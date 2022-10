Después de haber presentado sus obras en Viena, el artista misionero Ernesto Engel se prepara para quemar sus obras en la celebración del Karaí de Octubre

El artista misionero Ernesto Engel habló sobre su experiencia exponiendo sus obras originales en Viena, la capital de Austria. Fue convocado algunos meses atrás, y hoy, conforme con su presentación, contó cómo fue exponer en un palacio que data de la época del Imperio Austrohúngaro, que dejó de existir en 1918.

Sus obras fueron notadas por una reconocida galería de arte con sede en Madrid, España, quienes lo propusieron como posible participante en el evento que se realizó en Austria. “Fui elegido desde allá para exponer en el showroom de Viena. Fueron cinco obras mías”, comentó. Mostrándose muy optimista con su desempeño, afirmó que la calidad de sus obras no tiene nada que envidiar con la de aquellas provenientes del viejo continente. “Por ahí eso es lo interesante. En mi caso, me trae mucha seguridad en lo que hago”, manifestó.

La feria de artes de la que participó, considerada una de las más prestigiosas del mundo, lo dejó con ganas de más. “Si se puede ir en otros años, ojalá suceda”, indicó el artista. Otros de sus proyectos se relacionan con las celebraciones del Karaí de Octubre, una costumbre paraguaya y misionera que incluye la preparación de la famosa “yopará”, para esperar la llegada de un mítico duende encargado de inspeccionar la abundancia de alimentos en cada hogar.

“Hace doce años que venimos celebrando esta leyenda criolla, que la gente piensa que es guaraní pero que es criolla, por eso tiene ese nombre mitad guaraní mitad castellano”, explicó Engel, que afirmó no ver a la entidad que se festeja como un ente maligno, a diferencia del grueso de las personas. “Se lo conmemora comiendo yopará y convidando el yopará”, sostuvo.

El año pasado, el evento organizado por Engel tuvo la particularidad de servir como escenario para la quema de cuatro de sus obras, a las que el artista había previamente convertido en NFTs (“non-fungible tokens”), una especie de formato digital que permite la comercialización y valoración de distintas obras. “Fui el primer artista en el mundo en hacerlo”, se enorgulleció Engel.

También agregó que en noviembre volvió a quemar otras cuatro obras, y este sábado volverá a quemar cuatro más. Las obras a quemarse, aseveró, fueron inspiradas por las provincias de Catamarca, Formosa, Neuquén, y Río Negro. El riesgo de la quema de obras probó ser exitoso para el artista, que logró vender rápidamente las ocho obras digitales que hasta ahora puso en el mercado. “Estas también ya están reservadas, salvo una, que es sorpresa”, afirmó.

La mayoría de sus obras digitales son adquiridas por personas del extranjero, sin embargo, hay algunas pocas que fueron compradas por personas más locales. La operación económica es hecha a través de criptomonedas. “Para mí, con la edad que tengo, no puedo creer que me esté pasando esto, pero es el mundo de los jóvenes, y cada vez tiene más importancia”, argumentó Engel, citando asimismo la reciente quema de una obra original de Frida Kahlo en pos de un similar objetivo. La decisión, como todas las similares, no estuvo exenta de controversias. “Cuando yo decidí incinerar no pensé que tantos artistas iban a seguir el camino”, contó.

Por otra parte, para participar en el Karaí de Octubre organizado por el artista, es necesario que todos los interesados adquieran una tarjeta especial de admisión, que ya está agotada. “Queremos hacerlo muy bien. Va a haber una cena, con el principal plato siendo el yopará, y vamos a hacer un espectáculo sorpresa”, adelantó. El yopará, llamado por una palabra en guaraní que significa algo similar a “mezcla”, hace referencia a un tradicional plato de la zona preparado con una mezcla de ingredientes, generalmente a finales de mes y con el objeto de ahorrar lo más posible.

“El duende premia al que supo ahorrar, por lo que esa persona tiene comida en esta época. Por eso yo lo miro como algo bueno, porque recompensa al previsor”, explicó. La variedad del yopará preparada en el evento de Engel incluirá carne porcina y vacuna, según informó el artista. Con la idea de ofrecer una “cena distendida”, los comensales rondarán las cien personas.

También habrá una exposición con numerosas obras artísticas de diferentes artistas. “Habrá 37 artistas y un poeta, Rolo Capaccio”, indicó Engel, que aclaró que la muestra estará abierta a todo público en Avenida Quaranta 7091, de 8 a 12 y de 16 a 20. Estará abierto todos los días, un destino perfecto para tanto turistas como locales interesados por conocer más sobre el mundo del arte. “Nosotros explicaremos el proceso de hacer cada una de las obras”, concluyó el artista.