados a que se sumen este deporte en crecimiento: «Se puede participar desde los 10 años en el club. Nosotros les prestamos el arco y las flechas para que prueben la actividad», explicó.

La misionera Mileta Holot, por su parte, contó que empezó en el deporte hace 2 años. «Me gusta mucho, me entretiene. Entreno martes jueves y domingos, me gusta ir porque me despejo», comentó.

Respecto de los Nacionales Evita agregó: «Está bueno, es en octubre y estoy nerviosa por que comience. Este deporte tiene su esfuerzo, entreno 4 horas al día. Cuando entrenas y te frustras, tenés que seguir. A mi me ponen muy nerviosa los torneos, es lo más difícil de manejar».

Cabe recordar que Milena, competidora del Club C.A.P.R.I de Posadas y Mateo, del Centro Cultural Alem, son los clasificados para viajar al nacional en representación de la categoría sub-14 de la Asociación Misionera de Tiro con Arco.

Mirá la galería de fotos de lo que fue una mañana a puro deporte en el CEPARD, con un clima más que agradable y la participación de 57 arqueros de toda la tierra colorada: