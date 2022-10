Análisis semanal: La redistribución que hace ruido y Misiones lidera en crecimiento de empleo y baja de pobreza

El Gobierno del Frente de Todos parió una economía que redistribuye riqueza a favor de las grandes empresas y en detrimento de los trabajadores. Crece la conflictividad en las calles y vuelve el ruido interno con la primera amonestación de Cristina a Massa. En Misiones baja la pobreza y sube el empleo pero preocupa una cautelar de la Corte que atenta contra la autonomía de las provincias.

La llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda trajo estabilidad a la siempre volátil economía financiera argentina y el beneficio extraordinario que recibió “el campo” con el dólar soja cumplió el objetivo de recomponer las exhaustas reservas del Central. Pero la guerra contra la inflación sigue siendo un fracaso absoluto.

Las grandes compañías aprovechan el río revuelto para incrementar sus ganancias y el Gobierno nacional que había llegado para redistribuir a favor de los trabajadores terminó haciendo exactamente lo contrario.

Lo advirtió la Vicepresidenta que después de mucho tiempo de focalizar sus intervenciones en cuestiones relacionadas al funcionamiento de la justicia en general y a la causa Vialidad en particular, volvió a hablar de economía. Lo hizo en un hilo de Twitter en el que afirmó que “las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad” y reclamó “políticas de intervención más precisas y efectivas”.

Algo parecido dijo el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2023 cuando señaló que “los márgenes brutos empresarios están adelantados a nivel macro”. Dicho en buen criollo: que las empresas grandes la están juntando con pala.

Los balances de las compañías que están obligadas a publicar sus números porque cotizan en bolsa respaldan esa lectura. El economista y comunicador, Alejandro Bercovich, citó algunos casos puntuales en una editorial que tuvo mucho rebote mediático y en redes sociales, especialmente desde la franja kirchnerista de la alianza de gobierno.

Resaltó el caso de la fábrica de aluminio Aluar, empresa que tiene una posición prácticamente monopólica en su sector y además pertenece al mismo dueño de la compañía de neumáticos Fate, Javier Madanes Quintanilla. Aluar venía de registrar una ganancia equivalente a 2,8% de su facturación bruta en 2019, perdió 3,4% de su facturación durante el pandémico 2020 y en 2021 se hizo de utilidades que representaron el 17,5% de sus ingresos total, el mayor porcentaje de su historia.

El centro Cifra analizó la rentabilidad de las grandes empresas del sector alimentos, uno de los habituales protagonistas de todos los informes de inflación. Las mayores compañías de ese sector son Arcor y Molinos Rio de la Plata, la rentabilidad de ninguna de las dos superó el 4 por ciento de su facturación durante en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, período durante el cual incluso tuvieron años con pérdidas, pero después de la pandemia se catapultaron.

Las utilidades sobre ventas de Molinos pasaron del 4% de 2020 a 4,5% en el 2021 y treparon hasta el 11,1% en el primer semestre de 2022. Arcor saltó del 5,7% al 15,7% entre 2020 y 2021 y escaló al 23,1% en la primera mitad de este año.

Según la misma fuente, la ganancias de la acerera Ternium oscilaron entre el 10 y el 18 por ciento durante el gobierno de Macri y se dispararon al 41% en 2021 y a 34,6% en lo que va de 2022.

La misma tendencia de incremento de la rentabilidad empresarial puede observarse en el sector financiero, beneficiado por las reiteradas subas en las tasas de intereses que convalida el Banco Central.

A efectos de evitar la indignación de los empresarios del sector Pyme, vale aclarar que este crecimiento explosivo de la rentabilidad está muy lejos de ser una constante que atraviese a todo el sector privado. Se trata más bien de un cuadro heterogéneo en el que algunos sectores son más beneficiados que otros y en el que propietarios de empresas pequeñas y medianas muchas veces terminan resignando ganancias a manos de las grandes corporaciones.

Cifra analizó además cómo varió la participación del salario como porcentaje del valor agregado del sector privado. Determinó que durante el primer trimestre de 2020, que coincide con el inicio del gobierno del Frente de Todos, los salarios se llevaban el 50,2% del valor agregado y en el primer trimestre de 2022 ese porcentaje cayó al 46,9.

Lo que indican estos números es que los trabajadores se quedan con una porción cada vez más pequeña del valor que generan las empresas.

Lo que muestran todos los números citados hasta este punto revelan un proceso que no puede estar más alejado de catecismo kirchnerista. Lo que se ve es una redistribución regresiva de la riqueza. Las compañías más grandes del país ganan cada vez más mientras los trabajadores corren de atrás a una inflación que no cede.

Desde el ala política del Frente de Todos ven con preocupación esta tendencia que amenaza con profundizarse de cara a un nuevo año electoral en el que se juega nada menos que la presidencia.

Después del caos que siguió a la renuncia de Martín Guzmán, se nota un mayor cuidado en exhibir diferencias internas, pero que las hay, las hay.

Cristina marcó el tono con una moderada crítica en redes sociales y rápidamente la siguieron el gobernador porteño y principal referente en economía del kirchnerismo, Axel Kicillof, y la vocera presidencial Gabriela Cerruti, que dejó en claro la línea de pensamiento del presidente Alberto Fernández al declarar que “hay una excesiva rentabilidad empresarial que tiene que corregirse”.

Pero además de las resistencias internas que pudiera producir el rumbo de la economía, ahora al mando de Sergio Massa, esta redistribución del ingreso en perjuicio de los trabajadores alimenta una creciente conflictividad sindical y social. El traumático paro de los trabajadores del neumático podría ser un anticipo de lo que vendrá.

Pan para hoy

El viernes terminó el régimen conocido como “dólar soja” que arrojó resultados superiores a los estimados desde el ministerio de Economía al momento de anunciar su vigencia haca poco más de un mes.

El dólar a 200 pesos fue tentación suficiente para que los exportadores liquidaran la mayoría de los stocks que estaban retenidos a espera de mejores condiciones de mercado para su venta y en solo un mes ingresaron 8.123 millones de unidades de la divisa estadounidense, mucho más que los 5.000 millones proyectados.

Eso permitió terminar septiembre con niveles de reservas superiores a los establecidos en las pautas de renegociación con el FMI, algo que hasta hace solo un mes parecía algo muy difícil de cumplir.

Para contener la demanda social de los sectores más vulnerables y corregir aunque sea parcialmente el sesgo de la política económica, Massa anticipó que la semana próxima se anunciará un bono orientado a los sectores más humildes que se financiará con los dólares que ingresaron de la soja.

El fin del dólar soja deja planteados dos interrogantes: ¿cuánto incidirá en la inflación la emisión que requirió la compra de 8.123 millones de dólares a razón de 200 pesos por unidad que solo pudo ser absorbida parcialmente? y si exportadores de otros productos, maíz y trigo por ejemplo, accederán a liquidar exportaciones con un dólar por debajo de los 200 pesos.

De la respuesta que tengan estas dos preguntas dependerá que en los próximos meses recuperen ímpetu los pronósticos devaluatorios que tanto mal suelen hacer a la economía del país.

Caída récord de la pobreza en Posadas

El último informe de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC reveló una aceleración en el proceso de caída de la pobreza que viene registrando Posadas (la única ciudad misionera en la que el instituto estadístico releva ese indicador) en los últimos años.

El porcentaje de personas bajo la línea de pobreza en la capital provincial cayó de 34,1% en el segundo semestre del año pasado a 28,7% en el primer semestre del año en curso. Eso quiere decir que casi 20.000 posadeños salieron de la pobreza en un semestre.

Comparando con el primer semestre de 2019, el último año prepandémico, la tasa de pobreza de Posadas cayó más de 11 puntos porcentuales, es decir que unas 42 mil personas dejaron esa categoría desde ese período.

La comparación con las capitales de Corrientes y Chaco marca diferencias abrumadoras. La pobreza en Resistencia alcanza prácticamente al 50% de la población y en Corrientes a 38,5%, casi 10 puntos porcentuales por encima del índice de Posadas.

La disminución abrupta de la pobreza en Posadas está directamente relacionada a un crecimiento de igual magnitud del empleo.

Según datos del INDEC, Misiones registró en junio el mayor crecimiento intermensual del empleo en blanco de todo el país, mientras que la tasa de empleo (el porcentaje de personas ocupadas sobre el total de la población) de Posadas es el segundo más alto del país, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cautelar de la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para resolver una demanda contra Misiones elevada por la cementera Loma Negra, que desde hace unos 15 años está en manos del grupo brasileño Camargo Correa, implicado en el mayor escándalo de corrupción de Brasil, el caso conocido como “Lava Jato”.

La Corte deberá determinar si es constitucional el régimen de percepción de ingresos brutos que instrumenta Misiones, al igual que otras provincias, y habilitó a la cementera a quedar fuera de ese régimen mientras se resuelve la cuestión de fondo a través de una cautelar que desafía la autonomía de las provincias a cobrar sus propios impuestos.

El tema dividió aguas entre las fuerzas políticas de la provincia.

Desde el Gobierno de la renovación cuestionan la decisión del tribunal y defienden la soberanía fiscal de la provincia. Consideran que el régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos es fundamental para sostener la política fiscal que le permitió a Misiones mantener una obra pública más activa que el resto de las provincias de la región e impulsar políticas de desarrollo que benefician a prácticamente todos los sectores de la economía provincial.

Desde la oposición, en cambio, salieron a defender los intereses de la cementera brasileña y sostienen que el régimen de percepción y retención de impuestos perjudica el desarrollo de la economía.

En este punto conviene aclarar que el régimen de percepción de IIBB y los controles fiscales en los ingresos a la provincia fueron instaurados como una medida para combatir la evasión impositiva, no como un instrumento para incrementar a la carga de impuestos. En Misiones no hay doble tributación como denuncian desde algunos sectores de la oposición, porque lo que se paga como anticipo no se vuelve a pagar luego de ninguna otra manera.

Pese a ello, Juntos por el Cambio salió a militar el desfinanciamiento del Estado provincial con un comunicado en respaldo a la cautelar con la que la Corte preservó los intereses de la compañía brasileña implicada en el caso de corrupción más grande del país vecino.7

Curiosamente, desde esta fuerza política cuestionan el régimen que se aplica en Misiones, pero no dicen nada del que se aplica en la provincia de Jujuy, gobernada por el radicalismo, donde se instrumenta un sistema casi idéntico.

Entre sus argumentos, los cambiemistas recurren a lugares comunes nunca verificados como una supuesta tendencia de que estaría llevando a empresas misioneras a instalarse en Corrientes por las igualmente supuestas dificultades que les supondría trabajar en Misiones.

Cuando se dejan de lado los supuestos y se miran datos como los de pobreza y empleo citados en este mismo artículo, la realidad luce muy distinta a como la pintan en Juntos por el Cambio. En la forestoindustria por ejemplo, los datos del relevamiento que se expuso en la última reunión de la Mesa Forestal muestran que Misiones triplica a Corrientes en cantidad de empresas y de trabajadores relacionados a ese sector.

De la misma fuente surge además que durante la vigencia del régimen mal llamado “aduana paralela” la cantidad de aserraderos en Misiones no descendió como auguraban desde la oposición, sino que aumentó: desde 438 establecimientos en 2015 a 669 activos en 2021.

A lo que apuntan en definitiva empresas como Loma Negra que objetan el sistema tributario que adoptó Misiones y los dirigentes políticos que respaldan estos planteamientos, es a volver al status anterior en el cual era mucho más sencillo evadir Ingresos Brutos y de ese modo sacar ventaja respecto a los empresarios que sí cumplen religiosamente con esa carga.

Lo que está en juego en definitiva es una disputa entre sectores del empresariado y la política que buscan desfinanciar al Estado en beneficio de grandes compañías que pretenden evadir impuestos y un Gobierno provincial que defiende su derecho constitucional a cobrar los impuestos que necesita para mantener a la provincia en marcha.

Rumbo al norte

La semana de gestión estuvo marcada principalmente por el histórico viaje del gobernador misionero, junto a otros de las provincias del Norte Grande y el ministro de Interior, Wado de Pedro, a Washington y Nueva York (Estados Unidos) para exponer las potencialidades de cada región y tentar a los inversores del Banco Mundial, del BID y de multinacionales privadas.

Herrera Ahuad se trajo contactos empresarios muy interesados en invertir en Misiones en las áreas de generación de energías alternativas, ante el Banco Mundial consiguió adhesiones numerosas en la política de preservación de los recursos naturales con la venta de bonos de carbono y cuestiones de salud pública para lo cual vendrán a mediados de mes directivos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Misiones fue la que mejor aprovechó la gira despertando intereses concretos de la primera línea de la conducción de los más grandes organismos de crédito del mundo. No solo por la potencialidad de la provincia en los planos que despertaron interés, sino por tener sus finanzas totalmente equilibradas y sin deudas. La convivencia social y la posibilidad de tomar financiamiento sin tener deudas de arrastre la dejó en mejores condiciones frente a sus pares.

Vientos de cambio

El gobernante Frente Renovador atraviesa un período de profundos cambios marcado por una mayor participación de jóvenes y mujeres que supieron ganarse un espacio en las mesas en las que se discuten los grandes temas de la provincia.

El oficialismo provincial consigue así distinguirse de la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, donde se repiten las mismas caras de siempre, lo que hace que sus dirigentes de base más jóvenes pierdan el entusiasmo al punto de alejarse de la política o de acercarse a la renovación, donde sí encuentran espacios de participación activa.

El oficialismo provincial expone a todas luces un esquema moderno para cada edición electoral y para cada gestión de cuatro años, mientras los espacios de la oposición vienen repitiendo candidatos desde hace décadas, como el diputado nacional “misiocorrentino” que se presentó en todas las elecciones desde 2011 y no ganó ninguna.

La Renovación es la única oferta política de puertas abiertas, sin corralito, que recibe permanentemente el deseo de participar de los jóvenes y las mujeres. La organización ofrece mayor horizontalidad y está guiado por un pensamiento estratégico claro.

Medio ambiente

El ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti presentó el viernes su libro en Puerto Iguazú, referido a la preocupación por la falta de políticas de preservación ambiental. Y eligió especialmente Misiones porque la considera un ejemplo de políticas y leyes ambientales, destacando las que impulsó Carlos Rovira desde la Legislatura.

Como ningún otro estado provincial, Misiones reivindica el dominio natural imprescriptible de sus recursos naturales, y nuevamente es la única provincia que se está preparando con previsión, con inversiones millonarias, para enfrentar cualquier acontecimiento climático del verano. Como ya ocurrió el año pasado sofocando incendios al instante, a diferencia de otras provincias que perdieron miles de hectáreas bajo el fuego.

Otro hecho central en la semana fue la exposición de Sergio Massa sobre el presupuesto nacional 2023 y el pedido que realizó Misiones, a través del ministro Safrán y los diputados nacionales por la provincia, para que se incorporen al presupuesto obras por 80 mil millones de pesos, la zona aduanera especial y la continuidad del gasoducto Néstor Kirchner desde Corrientes hasta Misiones.

En este aspecto hay dos claras posturas. La renovación pidiendo beneficios y gestionando acuerdos para mejorar la calidad de vida de los misioneros; y Juntos por el Cambio poniendo palos en la rueda, como el año pasado, cuando votó en contra del presupuesto nacional y de la zona aduanera. Después de pasar casi un año recibiendo críticas, ahora prometen cambiar el voto en un claro gesto oportunista en la previa de un año electoral.